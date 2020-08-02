Мода в "ЛНР": символика России, спортивные костюмы и тайные кланы

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Самое первое, что приходит в голову на вопрос о местных модных тенденциях, это то, что их здесь нет.

Нет здесь такого понятия, как стиль или модные тренды. Общий низкий материальный уровень сделал всех похожими – одежда должна быть по сезону и практичной в носке.

Это во многом упрощает дело – последние пять лет на неподконтрольной территории Луганской области не встретить тех богатеев, которые когда-то будоражили умы новыми авто или дизайнерскими вещами.

Если же чуть присмотреться, есть некоторые повторяющиеся тенденции, о которых интересно рассказать.

Моды в "ЛНР" нет, но есть некоторые повторяющиеся тенденции

Признаком роскоши для женщины являются наращенные ногти и ресницы.

Это может никак не гармонировать со всей остальной одеждой, идти вразрез с общим материальным положением, но ногти и ресницы тот психологический барьер, с которым не страшно торговать на рынке рыбой или овощами в грязном ларьке.

Для молодёжи особым признаком стиля являются витиеватые татуировки на латыни.

Часто смысл их не ясен даже самим владельцам татуировок, а общим посылом было показать, что я могу себе это позволить, и я не так прост, как вам показалось на первый взгляд.

Часто чем беднее человек, тем затейливее у него будет татуировка.

Здесь в одинаковом положении и парни, и девушки, которые щеголяют перед сверстниками очередным тату.

Кстати, наличие татуировки, наращенных ресниц-ногтей совершенно органично ложится на георгиевскую символику – это хоть и из разных эпох, но никому здесь не мешает.

Георгиевская символика в крупных и мелких деталях

Признак верха респектабельности для молодой женщины – выйти из собственного авто в светлом спортивном костюме с развивающимися на ветру волосами.

К этому образу идёт обычная кожаная сумочка, рюкзак и норковая шубка с кроссовками.

Погода для такого цвета одежды или время года роли не играют никакой.

Я подозреваю, что есть какой-то тайный клан женщин в белых спортивных костюмах, потому что таких красоток с претензией на роскошь можно увидеть и в цирке, и на рынке, и в школе у ребёнка.

Для мужчины показатель благополучия – авто с грузинскими и литовскими номерами. Это просто верх богатства – свежее, только пригнанное авто. Ну, и красотка в белом спортивном костюме рядом.

Дальше могут быть вычурные наклейки "Сепаратист" или "Русский хулиган" на машине – это уже не первой важности.

К 9 мая буквально каждая вторая машина будет украшена флагами, фотографиями воевавших родственников или героическими лозунгами. Их массово начинают реализовывать за месяц до самого события.

Для пеших модников есть заколочки, брошки, значки, напульсники и прочий хенд-мейд с георгиевской символикой под праздники. Иногда приносят продавать такой товар прямо в школы или на предприятия.

Особую ценность всё это имеет, когда кто-то невзначай шепнёт, что делает это вдова погибшего "ополченца", чтобы выжить. Каждый год, будьте уверены, будет и торговля, и такая же трогательная легенда, способствующая большим продажам.

Хенд-мейд с георгиевской символикой под праздники

К 9 мая мода обостряется

Из области моды иметь своё дело. Бизнес как в девяностые. "У моего сына здесь бизнес". Это как что-то из области космических технологий. Нечто почти запредельное.

К таким же моментам для откровенной зависти может относиться работа в интернете, обещающая стабильный доход.

Люди среднего возраста и среднего класса далеки от моды. Если вы встретите кого-то в костюме, то это, скорее, из прежней жизни, когда дресс-код был обязательным явлением на предприятии. А так и в пир, и в мир ходят в удобной одежде.

Встретить в филармонии мужчину в спортивном костюме можно, особенно, если он молод.

В цирк в такой одежде ходят почти все, каким-то странным образом воспринимая цирковое искусство как продолжение просмотра телевизора дома – в спортивном костюме и с едой во время всего представления.

Иногда и больше для прикола надевают какие-то занятные футболки "Родом из СССР" и прочие. Но такие вещи дороже обычной одежды, поэтому их скорее дарят шутники-друзья или родственники.

Очень много одежды с символикой России и "ЛНР". Это и спортивные костюмы, и футболки, и даже сумки.

Очень много одежды с символикой

700 рублей за Путина

Появилась или скорее возродилась тенденция использовать старую одежду. Её перешивают, продают и охотно покупают.

Причём владельцы таких магазинов товара со вторых рук подают именно такой товар как брендовый, модный и почти новый.

Если вы увидите надпись "Завоз из Европы", будьте уверены, речь идёт о комиссионном товаре.

Кстати, если раньше кто-то гнушался покупать одежду в таких местах, это ушло напрочь – появился своего рода азарт искать в плохом хорошее, а в старом новое. Именно под такими магазинами всегда оживление и очереди в дни скидок.

В связи с этим пунктом воскрес спрос на швей и портных, кто сможет переделать, перелицевать, ушить или расширить купленные вещи.

Со вторых рук подают брендовый, модный и почти новый товар

Иногда и больше для прикола надевают какие-то занятные футболки

Ещё одна фишка – покупать одежду в Украине. Это может быть не цель поездки, но рассказывая о своём "туре", вам похвалятся – накупила всякого!

Отчего-то многие воспринимают такие шоп-туры как в девяностые выезды в Польшу.

Занятный штрих – очень часто в "республику" привозят самый дешёвый товар, чтобы здесь продать его дороже.

А теперь представьте, что вы купили дорогую вещь, купят ли её у вас здесь с накруткой?

Может быть, но с меньшей вероятностью, чем дешёвый товар. Поэтому многие вещи здесь на один сезон – и обувь на одну осень, и постельное до первой стирки.

Продавцы говорят совершенно честно: "А что вы хотели по такой цене?"

Хотя к этому все привыкли – это тоже местная особенность.

Очень часто в "республику" привозят самый дешёвый товар

Ещё один нюанс – продавцы прячут непроданный товар до следующего сезона, и после продают его же как новинку. Но это к тому, что моды здесь нет.

Да, по центру "столицы" есть модные бутики с броскими названиями.

Но одно дело открыть такой "Нобель" или заявить в рекламе, что костюмы от Жана-Поля Готье этого сезона, другой вопрос, кто всё это берёт?

И есть ли выручка в таких вот напомаженных салонах?

Судя по тому, что такие магазины неброско закрываются, конкуренции с комиссионками они не выдерживают.

Да часто и сами местные "министры" и в пир, и в мир ходят в джинсах, так и вняв требованиям корпоративной культуры.

Анна Восточная, Луганск, специально для УП.Жизнь

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