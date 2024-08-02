Держкіно провело закрите засідання конкурсу до Ради підтримки кіно

У четвер, 1 серпня, у Державному агентстві України з питань кіно відбулося засідання комісії, яка визначала учасників другого туру конкурсу до Ради з держпідтримки кінематографії. Зустріч провели у закритому форматі без допуску журналістів, а спостерігати за процесом можна було через пряму трансляцію.

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Рішення на засіданні приймали: голова комісії та т. в.о. Держкіно Юлія Шевчук, Андрій Халпахчі (директор кінофестивалю "Молодість"), Сергій Борденюк (Спілка кінематографістів), Вікторія Ярмощук (Українська кіноасоціація), Дарина Трегубова (громадські організації).

На початку засідання Сергій Борденюк наголосив, що перед будівлею зібралися представники медіа, та запропонував провести голосування і допустити їх до засідання. Втім інші представники комісії проголосували проти цього рішення з різних причин, а Дарина Трегубова утрималась від голосування.

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Виконувачка обов’язків голови Держкіно Юлія Шевчук назвала присутність журналістів "необов’язковою річчю" та наголосила, що представники медіа можуть завадити процесу відбору кандидатів.

"Можливо, оголосять повітряну тривогу, у цьому приміщенні немає укриття, ми не зможемо забезпечити безпеку присутнім", – додала вона.

Після цього члени конкурсної комісії обрали відкрите голосування для відбору до другого туру, а для наступного засідання таємне рейтингове голосування. Під час розгляду результатів між ними виникли суперечки: за чотирьох учасників голоси розділилися по 2 – за допуск, 2 – утримались та 1 проти. Вікторія Ярмощук наголосила, що в таких ситуаціях комісія має послуговуватися простою більшістю голосів, а не відмовляти в допуску до другого туру. Тому запропонувала переглянути результати ще раз.

На це голова комісії Шевчук відповіла, що це не передбачається регламентом роботи комісії і може поставити під сумнів процес роботи комісії. Учасники вирішили зробити паузу в обговоренні, після неї та перерахунку результатів секретарка комісії озвучила повний список. До нього включили й чотирьох кандидатів, яких до цього усунули – Інну Кочарян, Катерину Тетьякову, Юлію Пилипенко та Дмитра Десятерика.

Так комісія визначила 23 кандидатів, а також 12 тих, кого не допустили до наступного етапу. У другий тур конкурсного відбору пройшли:

Віктор Андрієнко, актор, сценарист, режисер;

Дмитро Бабкін, ФОП, який надає послуги компанії "ЕФ Філмз" Андрія Ногіна, продюсера "Світського життя" та інших програм для "1+1 Медіа";

Тарас Босак, продюсер ("Щедрик", "БожеВільні" та ін.);

Володимир Войтенко, кінознавець, колишній голова правління Української кіноакадемії, поданий від Спілки кінокритиків України та об’єднання кінодокументалістів "Вавилон 13";

Галина Вярвельська, директорка ТОФ "Пілот Продакшнс", від Центру розвитку креативних індустрій;

Лариса Гутаревич, від Всеукраїнської асоціації жінок у кіно;

Дмитро Десятерик, кінознавець, від Спілки кінокритиків України;

Костянтин Дєтковський, від ГО "Хмельницька кінокомісія";

Ірина Заря, керівниця мережі кінотеатрів "Оскар";

Пилип Іллєнко, продюсер, колишній керівник Держкіно;

Андрій Коваль, програмний директор телеканалу "1+1";

Інна Кочарян, ректорка Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого;

Олександр Максимчук, юрист, продюсер, висунутий ГО "Тернопільська кінокомісія";

Олексій Макухін, гендиректор БФ "Меморіал Голокосту "Бабин Яр"", від "Буковинської кінокомісії";

Володимир Мула, продюсер ("Юкі");

Аркадій Непиталюк, режисер ("Уроки толерантності", "11 дітей з Моршина", "Припутні");

Андрій Осіпов, голова правління Одеської кіностудії;

Юлія Пилипенко, колишня керівниця агенції Brandly з холдингу Film.Ua Group;

Сергій Сторожев, оператор, режисер ("Колір помсти", "Милий дім");

Денис Тарасов, режисер ("БожеВільні", серіали для ТРК "Україна" та "1+1 Медіа");

Катерина Третьякова, продюсерка ("Кава з кардамоном", "Форт Харків");

Сергій Тримбач, голова Національної спілки кінематографістів;

Олександр Шпилюк, кінокритик.

