87-річний ексвикладач ЛНУ, якого звинуватили у домаганнях, оскаржує своє звільнення у суді

Колишній викладач Львівського національного університету імені Івана Франка Йосип Лось, якого звинуватили у домаганнях до студенток, оскаржує своє звільнення через суд.

Про це повідомила журналістка Катерина Родак, яка раніше заявляла про неетичну поведінку з боку викладача.

В ухвалі Галицького районного суду Львова від 16 квітня 2025 року йдеться про те, що 87-річний Йосип Лось звернувся із позовом про скасування наказу про звільнення з ЛНУ. Крім того, колишній викладач вимагає отримати середній заробіток "за час вимушеного прогулу".

Суд вирішив прийняти позов до розгляду та відкрити провадження. Судове засідання у справі призначили на 13 травня.

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"Я не знаю, яке рішення прийме суд, але практика показує, що якщо університет активно не буде відстоювати його звільнення, то суд встане на сторону Лося (не тому, що суддя поганий, а тому, що юристи пана професора, я певна, підготуються до засідань)", – прокоментувала Катерина Родак.

Про які звинувачення йдеться?

Наприкінці лютого 2025 року журналістка та колишня студентка ЛНУ Франка Катерина Родак заявила в соцмережі, що під час навчання у виші зазнала домагань із боку свого викладача Йосипа Лося.

Розслідувачка зізналася, що якось складання заліку для неї обернулося "лекцією", в ході якої тогочасна студентка отримувала поради щодо особистого життя, роботи та вибору одягу. За словами Катерини, Йосип Лось тоді дозволив собі недоречні доторки до неї.

Викладач заперечив звинувачення, назвавши їх "провокацією", однак його відсторонили від роботи, а пізніше звільнили.

Правоохоронці Львівщини розпочали перевірку інформації його ймовірної неетичної поведінки щодо студенток.