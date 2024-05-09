В Україні запровадили механізм добровільної відмови від вченого звання

Кабінет міністрів підписав постанову, яка визначає механізм добровільної відмови від вченого звання.

Вона датована 3-м травня, йдеться на сайті уряду.

Так, до Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань тепер додається ще один пункт, згідно з яким людина може добровільно відмовитися від свого вченого звання – доцента, старшого наукового співробітника чи професора.

Для цього необхідно подати до Міністерства освіти і науки заяву у довільній формі, яка завірена нотаріально або підписана електронним підписом.

Протягом 10 днів МОН скасовує своє рішення про присвоєння вченого звання і визнає атестат недійсним, про що видасть відповідний наказ.

Коли наказ набере чинності, вчене звання анулюється.

Як пояснили "УП. Життя" у пресслужбі Міністерства освіти і науки, раніше такого механізму в Україні не існувало.

"Процедура відмови від вченого звання доповнює процедуру добровільної відмови від наукового ступеня та приводить до відповідності законодавчі норми, що визначають цей процес.

У разі набрання чинності наказу МОН щодо добровільної відмови особи від наукового ступеня, рішення про присвоєння цій особі вченого звання скасовується автоматично", – зазначили у міністерстві.

Також представники МОН додали, що вдаватися до цієї процедури варто за умови добровільної відмови від наукового ступеня. Адже вчене звання можна отримати за наявності наукового ступеня.

Нагадаємо, механізм добровільної відмови від наукового ступеня уряд затвердив 19 травня 2023 року.

Першим в Україні відмовився від наукового ступеня міністр освіти й науки Оксен Лісовий. Цьому передували звинувачення у плагіаті. Проте остаточного рішення щодо наявності плагіату у його дисертації НАЗЯВО так і не оприлюднило.

Добровільно відмовився від свого наукового ступеня після звинувачень у плагіаті й голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Однак після Лісового та Бабака жодна людина в країні станом на квітень 2024-го не відмовлялася від наукового ступеня.