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87-річний ексвикладач ЛНУ, якого звинуватили у домаганнях, оскаржує своє звільнення у суді

Анна Коваленко — 22 квітня, 16:06
87-річний ексвикладач ЛНУ, якого звинуватили у домаганнях, оскаржує своє звільнення у суді
Йосип Лось намагається поновитися на посаді і отримати компенсацію зарплатні
Фото: Скриншот/ХаризмаUA/YouTube

Колишній викладач Львівського національного університету імені Івана Франка Йосип Лось, якого звинуватили у домаганнях до студенток, оскаржує своє звільнення через суд.

Про це повідомила журналістка Катерина Родак, яка раніше заявляла про неетичну поведінку з боку викладача.

В ухвалі Галицького районного суду Львова від 16 квітня 2025 року йдеться про те, що 87-річний Йосип Лось звернувся із позовом про скасування наказу про звільнення з ЛНУ. Крім того, колишній викладач вимагає отримати середній заробіток "за час вимушеного прогулу".

Суд вирішив прийняти позов до розгляду та відкрити провадження. Судове засідання у справі призначили на 13 травня.

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"Я не знаю, яке рішення прийме суд, але практика показує, що якщо університет активно не буде відстоювати його звільнення, то суд встане на сторону Лося (не тому, що суддя поганий, а тому, що юристи пана професора, я певна, підготуються до засідань)", – прокоментувала Катерина Родак.

Про які звинувачення йдеться?

Наприкінці лютого 2025 року журналістка та колишня студентка ЛНУ Франка Катерина Родак заявила в соцмережі, що під час навчання у виші зазнала домагань із боку свого викладача Йосипа Лося.

Розслідувачка зізналася, що якось складання заліку для неї обернулося "лекцією", в ході якої тогочасна студентка отримувала поради щодо особистого життя, роботи та вибору одягу. За словами Катерини, Йосип Лось тоді дозволив собі недоречні доторки до неї.

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Викладач заперечив звинувачення, назвавши їх "провокацією", однак його відсторонили від роботи, а пізніше звільнили.

Правоохоронці Львівщини розпочали перевірку інформації його ймовірної неетичної поведінки щодо студенток.

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