Як обрати приватну школу для дитини: освітня омбудсменка дала рекомендації

За період 2024 року офіс освітнього омбудсмена отримав 23 звернення щодо порушення прав школярів у приватних закладах.

Там проаналізували заяви та виробили критерії, на які варто звертати увагу батькам при виборі приватної школи для своїх дітей.

Інформаційна відкритість школи

В офісі освітнього омбудсмена радять найперше переглядати сайти закладів освіти, де можна знайти інформацію про школу, зокрема ліцензію на провадження освітньої діяльності.

Згідно зі Законом України "Про освіту", заклади мають розміщувати цей документ на своїх сайтах. Також там має бути статут школи, освітні програми тощо.

Ці дані допоможуть батькам дізнатися, чи має право заклад надавати освітні послуги і які саме, чи дотримується він законодавства та в якому режимі працює.

РЕКЛАМА:

Яка інформація має бути на сайті закладів освіти?

Наявність ліцензії. Під час ознайомленням зі школою дорослим варто дізнатися, чи має заклад ліцензію та на якому рівні – початковому, базовому середньому чи профільному середньому.

Частина шкіл на сайтах також публікують розпорядження обласної державної адміністрації про видачу ліцензії.

В офісі омбудсмена пояснюють: якщо заклад має досвід надавати освітні послуги, то за результатами навчання учні зможуть отримати документи про освіту державного зразка.

Читайте також : Держслужба якості освіти провела аудити в школах: яких проблем найбільше

Договір. Навчання школярів у приватних закладах освіти має відбуватися на договірних засадах. Відтак школа встановлює умови надання послуг, а батьки погоджуються на них. Укладення договору вважають однією з підстав зарахування дитини на навчання.

Підписуючи документ батькам слід уважно прочитати його зміст і враховувати:

зобов’язання, які беруть на себе батьки та заклад освіти;

вартість послуг та умови розрахунків (терміни оплати, періодичність, можливість відстрочки, знижок чи повернення коштів тощо);

підстави про зміни умов договору та його розірвання;

відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору та інше.

"У такі договори часто включають пункти про те, що батьки ознайомлені з внутрішніми документами закладу освіти та погоджуються на їх дотримання. Саме тому треба чітко визначити, що це за документи, і перед підписанням договору їх прочитати", – зауважують в офісі освітнього омбудсмена.

Там додали, що батьки, опікуни чи піклувальники батьків, які отримують заробітну плату та оплачують навчання дітей у закладах загальної середньої освіти, можуть отримати 18% податкової знижки.

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів

Подекуди зарахування до закладу середньої освіти відбувається на конкурсних засадах, що варто брати до уваги під час вибору школи.

Освітня програма

За Законом України "Про повну загальну середню освіту", приватні заклади на рівні з державними мають дотримувати стандартів щодо рівня навантаження на учнів, вимог щодо їхніх навичок і знань, що є гарантією якості освіти.

Однак у таких школах можуть збільшувати кількість навчальних предметів чи інтегрованих курсів, порівняно з типовими освітніми програмами. Тобто, учням пропонують поглиблене вивчення іноземних мов чи ІТ-технологій, що відповідає законодавству.

Форми навчання та режим роботи школи

Приватний заклад освіти має визначити свій режим роботи з урахуванням законодавчих вимог і Санітарного регламенту. Режим школи залежить від форми навчання, яку пропонує заклад. Це може бути:

інституційна – очна, денна чи вечірня;

заочна – дистанційна чи мережева;

індивідуальна – екстернатна та сімейна (домашня).

Водночас якщо учні розпочинають навчання в період від 8-ї до 9-ї години й перебувають у школі після 14-ї, а також вивчають збільшену кількість предметів, то заклади мають забезпечити для школярів додаткові умови.

Читайте також : Омбудсменка назвала проблеми в освіті, які найближчим часом вирішити не вдасться

Йдеться про:

можливість фізичного та психологічного відпочинку;

3-4-разове гаряче харчування;

психологічний і медичний супровід протягом усього навчального дня.

В офісі освітнього омбудсмена рекомендують при виборі форми навчання зважати на сімейні обставини, безпекові умови, індивідуальні особливості дитини та її потребу в комунікації з однолітками.

Педагогічний склад працівників

Закон зобов'язує приватні заклади освіти оприлюднювати інформацію про кількість педагогів, їхній рівень освіти, звання тощо.

"Радимо батькам звернути увагу на кваліфікацію педагогів, які працюватимуть з дітьми – ознайомитися з інформацією про них найчастіше можна на сайті закладу, а також поспілкувавшись із керівником чи батьками інших учнів", – пояснюють в офісі омбудсмена.

Також дорослим варто поцікавитися, чи в школі працює психолог.

Читайте також : Які скарги на харчування у школах і садках найчастіше отримує Держпродспоживслужба? Статистика

Наявність захисних споруд

Якщо школа працює очно або за змішаною формою, в ній обов'язково має бути укриття або домовленість про використання захисних споруд.

Контроль за умовами в укриттях планово раз на рік проводять працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. За результатами обстеження фахівці складають акт, з яким мають право ознайомитися батьки учнів, аби впевнитися в безпечності споруд,

Якщо в школі немає власного укриття, учні та співробітники можуть користуватися іншими захисними спорудами на підставі договору з їхніми власниками.

Керівники закладу не можуть відмовити в огляді укриття – під час здійснення освітнього процесу там можуть перебувати не лише педагоги та учні, а й їхній батьки, керівники закладу, психологи, бібліотекарі та інші спеціалісти.

Мова освітнього процесу

Інформацію про мову освітнього процесу школи мають публікувати на своїх сайтах. За загальним правилом, заняття в закладах освіти мають проводити українською мовою. Виняток становлять класи з навчанням мовами національним менших.

Також деякі дисципліни можуть викладатися іншими мовами, крім державної, якщо це передбачено освітньою програмою.

Водночас якщо заклад функціонує виключно за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, там можуть вільно обирати мову освітнього процесу. При цьому школярі мають опанувати українську мову на рівні державних стандартів.

Читайте також : 7 проблем, з якими українська освіта входить у 2025 рік

Навчання дітей з особливими освітніми потребами

"Відповідно до законодавства, приватні заклади освіти за заявою батьків мають утворювати інклюзивні класи, а також умови для навчання учнів з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей", – наголосили в офісі освітнього омбудсмена.

Також для школярів з особливими освітніми потребами мають працювати асистенти вчителя, а для забезпечення соціальної підтримки – асистент учня.

При цьому будівлі та приміщення закладів освіти мають відповідати вимогам доступності та державним стандартам.

Цінності школи

В офісі омбудсмена закликають батьків зважати не лише на переваги чи методики, які використовують під час навчання в закладі, але й враховувати кращі інтереси дитини та цінності школи.

"Вони теж мають вагоме значення, адже на них базується вся діяльність закладу – як освітня, так і виховна. Маємо пам’ятати, що школа – це не лише місце здобуття знань і навичок, але й місце розвитку особистості, її соціалізації та комунікації з іншими", – пояснили там.

Аби отримати інформацію про цінності школи, батькам доведеться поспілкуватися з керівництвом, педагогами та за можливості з іншими батьками та їхніми дітьми, які там навчаються.

Раніше психологиня розповідала, як обрати школу для дитини.