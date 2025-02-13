У США оприлюднили аудіозапис вибуху судна "Титан", який прямував до уламків "Титаніка"

Берегова охорона США оприлюднила аудіозапис, який, як вважають, є акустичним сигналом аварії субмарини "Титан", що сталася у червні 2023 року.

Аудіозапис є частиною розслідування, пише CNN.

Звук записав пасивний акустичний реєстратор Національного управління океанічних та атмосферних досліджень приблизно за півтори тисячі кілометрів від місця трощі.

Нагадаємо, у червні 2023 року через сильний тиск на глибині океану на підводному човні, який прямував до уламків "Титаніка", стався вибух. На його борту перебувало п’ятеро туристів.

Пізніше Берегова охорона США виявила уламки "Титана" на дні за 500 метрів від затонулого "Титаніка". Також під водою знайшли ще кілька фрагментів корпусу човна. "Титан" вибухнув під час занурення, його екіпаж загинув.

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Згодом з’ясувалося, що борт субмарини не пройшов необхідної перевірки, а команда поспішала почати занурення. Виявилося, що підводний човен "Титан" сертифікували лише на занурення до 1,3 тисячі метрів – це набагато менше за глибину, де лежать уламки "Титаніка".

7 липня 2024 року компанія OceanGate, яка організувала екскурсії до затонулого "Титаніка", припинила свою діяльність.

Того ж року у серпні сім’я французького мореплавця, який загинув на "Титані", подала позов на $50 млн. Його рідні звинуватили компанію OceanGate у грубій недбалості, що призвела до трагічних наслідків.