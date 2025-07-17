Професор ЛНУ Йосип Лось, якого звинувачують у домаганнях, програв суд щодо поновлення на посаді

Галицький районний суд Львова відхилив позов 87-річного професора Львівського національного університету Йосипа Лося щодо його поновлення на посаді викладача факультету журналістики.

Суд також не задовольнив його вимогу про виплату заробітної плати за час вимушеного прогулу, пише ZAXID.net.

Адвокат професора Юрій Гелемей заявив, що не погоджується з рішенням суду та буде оскаржувати його в апеляції. Натомість сам професор на засідання не з’явився.

Перше судове засідання у справі поновлення ексвикладача відбулося 10 липня. Тоді його адвокат Гелемей заявляв, що "немає чітких фактів", які б доводили аморальні дії його підзахисного.

Що відомо про справу Йосипа Лося?

Наприкінці лютого журналістка та колишня студентка ЛНУ Катерина Родак заявила, що під час навчання у виші зазнала домагань із боку свого викладача Йосипа Лося. Після цього також інші випускниці почали ділитися історіями "спілкування" з професором. За словами Родак, дівчата неодноразово скаржилися на його поведінку.

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Викладач заперечив звинувачення, назвавши їх "провокацією", однак його все ж відсторонили від роботи, а пізніше звільнили з вишу.

Професор вирішив оскаржувати рішення про звільнення через суд. Попри свій поважний вік, Лось і надалі хоче викладати в університеті та запевнив, що має добре самопочуття для цього.

Його адвокат Юрій Гелемей вважає, що етична комісія університету не мала повноважень рекомендувати професора до звільнення, а доказів аморальної поведінки його підзахисного немає.