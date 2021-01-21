Російський "Sputnik-V" – виклик нацбезпеці та загроза життю українців

Ще з 2015 року Україна заборонила ввозити з Росії вакцини та ліки, що використовуються у ветеринарній медицині та тваринництві.

Тобто ваш кіт чи пес уже 6 років убезпечені від вакцинування якимось невідомим російським препаратом. Але люди – ні.

Сьогодні ми зовсім не застраховані від того, що однією із вакцин, яка "рятуватиме" нас від COVID-19, стане російський "Sputnik-V".

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Ця вакцина – поки єдина допущена до реєстрації в Україні.

І хоч МОЗ публічно відхрещується від можливості закупити її у росіян. Невідомо, що нам насправді чекати. Тому варто працювати на випередження.

Безвіз чи гетто?

Те, що сьогодні Україна ще не почала вакцинацію, незабаром може зіграти з нами злий жарт.

На цю мить, багато країн світу, при перетині їхнього кордону, вимагають ПЛР-тест. Та скоро ситуація зміниться. Адже, коли розвинені держави, провакцинують своє населення, вони вимагатимуть уже довідку про щеплення від COVID-19.

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Україна з 2 мільйонами доз і з допущеним до реєстрації "Sputnik-V" може опинитися за зачиненими дверима.

Ми просто не зможемо скористатися своїм безвізом і кудись полетіти як туристи або ж на навчання. Нас навіть країни третього світу не пустять до себе, коли їхнє населення буде імунізоване.

І тут дилема: єдиним варіантом, аби вирватися із примусового гетто, куди нас наразі штовхає Міністерство охорони здоров’я, стане так званий, "порятунок" у вигляді російської вакцини.

Проте я би не поспішала радіти, бо єдина країна, що нас "радо прийме" у такому випадку, буде хіба Росія.

Вакцину російського виробництва у світі ніхто не визнає. Тобто, коли всі нові вакцини проходять перевірку світового рівня. "Sputnik-V" не проходить нічию, крім Росії.

Варто розуміти, що наразі немає жодних вагомих доказів ефективності російської вакцини. Вона ще не пройшла відповідних клінічних випробувань.

Більше того, іноземні експерти стурбовані правдивістю інформації про безпечність вакцини, яку транслює РФ. Наприклад, днями Бразилія відхилила російську вакцину від коронавірусу.

Але й самі росіяни не поспішають вакцинуватися вітчизняним препаратом – як мінімум 58% не готові до прийому "Спутніка".

Загроза національній безпеці

Російська вакцина від коронавірусу "Sputnik-V" в Україні це не лише питання здоров’я і життя наших громадян, це в першу чергу загроза національній безпеці.

Україна вже 7 років перебуває у стані російсько-української війни. І РФ в ній є країною-агресором. Вона веде з нами, окрім збройної, ще й інформаційну війну. І тут зброєю стає вакцина.

Уявімо на хвилинку ситуацію, якщо Україна таки закупить "вакцину" від COVID-19 у Росії.

Знаєте, що буде? В очах усього цивілізованого світу РФ отримає плюс до репутації і відразу продемонструє, що вона не країна-агресор, а країна, що рятує.

А цього варто очікувати, коли стільки проросійських політиків, як той же Медведчук, активно виступають за можливість легального використання в Україні російського препарату.

Російська вакцина від коронавірусу "Sputnik-V" у світі не визнається.

Фото it_homecom@hotmail.com/Depositphotos

Цікавий факт: у поширенні фейків довкола вакцинації у світі й Україні, велику роль відіграла російська пропаганда.

Кілька років тому американські дослідники оприлюднили інформацію про те, що тривалий час у Twitter’і російські боти та тролі вели масштабну антивакцинаторську інформаційну кампанію.

Тоді вони досить успішно підбурювали суспільство до відмови від щеплення і плоди тих огидних маніпуляцій ми пожинаємо й досі.

Такі дії російської ботоферми антиваксерів поставили під загрозу національну безпеку багатьох держав.

І, власне, Росія, яка спершу дискредитувала вакцинацію, як найбільш ефективний засіб порятунку від багатьох страшних захворювань, сьогодні намагається "втюхати" свою вакцину від COVID-19 усьому світу.

Одна з перших груп, яка має бути провакцинована під час першої хвилі, – це військові Збройних сил України. Ми не маємо права навіть думати про те, що російська вакцина може використовуватися для щеплення наших вояків.

Україна ніколи не буде вакцинувати своїх військових препаратом, який виробляє країна-агресор.

Росія уже 7 років вбиває наших людей, окупувала території на сході України та анексувала Крим, а вакцина може стати ще одним засобом для винищення українців.

Ні – російській вакцині в Україні!

Зараз як ніколи, Україні потрібне рішуче політичне рішення: на рівні Ради національної безпеки і оборони України заборонити ввезення, реєстрацію і тим більше застосування російських вакцин на українцях, на рівні постанови уряду.

Не лише "Sputnik-V", а будь-яких, що РФ може виробити.

Одним із кроків також може стати розробка та внесення змін до закону про санкції. Це попередить не лише можливість реєстрації чи ввезення російських вакцин на нашу територію, а й також убезпечить від виробництва вакцин за російськими технологіями в Україні.

Сьогодні у світі вже є велика кількість вакцин із вищим відсотком доведеної ефективності, без загрози національній безпеці та за прийнятною ціною.

І саме тому в розмовах про російську вакцину час ставити впевнену крапку. Вона ніколи не повинна потрапити до нашої держави!

Ольга Стефанишина, народна депутатка від партії "Голос", ексзаступниця міністра охорони здоров’я, спеціально для УП.Життя.

Титульне фото Oleksandr_UA/Depositphotos

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