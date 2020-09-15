Школа в "ЛНР": первый год без украинского, учебники в макулатуре и пожилые учителя

От редакции: Автор этой колонки публикуется под псевдонимом в целях безопасности. Публикации в рубрике "Погляд" не являются редакционными статьями и отражают исключительно точку зрения автора.

За спиной две недели школы в режиме коронавирусной инфекции.

Самое основное – мы привыкли к риску и перестали бояться, воспринимая вирус как возможную неизбежность. Как не боятся кирпича, который тоже когда-то может упасть с крыши.

Реклама:

Намного страшнее самого вируса для многих оказалась перспектива продолжать учить ребенка дома самостоятельно, что требует для многих нечеловеческих ресурсов, присутствия дома, знаний и терпения.

Два месяца самообучения резко подняли значимость учителя в жизни ребёнка. Если раньше были те, кто критиковал эту профессию, то после двух месяцев карантина практически все признали, что лучше неважный учитель, чем обучение ребенка дома родителями.

Но даже здесь были нюансы. Кое-кто из родителей кооперировался с учителем, и учителя ходили на дом за деньги, избавляя родителей от выполнения с детьми домашних заданий.

Также без вывесок и тайно работали многие студии развития и спортивные секции.

Реклама:

И ещё один штрих – карантин объявляли тогда, когда по "республике" было меньше 100 заболевших и учат при почти 800 заболевших и 20 умерших от вируса.

Из негласного – больницы переполнены больными пневмониями, а само число заболевших коронавирусной инфекцией гораздо ниже заявленного официально.

Обязательное школьное требование – маски. В шкафчике, в рюкзаке, под подбородком, но в поле зрения учителя и на случай проверки.

Обязательные антисептики, которые нужно носить в рюкзаках.

Не в меру рьяные школы обязали приобрести за родительский счёт градусники для бесконтактного измерения температуры.

Да и вообще, практически все новшества каким-то образом отразились на родителях.

Например, обучение в разное время. Как решить этот вопрос в тех семьях, где школьники разного возраста?

Или вот ещё, кормление детей на разных переменах. Те, кого кормят на первой перемене, не успевают проголодаться после домашнего завтрака, те же, кого ведут в столовую на последней перемене, вынуждены брать перекус из дома.

Из нового – нехватка школьных учебников, поставляемых сюда с российской гуманитаркой. "Хотите, покупайте", – предлагает учитель.

За родительский счёт приобретаются все рабочие печатные тетради к российским учебникам и учебники английского под требования конкретной школы.

Для заработка "республики" эти 400 рублей за две глянцевые тетради почти заоблачная цена.

В российских учебниках по окружающему миру масса провокационных вопросов о том, в какой стране мы живем. И на этот вопрос теряются отвечать и дети, и их родители.

Кто мы? Как ответить на этот вопрос в рамках закона?

При пересечении границы с Россией практически все обладатели паспортов граждан ЛНР теряются, что писать в графе гражданства. Российские пограничники брезгливо поясняют: пишите гражданство Украины. Вот ведь как, паспорт гражданина ЛНР, а гражданство Украины.

Перечисляя народности, населяющие могучую страну Россию, в учебниках нет упоминания украинцев, да и сама Украина не упоминается там нигде, при том, что населяют нашу "республику" именно граждане Украины.

"В российских учебниках по окружающему миру масса провокационных вопросов о том,

в какой стране мы живем"

Продолжается борьба с коррупцией, носящая порой самые гротескные формы.

Нельзя дарить большие букеты цветов на официальные праздники учителям, но неофициально можно дарить конверты с деньгами от всего класса – благодарность учителю за его нелегкий труд.

Тайно и массово процветают платные услуги репетиторства учителей-предметников, учителей начальной школы и учителей иностранных языков.

Самые продуманные родители умудряются договариваться с учителями о том, чтобы дети с ними делали после уроков домашние задания, а вместо уроков физкультуры ходили на платные дополнительные занятия.

Тайная и весьма популярная услуга – репетиторство по украинскому языку. Такие негласные услуги предоставляют бывшие учителя украинского.

Многие родители готовы платить с первого класса за такую дополнительную опцию, понимая, что обеспечивают этим ребёнку шанс вырваться отсюда на территорию законной Украины.

Новое – обязательное переучивание украинских филологов в учителей русского. Последний год это происходит бесплатно через бывший ЛИПО. Бывших учителей украинского учат бывшие учителя украинского...

Учащихся начальной школы кормят в столовой бесплатно. При чем, так, занятный штрих, за период карантина, со счетов школ, были сняты деньги за питание, которые, по идее, были сэкономлены за этот период.

К новым льготным категориям (дети-инвалиды, дети чернобыльцев, дети из многодетных семей) добавились дети, пострадавшие от украинской агрессии, что подтверждается справками и дети участников боевых действий 2014-2015 годов.

И наряду с репетиторством по украинскому языку эта новая формулировка не вызывает ни у кого изумления. Так, новая грань новой жизни.

Общая особенность для всех школ – пожилые учителя. Молодой человек нуждается в деньгах и карьерном росте, а пожилой учитель со своей зарплаты и двух пенсий обеспечивает ещё и семью своих детей.

Из занятного – учителя-фантомы, когда учитель на день-два выпадает из рабочего графика, выезжая на территорию Украины для прохождения идентификации.

Пожилые учителя популярны и среди родителей, и среди администрации школы.

Вообще, особый тренд, все, сделанное в СССР – врачи, учителя, специалисты. Считается, что знания того периода особенно качественные.

Особый тренд, все, сделанное в СССР

Откровенный треш – учебники украинского, как и книги украинских классиков, в тоннах макулатуры, в сборе которой регулярно состязаются школы.

Если первые несколько лет все эти учебники хранили на полках классов, после хранили уже в кладовках школьных кабинетов, то сейчас их просто выбрасывают – за шесть лет многие приняли тот факт, что возврата к прошлому уже не будет.

И ещё это первый год без украинского языка в школьных программах. Официально в "республике" только один государственный язык – русский.

На родительском голосовании почти во всех школах оставили украинский язык тем одним часом в неделю факультатива (только устно, только в форме игры), который сохраняет для детей шанс не забыть украинский язык, понимать его, говорить на нем…

Чтобы когда-то дать детям шанс выехать отсюда и получить диплом об образовании украинского образца – признак особой привилегии и зависти для многих.

Анна Восточная, Луганск, специально для УП.Жизнь

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.