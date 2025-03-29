Через тиск Трампа: президентка Колумбійського університету йде у відставку

Протест викладачів Колумбійського університету проти поступок університету адміністрації Дональда Трампа. Нью-Йорк, 24 березня 2025 року

Колумбійський університет оголосив про відставку тимчасової президентки Катріни Армстронг, яка керувала закладом протягом останніх місяців.

Її рішення було ухвалене на тлі посилення тиску з боку Білого дому, пише CNN.

Армстронг повертається на керівну посаду в Медичному центрі імені Ірвінга при Колумбійському університеті, де вона працювала до призначення тимчасовою президенткою. Після її відставки університет тимчасово очолить співголова Опікунської ради вишу Клер Шіпман.

Федеральний тиск на університет

Тиждень тому стало відомо про впровадження низки змін у політиці університету, які включали нові обмеження щодо протестів на території кампусу та перегляд навчальної програми з Близького Сходу.

Колумбійський університет опинився в центрі уваги після того, як президент Трамп скасував йому федеральне фінансування в розмірі 400 мільйонів доларів. Глава Білого дому заявив, що заклад толерує антисемітизм на тлі конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

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У відповідь університет запровадив жорсткіші правила щодо протестів, розширив повноваження поліції кампусу та ініціював перегляд своєї освітньої програми.

Такі заходи були позитивно сприйняті трьома федеральними відомствами, зокрема Міністерством освіти та Міністерством охорони здоров’я, які назвали ці зміни "першим кроком" до можливого відновлення фінансування.

Тим часом профспілки викладачів подали позов проти адміністрації Трампа через скорочення фінансування. Вони заявили, що таким чином влада чинить тиск на свободу слова та академічну незалежність університету.

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Що відбувається в американській освіті і науці

На початку березня Гарвардський університет оголосив, що тимчасово призупиняє найм викладачів і персоналу через "фінансову невизначеність".

Згодом про наймасовіше скорочення робочих місць також повідомив університет Джона Гопкінса. Воно стосується 247 працівників у США та 1975 – в інших 44 країнах світу.

Крім того, Національний інститут охорони здоров'я США (NIH) розпочав масове припинення дії грантів на дослідження, пов’язані з гендерною ідентичністю, інклюзією та екологією.

Видання Politico заявило, що країни ЄС прагнуть переманити науковців зі США, які втратили фінансування своїх досліджень через політику Трампа.

А троє науковців-критиків Дональда Трампа оголосили про звільнення з Єльського університету на тлі нападок Білого дому на вищу освіту. Йдеться про професора філософії Джейсона Стенлі та професорів історії – подружжя Тімоті Снайдера та Марсі Шор.