Серед кандидатів, подальшу участь яких не підтримали у конкурсі:

Володимир Авраменко, директор "Укркінохроніки";

Віктор Вінтоняк, від Спілки молодих кінокритиків України, в досвіді роботи якого вказано участь в експертних радах УКФ та Держкіно;

Людмила Горделадзе, від Союзу кінотеатрів України, засновниця ТОВ "Кіноман", колишня директорка кінотеатру "Жовтень";

Олена Іванова, архітекторка, співавторка ГО "Коло Медіа", що з 2014 року фіксує руйнування Росією на деокупованих територіях;

Дмитро Колесников, голова Асоціації з управління аудіовізуальними правами "АРМА-Україна";

Сергій Корзаченко, директор Асоціації продюсерів України;

Артур Лі, голова Київської профспілки "Майстри екрану";

Віталій Матвієнко, актор, лінійний продюсер, від Київської профспілки "Майстри екрану";

Сергій Міранков, колишній директор Київського туристично-інформаційного центру при КМДА;

Галина Набаранчук, продюсерка ("Зима в огні");

Лариса Покальчук, продюсерка, керівниця Платформи української документалістики, від об’єднання "Вавилон 13";

Юлія Сінькевич, продюсерка, співзасновниця Української кіноакадемії та премії "Золота дзиґа".

Наступне засідання конкурсної комісії відбудеться у середу, 7 серпня. Воно так само відбудеться в приміщенні Державного агенства з питань кіно та транслюватиметься онлайн. Громадськість та представників медіа не допускатимуть до засідання офлайн.

Про скандал довкола Ради з підтримки кінематографії

Одразу після призначення членів комісії конкурсу членів Ради з підтримки кінематографії, представники кіноспільноти наголосили на непрозорості процедури. Тоді тимчасова виконувачка обов’язків голови Держкіно (після звільнення Марини Кудерчук) Юлія Шевчук підписала наказ про затвердження комісії, де сама була оголошена головою комісії.

Представників кіноспільноти також обурив процес вибору, адже не оприлюднили жодного механізму та аргументації щодо вибору членів комісії.

Рада з державної підтримки кінематографії – орган при Держкіно, утворений у 2018 році. Її завдання – затверджувати перелік фільмів, яким надається державне фінансування за результами пітчингів Мінкульту, Держкіно та УКФ. Склад Ради має змінюватися кожні два роки.

5 березня 2021 року було обрано другий склад Ради на чолі з продюсером та колишнім бізнес-партнером Андрія Єрмака Артемом Колюбаєвим. Також до Ради увійшли телепродюсер, телеведучий Юрій Горбунов, телережисер Анатолій Матешко, актор Олексій Тритенко, колишня директорка з маркетингу Film.ua Поліна Толмачова, продюсерка кінокомпанії Solar Media Entertainment Маріанна Новікова, телепродюсер кінокомпанії Prime Story Pictures Олександр Недбаєв та юрист Микола Чиханцов.

Повноваження другого складу Ради завершилися 31 березня 2023 року. Втім, 7 березня 2023 року Кабінет міністрів постановою продовжив повноваження членів Ради. Причиною назвали звернення Держкіно про нібито неспроможність провести конкурс для оновлення Ради в умовах воєнного стану.

У відповідь 12 травня Національна спілка кінематографістів України подала позов проти Кабміну. У ньому вона оскаржувала рішення Держкіно подовжити повноваження Ради та вимагала скасувати постанову Кабміну.

2 листопада 2023 року Київський окружний адміністративний суд задовільнив позов Національної спілки кінематографістів України проти Держкіно та визнав незаконною Раду з державної підтримки кінематографії.

На початку березня 2024 року, не чекаючи остаточного рішення апеляційного суду щодо Ради з підтримки кінематографії, Держкіно оголосило про старт 19-го конкурсного відбору кінопроєктів. Розподіл коштів та обмеження на фінансування для конкурсу встановлював нелегітимний склад Ради.

Найвідоміші українські режисери та продюсери на цей конкурс подаватися відмовилися, протестуючи проти незаконної Ради і сумнівних рішень Держкіно. Однак охочих зняти свої фільми на державні гроші набралося достатньо.

У середині травня Держкіно замість того, щоб призупинити процес, оприлюднило результати технічного відбору кінопроєктів 19-го конкурсу.

Більше того, наприкінці травня Кабінет міністрів подав клопотання до Верховного суду про зупинення дії рішення щодо незаконності Ради. Наступного дня аналогічне клопотання подало Держкіно.

Зрештою Верховний суд з 24 травня зупинив дію рішення – і Держкіно почало проводити другий етап конкурсу: 27 травня опублікувало висновки експертної оцінки кінопроєктів за результатами першого етапу конкурсу, ще за кілька днів – список кінопроєктів, які пройшли до другого етапу, і згодом розклад презентацій учасників другого етапу. Презентації проєктів тривали чотири дні з 6 до 11 червня.

Пізніше Верховний суд України залишив у силі рішення суду першої інстанції та апеляції щодо визнання нелегітимним нинішнього складу Ради з державної підтримки кінематографії.

17 червня Держкіно оголосило про початок прийому документів майбутніх членів конкурсної комісії, які оберуть нову Раду.

У відповідь кіноспільнота поширила відкритого листа, в якому вимагала прозорих умов конкурсу, звільнення голови Держкіно Марини Кудерчук та перенаправлення запланованих на підтримку кінематографії бюджетних коштів на армію.

Зрештою 5 липня Кабінет міністрів звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держкіно.