Документалка про психіатричну клініку перемогла на 73-му Берлінському кінофестивалі

У суботу, 25 лютого, відбулося нагородження лауреатів 73-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. Цьогоріч він символічно проходив під знаком України, втім жоден український фільм до основного конкурсу не потрапив.

За головні нагороди Берлінале – Золотого та Срібних ведмедів – в Основному конкурсі цьогоріч змагалися 18 фільмів.

Обирало переможців міжнародне журі. Його на Берлінале 2023 очолила американська акторка Крістен Стюарт. Крім неї, до складу журі входили іранська акторка Гольшіфте Фарахані, чеська режисерка Валеска Грізебах, румунський режисер Раду Жуде, режисерка з роботи з акторами з США Френсін Мейслер, іспанська режисерка Карла Сімон і режисер з Гонконгу Джонні То.

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Головну нагороду 73-го Берлінале – Золотого ведмедя за Найкращий фільм – отримала документальна стрічка про паризьку психіатричну клініку "На Адаманті" (On the Adamant) французького режисера Ніколя Філібера. Фільм змальовує будні центру, розташованого у плавучій споруді на паризькій річці Сена. Тут психіатри, психологи, арт-терапевти через щоденну структуровану рутину допомагають пацієнтам відновити опору в повсякденному житті.

Ніколя Філібер. Фото: berlinale.de

Срібного ведмедя (Гран-прі журі) отримав фільм "Червоне небо" (Roter Himmel) німецького режисера Крістіана Петцольда. Драма Петцольда є другою частиною його трилогії (першу частину "Ундіна" режисер показав на Белрінале у 2020-му). Стрічка розповідає про компанію з чотирьох молодих людей, які через лісові пожежі застрягають у будиночку на Батлійському морі й пізнають муки творчості та заплутаного кохання.

Спеціальний приз журі отримала картина "Погане життя" (Mal Viver) португальського режисера Жоао Каніжу. Вона показує родину з жінок різних поколінь, що керує готелем на північному березі Португалії. Їхні стосунки з часом поступово зіпсувалися, а несподівана поява онуки спричиняє вивільнення накопичених образ.

Найкращим режисером журі визнало Філіпа Гарреля за фільм "Велика колісниця" (Le grand chariot).

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Філіп Гаррель. Фото: berlinale.de

Нагороду за Найкращий сценарій отримала кінорежисерка Ангелі Шанелек за стрічку "Музика" (Music).

Срібного ведмедя за Найкращу роль здобула 8-річна іспанська акторка Софія Отеро, яка зіграла у фільмі "20 тисяч різновидів бджіл" (20.000 especies de abejas).

Софія Отеро. Фото: berlinale.de

Нагороду за Найкращу роль другого плану отримала акторка Теа Ере за роль у фільмі "До кінця ночі" (Bis ans Ende der Nacht).

Також раніше стало відомо, що дві українські стрічки здобули нагороди на Берлінале 2023. Зокрема, короткометражна стрічка режисерки Надії Парфан "Це побачення" отримала спеціальну відзнаку Міжнародного журі. А українсько-німецький документальний фільм Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі "Прокидаючись у тиші" відзначили спеціальною нагородою за найкращий короткометражний фільм у програмі Generation Kplus.

73-й Берлінський міжнародний кінофестиваль стартував 16 лютого 2023 року. На відкритті до учасників звернувся президент України Володимир Зеленський.

На фестивалі показали такі українські фільми як "Ти мене любиш?" режисерки Тоні Ноябрьової, "Ми не згаснемо" Аліси Коваленко, короткометражку "Це побачення" Надії Парфан, а також стрічку "Залізні метелики" Романа Любого про розслідування катастрофи МН17, а також документалку "Прокидаючись у тиші" Міли Жлуктенко і Даніеля Асаді Фаезі. Також до програми увійшов документальний фільм "Східний фронт" (Eastern Front) про війну в Україні, знятий російським режисером Віталієм Манським та українським режисером Євгеном Тітаренком.

Також на Берлінале 2023 відбулася прем’єра фільму Шона Пенна та Аарона Кауфмана про війну в Україні Superpower ("Суперсила").

Крім того, на фестивалі відбулося кілька акцій, пов'язаних з війною в Україні. 22 лютого представники української кіноіндустрії закликали міжнародну культурну спільноту вимагати звільнення з російського полону правозахисника, журналіста Максима Буткевича. А 24 лютого, в першу річницю початку повномасштабного вторгнення, на Берлінале, на червоній доріжці перед Фестивальним палацом, відбулась акція солідарності з Україною. До неї приєдналися міністр Німеччини з питань культури та ЗМІ Клаудія Рот та голова журі основного конкурсу Крістен Стюарт.