На місці зруйнованої садиби Зеленських будують ЖК "Тургеневъ"

Від садиби лишилися фундамент та вхідні двері з каркасом.

На місці знищеної будівельниками садиби Зеленських у Києві забудовник зводить житловий комплекс під назвою "Тургеневъ". Про це повідомило видання "Читомо".

Журналісти видання звернулись до Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови, Українського інституту національної памʼяті та Київської міської державної адміністрації щодо законності присвоєння ЖК прізвища російського письменника царської доби Івана Тургенева.

В коментарі для "Читомо" секретаріат уповноваженого із захисту державної мови наголосив: "назва житлового комплексу "Тургеневъ" має російськомовний характер і не відповідає ні нормам українського правопису, ні стандартам державної мови".

Секретаріат посилається й на українське законодавство. Згідно з пунктом 7 статті 3 Закону "Про присвоєння імен…", забороняється використовувати імена осіб, повʼязаних із російською імперською політикою, а також імена чи терміни, що підтримують або глорифікують її. Назви мають зазначатися державною мовою, а винятки допускаються лише у місцях компактного проживання національних меншин.

Також уповноважений з мови Тарас Кремінь додав, що наразі це є питанням національної безпеки:

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"У зв’язку з військовою агресією з боку російської федерації й використанням нею "мовного питання" як одного з інструментів своєї геополітичної експансії, загроза українській мові рівносильна загрозі національній безпеці України. Нині громадський запит на дерусифікацію публічного простору рекордно високий. Бізнес має оперативно реагувати на суспільний запит".

Майбутня вітальня ЖК "Тургенев" Ілюстрація з сайту "Енциклопедія новобудов"

Український інститут національної памʼяті надав коротшу відповідь і відсторонився від вирішення питання. Там наголосили, що УІНП не має повноважень тлумачити закони, здійснювати експертні висновки чи впливати на забудовників. Як пояснюють в Інституті, рішення про незаконність дій забудовника має вирішувати суд.

Київська міська держадміністрація у відповіді на запит "Читомо" підтвердила, що компанія-забудовник знищенням садиби порушила охоронне законодавство. Департамент охорони культурної спадщини підписав меморандум із забудовником про належну реєстрацію будівлі.

"Будівлю садиби Зеленських внесли до переліку об’єктів культурної спадщини рішенням від 29 серпня 2024 року, номер 39. У січні підписали меморандум між Департаментом охорони культурної спадщини та забудовником про реставрацію будинку, а в жовтні — погодили проєктну документацію на виконання робіт", - йдеться у відповіді КМДА.

У царську добу київська вулиця, на якій розташовувався Будинок Зеленських, носила ім'я російського писменника Івана Тургенева. Попри визнання зруйнованої історичної будівлі пам'яткою, оскарження будівництва нового ЖК на її місці не відбувається, будівництво триває, а майбутні квартири цього ЖК вже виставлені на продаж.

Оголошення про продаж квартири в майбутньому ЖК "Тургенев" Скріншот з сайту OLX

Як намагаються зберегти руїни садиби

Після тривалої уваги з боку активістів, Міністерство культури і стратегічних комунікацій внесло київську садибу Євменія Зеленського другої половини ХІХ століття до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Тепер залишки будівлі є пам’яткою архітектури, історії місцевого значення відповідно до наказу №265.

19 липня 2024 року забудовник за допомогою важкої будівельної техніки зніс будинок кінця XIX століття.

Активісти стверджують, що до руйнування причетна ТОВ "Тургенєв Білд", яка планує побудувати на цьому місці ЖК "Тургеневъ". За їхньою інформацією, демонтаж виконувала підрядна організація ТОВ "Сервіт".

Руїни садиби Зеленських

21 липня за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Києва за фактом руйнування будівлі порушили кримінальне провадження.

22 липня в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв повідомив, що будівлю не внесли до Державного реєстру об'єктів культурної спадщини, оскільки КМДА не надала необхідної облікової документації.

Того ж дня Дмитро Білоцерковець, співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" заявив, що Київська міська рада змусила забудовника і власників історичної будівлі відновити її власним коштом. Водночас мер Києва Віталій Кличко зауважив, що Київ не передавав власнику будівлі землю під садибою та подасть до суду на забудовника та власників садиби Зеленських.

23 липня одному із власників садиби Зеленських оголосили про підозру, а наступного дня – обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Так виглядала Садиба Зеленських до руйнування

Тоді активіст Дмитро Перов заявляв, що Департамент містобудування та архітектури КМДА видав документи, що дозволяли знесення садиби Зеленських, за місяць до знесення будівлі.

Втім, у відповідь на запит УП.Культура заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Петро Оленич заявив, що видані документи не є дозволом на будівництво.

21 березня 2025 року садибу Зеленських у Києві почали розбирати.

Садиба Зеленських була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна, з 1911 по 1915 роки тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських.

Активісти з 2022 року добивалися, щоб садибі присвоїли охоронний статус. Лише після руйнування садиби Мінкульт визнав її такою, що відповідає критеріям пам’ятки архітектури.

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