Шведський гурт ABBA попросив кандидата в президенти США Дональда Трампа не використовувати їхню музику в передвиборчій кампанії.

Як повідомляє місцеве видання SvD, це сталося після того, як хіт гурту The Winner Takes it All прозвучав на мітингу на підтримку Трампа в Міннесоті. На ньому зібралося близько 8000 шанувальників експрезидента.

"Разом із членами гурту ABBA ми виявили, що з'явилися відеозаписи, де музика гурту ABBA використовувалася на заході Трампа, і попросили, щоб таке використання було негайно припинено", – заявила звукозаписна компанія гурту ABBA.

ABBA – шведський квартет, що виник у 1972 році в Стокгольмі. Його вважають одним з найуспішніших гуртів за всю історію поп-музики.

За свою кар'єру ABBA продав понад 380 мільйонів альбомів і синглів. У 1974 році гурт здобув перемогу для Швеції на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення".

Активна діяльність гурту тривала десять років – у 1981-1982 вона почала спадати. Наприкінці 1982-го вийшов останній записаний сингл ABBA Under Attack.

Ще за десять років стався новий сплеск популярності – записувальна компанія перевидала всі хіти групи, а інші колективи записували осучаснені кавери на пісні ABBA.

У 2000 році, за даними ЗМІ, гурт відмовився від контракту на 1 млрд доларів, за яким мав вирушити у тур старим складом. Втім, у 2016-му учасники гурту оголосили про возз'єднання. У 2021 році вийшов дев'ятий альбом ABBA Voyage – це був перший студійний альбом з новим матеріалом за 40 років.

Хто ще заборонив Трампу використовувати свою музику?

Це не перша подібна заборона на адресу кандидата в президенти США Дональда Трампа. Раніше з аналогічними заявами виступали й інші музиканти: приміром, Брюс Спрінгстін, Ріанна, Rolling Stones, Оззі Осборном і Ніл Янг.

Після того, як 23 серпня команда Трампа використала трек My Hero гурту Foo Fighters на мітингу в Аризоні, представник музикантів заявив, що ті не давали дозволу на використання їхнього хіта Трампом.

"У Foo Fighters не питали дозволу, а якби запитали, вони б його не надали", - сказав він і додав, що всі роялті, отримані від використання пісні Трампом, будуть пожертвувані на користь кампанії Камали Харріс.

Раніше розкритикувала Трампа за використання її пісні My Heart Will Go On канадська співачка Селін Діон. Команда цього кандидата неодноразово використовувала трек на мітингах у 2023 та 2024 році.

"Це використання жодним чином не є дозволеним, і Селін Діон не схвалює це або будь-яке подібне використання. ... І справді, [ви взяли] САМЕ ЦЮ пісню?" – обурилася співачка у заяві, розміщеній у її акаунтах на X та Instagram.

Навесні цього року правовласники музики ірландської виконавиці Шинейд О'Коннор зажадали від Трампа негайно припинити використання музики покійної співачки. Вони заявили, що Шинейд почувалася б "огидно, скривджено й ображено" таким використанням пісні Nothing Compares 2 U.