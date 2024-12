Приквел "Дюни", ірландський детектив і кіллер Едді Редмейн: найкращі серіали грудня

Цього разу переважна кількість серіалів вийшла з частково американським виробництвом. І це відображає об'єктивну перевагу в світі Сполучених Штатів – в економіці, зброї, впливі – і в кіно також, нема куди правди діти.

Розмір і фінансовий обсяг кіноринку дозволяє (і вимагає) відповідну (і затребувану) різноплановість жанрів і наявність великої кількості висококласних акторів та виробничих можливостей. Все це в Америці є, і воно дає результат. Не завжди все добре, але є з чого обрати, що для глядача головне.

Ми вибрали і пропонуємо найкраще кіно. Бо гарне кіно породжує гарні думки!

5-й сезон став фінальним, адже посеред його створення виконавець головної ролі Кевін Костнер, на якому трималося все, вирішив піти і знімати свій омріяний (5-частинний) вестерн. Довелося переписувати драматургію, залишивши трохи сцен, які з Костнером не пов'язані. Тому елегія ковбойського життя так сильно вибивається на початку сезону, коли героя Костнера, Джона Даттона, не показують і навіть не згадують. Бо він помер.

Чому, як, що буде з його дітьми і, головне, його ранчо і величезною кількістю землі в Монтані – про це сезон, і він, з 3-ої серії зрештою вирулює в правильне, активне і вибухове дійство, гідне попередніх 4-х сезонів.

Любов і кримінал, краса і смерть, людина і природа – це епічна боротьба людей, чию землю намагаються захопити цивілізація і "прогрес". Плюс історія шаленої помсти доньки Даттона (як завжди прекрасна і шалена Келлі Райллі). Ням!

Події передують часам "Дюни", відомої глядачам за повнометражними екранізаціями Френка Герберта, на 10 тисяч років до народження Пола Атріда.



Проте серіал зберігає стилістичні, дизайнерські рішення, які так сподобалися глядачам в останніх двох "Дюнах" Дені Вільньова. З циклопічними будинками і кораблями, похмурістю величезних просторів, стильністю одеж і антуражів. І з сучасною програмою про силу жінки над усіма... за деяким винятком.

За сюжетом, головною силою стає жіночий орден монахинь, що обирає собі за керівницю спадкоємицю творчині ордену. Це дівчина, яка вміє керувати людьми самим лише голосом і мріє змінити всю галактику, поєднавши головні роди в їй потрібний спосіб.

Але вона зустрічається з тим, хто їй непідвладний. Важливий додаток: мова йде про часи після перемоги людей над розумними машинами. 6-ть серій 1-го сезону йтимуть до кінця грудня.

One

Минуло 9 років з моменту екранізації першої книги Гіларі Ментел про Томаса Кромвеля. Оцінені – і книга, і екранізація – настільки високо, що отримали всі можливі відзнаки: книга – Букерівську премію, а серіал – БАФТу і "Золотий глобус".

Утім, треба сказати, екранізація другої книги Ментел видається ще кращою.

І річ не тільки в педантично відтвореному антуражі XVI століття з фантастичними костюмами, оздобленням і рештою тогочасного матеріального світу Англії. І навіть не в атмосфері, яка сама по собі – кольорами, музикою і неспішним рухами – правильно передає напругу й підшкірний страх епохи Генріха VIII, коли була видумана Англіканська церква, закриті католицькі монастирі й почалась релігійна різанина на століття.

Другий "Вовчий зал" дивовижний у своєму акторському виконанні, але найперше – у витонченій мові, де нема прямих значень, і все завуальоване. Гімн красі!

One

Ірландське кіно не часто побачиш у нашій щомісячній збірці. А проте зараз це та випадкова перлинка, що створена не надто відомими творцями не надто добрих фільмів, яка починає кар'єру і виходить на перші злети.

"Гра" може сподобатися всім, адже має потрібні ознаки пестунчика й розумника: детектив (найулюбленіший жанр) доволі складний, щоб не швидко второпати, хто ж багато років тому вбив матір головного героя, але не такий вже й плутаний, щоб голову зламати.

Крім того, "Гра", відповідно до назви, є доволі грайливою та сповнена цікавинок від самого початку і протягом всього часу, поки в маленькому містечку відбувається розслідування, опитування і пошуки вбивці.

Герой вже на початку геройським чином мотузить місцевого бедбоя. Його батько, виявляється, зраджував його матір А ще до містечка приїздить творчиня підкастів, що легко зваблює поліцейського заради своїх потреб.

Цікаво й атмосферно.

Біллі Боб Торнтон повертається на екран зі своєю спокійною і зухвалою харизмою, з якою колись підкорив Анджеліну Джолі, а пізніше любителів серіалів, які не можуть забути ні його містичного вбивцю у "Фарго", ні його меланхолійного адвоката-генія в "Голіафі".

Наразі він – менеджер, здатний владнати для нафтового магната різноманітні прикрості. На кшталт ситуації з викраденим літаком, збитим фурою на дорозі, чи загибеллю нафтовиків. Життя трохи ускладняється з приїздом 17-річної доньки, що бентежить всіх навколо своєю сексапільністю, і колишньої, яка ще красивіша й безбашенніша, ніж її донька.

Але це все форма. В черговий свій серіал шоураннер Тейлор Шерідан ("Єллоустоун") вклав, як завжди, правду життя, позбавлену лицемірства. Приміром, герой Торнтона відкриває очі одній з героїнь на створення вітряків, чиє виробництво цілковито нівелює їхню екологічність.

День Шакала (The Day of the Jackal)