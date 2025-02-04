Скандал навколо режисера Білоуса: у КМДА не бачать підстав його відстороняти з "Молодого театру"

У КМДА не відсторонятимуть режисера Андрія Білоуса від роботи в "Молодому театрі"

У Департаменті культури Київської міської державної адміністрації заявили, що поки немає підстав відстороняти режисера Андрія Білоуса від роботи.

Раніше художнього директора "Молодого театру" та викладача університету Карпенка-Карого звинуватили в сексуальних домаганнях.

Про рішення КМДА стало відомо під час зустрічі акторів театру з очільником департаменту Сергієм Анжияком. Запис розмови отримало htomadske.

У КМДА пояснили, що не можуть розірвати договір або відсторонити від роботи Андрія Білоуса через ймовірне домагання, оскільки не отримували звернень від правоохоронців чи будь-якого рішення суду. Водночас там заявили, що засуджують неетичну поведінку.

"Департамент може працювати лише у правовому полі. Законодавець передбачив, що відсторонити людину можна лише через нетверезий стан, відмову від медоглядів тощо. В інших випадках – за ухвалою слідчого судді.

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Враховуючи, що така ухвала не надходила, директор театру не держслужбовець і це питання не стосується корупції, то підстав правових для відсторонення немає", – повідомив Сергій Анжияк.

У Департаменті додали, що можуть проводити моніторинг, аби не допустити зменшення зарплат працівників "Молодого театру", які звернулися до КМДА з проханням відсторонити режисера.

Сергій Анжияк зауважив, що звернеться до директора театру з проханням обмежити контакт цих підлеглих з Андрієм Білоусом.

Про які звинувачення йдеться?

Нагадаємо, в січні 2025 року колишня студентка університету імені Карпенка-Карого Софія Сапожнік заявила, що зазнала домагань з боку викладача Андрія Білоуса.

Дівчина стверджує, що отримувала від нього неприйнятні повідомлення з питаннями про сексуальну орієнтацію, романтичні стосунки та проханнями надіслати інтимні фотографії.

"Із часом його повідомлення стали все більш недоречними. Наприклад, коли я писала йому про розклад занять чи інші організаційні моменти, він відповідав: "Чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, але не хочеш мене збуджувати?" – поділилася дівчина.

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Згодом Андрія Білоуса відсторонили від викладання у виші на час розслідування звинувачень правоохоронцями.

Частина колективу "Молодого театру", де Андрій Білоус працює художнім керівником, заявили, що мали досвід неприйнятної поведінки з боку режисера або знали, що домагань зазнали їхні колеги. Також актори та інші працівники театру звернулися до КМДА з проханням відсторонити Білоуса від роботи.

На підтримку постраждалих від сексуальних домагань висловилися понад два десятки українських театрів.