Обвинувачені у зґвалтуванні дівчинки на Закарпатті хочуть скасувати вирок: суд почав розгляд апеляції

На Закарпатті відбувався перше засідання з розгляду апеляцій хлопців, яких судили за групове зґвалтування 14-річної дівчинки та призначили їм покарання у вигляді 6 років ув’язнення.

Адвокати обвинувачених намагаються поставити вирок під сумнів та домогтися його скасування.

Про це повідомили у юридичній компанії "Міллер", яка представляє інтереси потерпілої.

Засідання відбувалося 11 серпня у Закарпатському апеляційному суді.

Прокурори та представники потерпілої виступили проти апеляцій. Вони заявили, що вирок був юридично правильним і справедливим, а аргументи захисту не відповідають реальним подіям.

РЕКЛАМА:

Після цього суд оголосив перерву. Наступне засідання призначили на 13 жовтня.

"Ця справа – випробування не лише для системи правосуддя, а й для суспільства. Ми продовжуємо боротися, щоб жодна спроба знівелювати вирок чи уникнути відповідальності не залишилася без належної реакції", – зазначили у "Міллері".

Нагадаємо, злочин стався ще у серпні 2021 року. 14-річна дівчина прийшла у підвал до трьох знайомих хлопців – вони по черзі зґвалтували її, знімаючи це на телефон. Згодом відео розповсюдили учням школи.

Воловецький районний суд визнав підлітків винними та призначив покарання у вигляді 5 років ув’язнення. Утім, через неповнолітній вік, їх звільнили від відбування покарання, призначивши натомість іспитовий строк на два роки.

Вирок обурив суспільство та правозахисників. У грудні 2023 року до справи долучилась нова команда адвокатів, яка разом із постраждалою подала апеляцію на вирок, вважаючи його необґрунтовано м’яким.

У січні 2024 року Апеляційний суд не розглянув справу по суті та повернув її на повторний розгляд до того ж Воловецького районного суду.

Згодом розпочався новий процес. За словами адвокатів потерпілої, сторона захисту всіма можливими способами затягувала розгляд, зокрема подавала заяви про відвід суддів, змінювала адвокатів, повідомляла про фіктивну мобілізацію обвинувачених (що згодом спростувало Міноборони) та подавала довідки про раптові хвороби.

7 лютого 2025 року суд нарешті оголосили вирок. Усіх трьох обвинувачених визнали винними у сексуальному насильстві та призначили їм по 6 років позбавлення волі без іспитового строку. Хлопців взяли під варту в залі засідань.

Також суд постановив стягнути з них 300 тисяч грн моральної шкоди (із заявлених 450 тисяч грн), частину з яких потерпілій вже відшкодували.

Проте сторона захисту потерпілої була не задоволена тим, що справу перекваліфікували зі зґвалтування на сексуальне насильство.

У травні адвокати обвинувачених подали апеляцію на вирок.