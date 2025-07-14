У Києві студенти протестують проти призначення Вітренка міністром освіти і науки

Студенти вимагають не допустити Вітренка на посаду очільника МОН

Студентство організувало мітинг проти ймовірного призначення міністром освіти та науки депутата Київської міської ради від партії "Слуга народу" та голову бюджетної комісії КМДА Андрія Вітренка.

Про це повідомляє кореспондент УП.

Днями джерела УП в уряді та партії "Слуга народу" повідомили, що в липні 2025 року в Україні планують замінити уряд. У зоні ризики опинилися міністри освіти і науки, охорони здоров’я та культури і стратегічних комунікацій.

Андрія Вітренка розглядають на пост наступного міністра освіти і науки України. Наразі він працює у відомстві заступником міністра.

"Як тільки ми побачили у різних джерелах, що Вітренко – основний кандидат на посаду міністра освіти, ми одразу зустрілись студентами та вирішили, що будемо протестувати", – каже очільник уряду студентів Українського католицького університету Олександр Липинський.

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“Ми вважаємо, що міністром освіти не може бути плагіатор, корупціонер, прихильник Шкарлета", – кажуть студенти Фото: Володимир Тунік-Фриз

Мітинг організували на Арсенальній площі у Києві. Співорганізаторами протесту стали Український католицький університет (УКУ), Київська школа економіки (KSE), Києво-Могилянська Академія (НаУКМА), Українські студенти за свободу (УСС) та Українська асоціація студентів (УАС).

На місці працює поліція діалогу.

Студенти зазначають, що у протесту дві основні мети:

не допустити Вітренка на посаду очільника МОН;

звільнити його з посади заступника МОН.

Мітинг організували на Арсенальній площі у Києві Фото: Володимир Тунік-Фриз

Про проведення акції попередили Національну поліцію та Київську міську військову адміністрацію. Студенти планують провести ідентичну акцію 15 липня. Вони наголошують: якщо Вітренка призначать очільником МОН або виконувачем обов'язків міністра, протести стануть регулярними.

"Ми вважаємо, що міністром освіти не може бути плагіатор, корупціонер, прихильник Шкарлета та людина, яка не вважає студентство субʼєктним", – каже голова ради студентів УКУ Марко Стемковський.

Що відомо про Андрія Вітренка?

Він народився в Миколаєві, а вищу освіту в галузі економіки здобув у Київському національному торговельно-економічному університеті. Згодом працював у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У 2020 році, коли Міністерство освіти і науки очолював Сергій Шкарлет, Вітренко почав працювати його заступником.

У 2022 році він підтримував Сергія Шкарлета після того, як студентство виступило з вимогою його відставки. Вітренко звинуватив пікетувальників у спробі "влаштувати політичне шоу і хайп" і назвав протести "результатом фантазій політтехнологів, а не "вільнодумного" студентства.

“Ми вважаємо, що міністром освіти не може бути плагіатор, корупціонер, прихильник Шкарлета", – кажуть студенти Фото: Володимир Тунік-Фриз

Він продовжив перебувати на посаді і після того, як міністром освіти і науки призначили Оксена Лісового.

Окрім цього Вітренко потрапив на "плівки Комарницького" – записи за участю посадовців, депутатів КМДА, на яких "смотрящий за Києвом" роздає вказівки та реалізовує земельні схеми.

За інформацією джерела "Дзеркала тижня", саме фігурант розслідування НАБУ Денис Комарницький був лобістом та організатором виборчої кампанії Вітренка на прохання Миколи Тищенка, до якого з цим нібито звернувся глава Офісу президента Андрій Єрмак.

У 2025 році активісти виявили ознаки плагіату в шести наукових роботах та кандидатській дисертації Андрія Вітренка. Аналіз праць показав, що посадовець МОН "запозичував" у російських і казахстанських вчених.