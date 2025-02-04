Скандал виходить за межі Києва. Директора Чернівецького театру звинуватили у домаганнях

Скандал з домаганнями в театрах виходить за межі Києва. Акторка Катерина Євдощук звинуватила колишнього директора Чернівецького академічного обласного музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської Юрія Марчака у домаганнях та непристойній поведінці під час занять.

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Про це Євдощук розповіла у своєму Facebook. Вона супроводила пост тегом #немовчи.

"На тлі всіх подій, які зараз відбуваються з темою домагань в КНУТКіТ Карпенка-Карого, розповім і свою історію…Тільки зараз, коли мені вже 23, це розповідати не страшно. А коли тобі 16 і ти ще дитина, ти боїшся сказати і мамі і татові і, навіть, найближчій подружці.." – написала акторка.

Вона додала, що розповісти про пережите публічно її спонукало зізнання її колишньої викладачки, акторки Ірини Лазер в домаганнях з боку Марчака, які сталися 20 років тому. Лазер повідомила, що Марчак, який допомагав їй готуватися до вступу в Карпенка-Карого, завжди цілував її в губи при зустрічі та прощанні, а якось у театрі "схопив, почав роздягати і цілувати".

Також Лазер в своєму пості розповіла про те, як на репетиції зустрілася з викладачем університету Карпенка-Карого Андрієм Білоусом і про його неприпустиму поведінку під час цієї репетиції: "Він зупинив нас і почав мені розказувати, що я зовсім не те граю, а маю думати якого кольору у мене трусики і "ти тут вся тєчош".

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Євдощук підтримала свою викладачку та зізналася, що у 16-річному віці вона вирішила вступати до Карпенка-Карого і їй порекомендували готуватися до вступу у директора Чернівецького театру Кобилянської. "Він ще й був одногрупником майстра до якого я вступала, думаю супер, якраз готуватиме в правильному напрямку. АЛЕ. Завжди буде якесь АЛЕ. Кожне заняття починалося з того, що до мене лізли з поцілунком в губи, при чому, дуже дорослим, двері в кабінеті зачинялися на ключ", – розповідає акторка.

Вона зізналася, що Марчак казав, що своїми діями нібито "виводив" на потрібні емоції. "В моменти моєї підготовки програми, діло доходило до того , що мені запросто могли запхати свої руки під кофту під лівчик, чіпати мене за груди, він міг засунути руку в труси, прямо в труси!! Пручання, виривання з обіймів не допомагали, бо над тобою двометровий сильний дядько", – написала Євдощук.

Юрій Марчак на сцені @dramtheater_cv / Instagram

Акторка додала, що того року так і не вступила до КНУТКіТ на курс одногрупника Марчака: "І весь наступний рік ти в депресії, згадуючи як після кожного заняття стояла під душем, відтираючи мочалкою всі місця де він тебе торкався і облизував".

Євдощук спробувала вступити вдруге, цього разу звернувшись до жінки-викладача: "І ти вступаєш до Висоцького. І о, яке диво, виявляється нікому не треба було тебе облизувати".

Як Юрій Марчак пішов з театру

Юрій Марчак, який очолював театр з 1997 року, не є директором з листопада 2022 року. Тоді з ним припинили трудовий контракт на підставі написаної ним заяви. На його місце облрада призначила на період воєнного стану Івана Бутняка.

Перед тим, у жовтні 2022-го, рішенням голови обласної ради Олексія Бойка Марчака відсторонили від виконання обов'язків директора театру ім. Кобилянської. Тоді це пояснили реакцією на "звернення колективу драмтеатру та критичні повідомлення у ЗМІ".

У грудні 2022 року результати службового розслідування підтвердили порушення в роботі Марчака, що стосувалися умов контракту та кадрових питань. Але через те, що він написав заяву, перевірку припинили.

Кого ще звинуватили у домаганнях

Великий скандал з домаганнями в театральній сфері почався близько двох тижнів тому - 22 січня студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого звинуватила режисера, керівника Молодого театру Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях. Вона оприлюднила своє звернення в анонімному відео, а пізніше розкрила свою особу.

30 січня частина працівників Молодого театру заявила про свій досвід неприйнятної поведінки з боку художнього керівника або знання про подібні випадки щодо колег. Вони подали звернення до департаменту КМДА з вимогою відсторонити режисера від роботи на час розслідування.

Сам Андрій Білоус заперечує звинувачення, заявляючи, що подав заяву до поліції. Наразі, за словами працівників Молодого театру, режисер перебуває у відпустці, а в університеті, де він викладає, його тимчасово відсторонили від роботи. Наразі департамент культури КМДА з'ясовує, чи є правові підстави для відсторонення з "Молодого театру" Андрія Білоуса.

Крім того, в неетичній поведінці щодо студенток та психологічному насильстві звинуватили ще одного викладача університету Карпенка-Карого – актора і заслуженого діяча мистецтв України Юрія Висоцького.

Висоцький звинувачення заперечив та в коментарі для "Української правди. Життя" заявив, що ніколи не дозволяв собі недоцільного фізичного контакту під час занять або ж психологічного насильства щодо студентів.

Ввечері 3 лютого Київський національний університет культури і мистецтв повідомив, що відсторонив від роботи режисера Олександра Балабана та з'ясовують обставини подій, у яких його звинувачують.

Перед тим в мережі з'явилась інформація про те, що Балабан нецензурно висловлювався на адресу студенток, висловлював думку про статеве життя молодих акторок і змушував роздягатися для вистав.

Не перший скандал з домаганнями в Карпенка-Карого

У серпні 2021 року кілька колишніх студенток кафедри режисури телебачення Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого звинуватили викладача, народного артиста України Володимира Талашка в харасменті.

Талашко звинувачення на свою адресу заперечував. Втім, Міністерство культури і інформаційної політики відреагувало на звинувачення й ініціювало проведення службового розслідування. А університет відсторонив Талашка від викладацької діяльності.

У листопаді 2021 року Талашко написав заяву про звільнення з університету за власним бажанням.

У січні 2023 року Національна поліція заявила, що не встановила обставин, які можуть свідчити про можливі сексуальні домагання до студенток із боку Талашка.