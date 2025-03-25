Мінкульт визнав залишки садиби Зеленських історичною пам'яткою

Міністерство культури і стратегічних комунікацій внесло київську садибу Євменія Зеленського другої половини ХІХ століття до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Тепер залишки будівлі є пам’яткою архітектури, історії місцевого значення відповідно до наказу №265.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У наказі Мінкульт доручає Київській міській військовій адміністрації:

поінформувати власника пам’ятки культурної спадщини або уповноважений ним орган про занесення пам’ятки культурної спадщини до Держреєстру;

привести облікову документацію на пам’ятку у відповідність до цього наказу, сформувати облікову справу на пам’ятку у паперовій та електронній формах впродовж 2025 року.

розробити та затвердити науково-проєктну документацію використання території пам’ятки та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж території пам’ятки.

подати заяви про внесення встановлених документацією обмежень у використанні земель до Державного земельного кадастру.

Історія руйнування садиби

19 липня 2024 року забудовник за допомогою важкої будівельної техніки зніс будинок кінця XIX століття.

Активісти стверджують, що до руйнування причетна ТОВ "Тургенєв Білд", яка планує побудувати на цьому місці ЖК "Тургеневъ". За їхньою інформацією, демонтаж виконувала підрядна організація ТОВ "Сервіт".

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21 липня за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Києва за фактом руйнування будівлі порушили кримінальне провадження.

22 липня в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв повідомив, що будівлю не внесли до Державного реєстру об'єктів культурної спадщини, оскільки КМДА не надала необхідної облікової документації.

Того ж дня Дмитро Білоцерковець, співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" заявив, що Київська міська рада змусила забудовника і власників історичної будівлі відновити її власним коштом. Водночас мер Києва Віталій Кличко зауважив, що Київ не передавав власнику будівлі землю під садибою та подасть до суду на забудовника та власників садиби Зеленських.

23 липня одному із власників садиби Зеленських оголосили про підозру, а наступного дня – обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Тоді активіст Дмитро Перов заявляв, що Департамент містобудування та архітектури КМДА видав документи, що дозволяли знесення садиби Зеленських, за місяць до знесення будівлі.

Втім, у відповідь на запит УП.Культура заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Петро Оленич заявив, що видані документи не є дозволом на будівництво.

21 березня 2025 року садибу Зеленських у Києві почали розбирати.

Садиба Зеленських була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна, з 1911 по 1915 роки тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських.

Активісти з 2022 року добивалися, щоб садибі присвоїли охоронний статус. Лише після руйнування садиби Мінкульт визнав її такою, що відповідає критеріям пам’ятки архітектури.