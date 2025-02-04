КМДА вивчає підстави для відсторонення Білоуса після звинувачень у домаганнях

Департамент культури КМДА з’ясовує, чи є правові підстави для відсторонення художнього керівника "Молодого театру" Андрія Білоуса.

Про це повідомили в КМДА у відповідь на запит hromadske.

У Департаменті культури зазначили, що відсторонення працівника можливе лише за нормами, визначеними статтею 46 Кодексу законів про працю України.

До департаменту надійшло два звернення. Одне підписали 46 працівників театру, які наполягають на відстороненні Білоуса. Інше – 94 працівники, які закликають залишити його на посаді.

У Департаменті культури повідомили, що наразі розглядають обидва звернення та вже ініціювали зустріч із колективом.

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Що стало причиною конфлікту

Скандал розгорівся після того, як 22 січня студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого звинуватила Білоуса в сексуальних домаганнях. Вона оприлюднила своє звернення в анонімному відео, а пізніше розкрила свою особу.

30 січня частина працівників "Молодого театру" заявила про свій досвід неприйнятної поведінки з боку художнього керівника або знання про подібні випадки щодо колег. Вони подали звернення до департаменту КМДА з вимогою відсторонити режисера від роботи на час розслідування.

Сам Андрій Білоус заперечує звинувачення, заявляючи, що подав заяву до поліції. Наразі, за словами працівників "Молодого театру", режисер перебуває у відпустці, а в університеті, де він викладає, його тимчасово відсторонили від роботи.

Як реагує театральна спільнота

Понад два десятки українських театрів висловилися на підтримку жертв сексуального насильства й харасменту після скандалу в київському університеті Карпенка-Карого.

Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки став першим державним театром, який долучився до збору анонімних свідчень.

Більшість театрів висловилася в соціальних мережах, а деякі – поширили форму анонімних свідчень і довідку про визначення харасменту на робочому місці.