Закупити вакцини від COVID-19 – це лише півсправи

Фантастично, але факт: людство спромоглося винайти вакцину від COVID-19 менш ніж за рік від початку пандемії.

Хтось вже вбачає в цьому підтвердження теорії "всесвітньої змови", що мовляв вакцину розпочали готувати ще до того, як цей вид коронавірусу став розповсюджуватися.

Але факт у тому, що сучасні технології, обмін досвідом та кооперація фармацевтичних компаній дозволяють швидко розробляти ефективні препарати. І ця швидкість росте з кожним роком.

Усі країни світу активно готуються до старту вакцинації – деякі вже навіть дозволили окремі вакцини (Велика Британія, США, Канада, Сінгапур, Бахрейн) та розпочали вакцинацію.

Які шанси має Україна – розберемося детально.

У рамках ініціативи COVAX Україна зможе потенційно провакцинувати 4 млн людей.

Якщо МОЗ здійснить ефективну закупівлю вакцини за державні кошти і закупить її по $4 (поки найнижча задекларована ціна), додатково можна буде провакцинувати ще 11,5 млн людей.

Очевидно, цих коштів не вистачить навіть на вакцини для пріоритетних груп (орієнтовно їх 21 млн).

Але навіть на таку кількість вакцин Україна має розробити детальний логістичний план для кожної області. Адже завезти вакцини – це лише півсправи. Розповсюдити її серед населення – найбільший виклик в історії людства.

На сьогоднішній день уряд поки не підготував системний план дій для початку вакцинації населення у 2021-му році та загалом аж до подолання пандемії.

Щоб прискорити цей процес, "Голос" розробив детальні рекомендації та зареєстрував проєкт Постанови "Про Національний план добровільної вакцинації населення України проти COVID-19", щоб дати відповідні доручення Уряду. Її вже підтримав профільний комітет.

Такий План повинен передбачати чіткі кроки уряду для перевірки та підготовки медичної і логістичної інфраструктури.

Заяви ВООЗ та досвід країн, що вже розпочали цей процес, свідчать про безпрецедентний рівень викликів.

Вже зараз потрібно якнайшвидше оцінити потужності для зберігання і транспортування вакцин – від наявності спеціального транспорту для перевезення з датчиками, які показують температуру, і до обладнання для забезпечення "холодового ланцюга" на центральному рівні та на місцях.

Тут треба враховувати тип вакцин, які отримає Україна, адже деякі з них мають зберігатися при температурі -70°C.

Цього тижня свій план вакцинації оприлюднила Естонія, яка вважає, що доступ до вакцини буде однією з вирішальних передумов для завершення коронакризи. Тому готовність системи охорони здоров’я до якнайшвидшого початку вакцинації критично важлива.

Можна лише уявити масштаб проблеми, яка стоїть перед Україною, якщо вакцинація створює такі труднощі для країни з більш розвиненою медсистемою і населенням менше півтора мільйони осіб.

У США планують, що протягом 24-48 годин з моменту реєстрації вакцини, вона вже повинна бути у місцях вакцинації.

Однак, за оцінками аналітиків, більшість країн світу не зможуть забезпечити таку швидкість і відносну логістичну легкість – понад 60% країн зіткнуться зі значними або навіть критичними логістичними викликами (в Африці, Південно-Східній Азії, Південній Америці).

Особливо це стосується так званих "холодолюбивих" вакцин (РНК-вмісні): якщо хоча б раз їхня температура піднялася до критичних позначок, то вони повинні бути використані протягом кількох днів.

Крім того, МОЗ України, разом з регіонами, повинно визначити перелік, необхідну кількість та закупити всі супутні витратні матеріали для проведення щеплень (голки, шприці, утилізаційні бокси тощо).

Усе це повинно відбуватися в тісній співпраці МОЗ та регіонів. Рівень координації та взаємодії центральної та місцевої влади буде одним із визначальних факторів успішності процесу вакцинації.

Ще одним із важливих викликів є підготовка місць проведення вакцинації, а також наявність достатньої кількості підготовлених мобільних бригад.

Наприклад, лише у Берліні буде діяти шість центрів вакцинації та мобільні бригади, а в Італії залучили місцевих архітекторів і вже будують спеціальні павільйони у формі первоцвітів.

У Великій Британії процес вакцинації відбувається у спеціально облаштованих приміщеннях, у тому числі на стадіонах, у виставкових центрах тощо.

Там є окремий міністр, відповідальний за вакцинацію.

За перший тиждень там щепили майже 140 тис. британців.

За оцінками фахівців, за умов стабільності процесів і наявності вакцини, Велика Британія лише за рік зможе провести двохдозову вакцинацію населення.

Також першочерговою задачею уряду має бути оцінка людських ресурсів – кількості і можливостей медперсоналу, підготовка додаткових людей, які здійснюватимуть вакцинацію.

У тій же Німеччині експерти закликають залучати до процесу вакцинації не лише медичних працівників, але і людей, які мають споріднені навички, наприклад, соціальних працівників тощо.

В Україні також є подібний людський ресурс, однак необхідно у максимально стислі строки оцінити його, мобілізувати та, за необхідності, провести відповідні тренінги.

А з огляду на заборону масових зібрань людей та карантин, запланований у січні, цей процес частково повинен бути проведений в онлайн-режимі, із заздалегідь підготовленими навчальними матеріалами та інструкціями.

І не менш важливо, що усі кроки Національного плану добровільної вакцинації від COVID-19 мають бути прозорими і зрозумілими для людей, у тому числі мають бути доступними дані про кількість вакцини, її походження, кількість вакцинованих осіб та інші деталі – все це посилить довіру до дій Уряду та підвищить ефективність процесу.

Ольга Стефанишина, народна депутатка від партії "Голос", ексзаступниця міністра охорони здоров’я, спеціально для УП.Життя.

Титульне фото IgorVetushko/Depositphotos

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