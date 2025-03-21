Невідомі почали руйнувати садибу Зеленських у Києві будівельним краном

Оновлено о 17:51 21 березня 2025 року

У середу, 21 березня, садибу Зеленських у Києві почали розбирати. Пошкодження будівлі на вулиці Конинського, 22 раніше Верховний Суд визнав незаконним

Про несанкціоновані роботи на території садиби повідомив активіст Дмитро Перов.

21 березня у Києві продовжили незаконно розбирати садибу Зеленських Дмитро Перов / Facebook

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За його словами, до будівлі приїхала техніка. Попри приїзд поліції, садибу продовжують розбирати будівельним краном.

Дмитро переказав, що працівники, які знищували будівлю, чекали, коли поліція поїде, щоб далі розбирати садибу.

Розбір Садиби Зеленських Дмитро Перов / Facebook

На місці збираються активісти та намагаються зупинити демонтаж. Перов також закликав містян приходити та захищати пам’ятку архітектури.

У результаті будівельна компанія ТОВ "Сервіт" розібрала і вивезла частину цегли з історичної Садиби Зеленських, додав активіст.

"Як вивезення цегли сприяє захисту збереження чи відновленню памʼятки - поки незрозуміло..

Національна поліція України, тут є фото всіх осіб, які розбирали Садибу, а також номери авто на якому було вивезено цеглу з памʼятки. Я думаю, що цього більш ніж достатньо, щоб притягнути вказаних осіб до відповідальності", – прокоментував Дмитро.

Раніше Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації повідомив, що 12 березня 2025 Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання співвласника будинку та частково зняв заборону на користування майном для проведення робіт, спрямованих на консервацію конструктивних елементів будівлі.

Йдеться про прибирання тротуару від будівельного сміття та складання залишків будівлі, але в межах фундаменту садиби. Також облаштування тимчасового накриття та тимчасових конструкцій для захисту та збереження залишків будівлі, а також від можливого їх падіння і травмування перехожих.

Як знищили садибу Зеленських

Садиба Зеленських була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна, з 1911 по 1915 роки тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських.

19 липня забудовник за допомогою важкої будівельної техніки зніс будинок кінця XIX століття.

Активісти стверджують, що до руйнування причетна ТОВ "Тургенєв Білд", яка планує побудувати на цьому місці ЖК "Тургеневъ". За їхньою інформацією, демонтаж виконувала підрядна організація ТОВ "Сервіт".

З 2022 року активісти добивалися, щоб садибі присвоїли охоронний статус. Лише після руйнування садиби Мінкульт визнав її такою, що відповідає критеріям пам’ятки архітектури. Однак до реєстру її ще не внесли.

23 липня одному із власників садиби Зеленських оголосили про підозру, а наступного дня – обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Тоді активіст Дмитро Перов заявляв, що Департамент містобудування та архітектури КМДА видав документи, що дозволяли знесення садиби Зеленських, за місяць до знесення будівлі.

Втім, у відповідь на запит УП.Культура заявив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Петро Оленич заявив, що видані документи не є дозволом на будівництво.

Примітка: текст оновлено. Додано інформацію, хто працював над розбором садиби та забрав цеглу.