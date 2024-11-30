Приквел "Дюни", ірландський детектив і кіллер Едді Редмейн: найкращі серіали грудня

Цього разу переважна кількість серіалів вийшла з частково американським виробництвом. І це відображає об'єктивну перевагу в світі Сполучених Штатів – в економіці, зброї, впливі – і в кіно також, нема куди правди діти.

Розмір і фінансовий обсяг кіноринку дозволяє (і вимагає) відповідну (і затребувану) різноплановість жанрів і наявність великої кількості висококласних акторів та виробничих можливостей. Все це в Америці є, і воно дає результат. Не завжди все добре, але є з чого обрати, що для глядача головне.

Ми вибрали і пропонуємо найкраще кіно. Бо гарне кіно породжує гарні думки!

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Єллоустоун – 5 ( Yellowstone )

Показ: Paramount +, США

5-й сезон став фінальним, адже посеред його створення виконавець головної ролі Кевін Костнер, на якому трималося все, вирішив піти і знімати свій омріяний (5-частинний) вестерн. Довелося переписувати драматургію, залишивши трохи сцен, які з Костнером не пов'язані. Тому елегія ковбойського життя так сильно вибивається на початку сезону, коли героя Костнера, Джона Даттона, не показують і навіть не згадують. Бо він помер.

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Чому, як, що буде з його дітьми і, головне, його ранчо і величезною кількістю землі в Монтані – про це сезон, і він, з 3-ої серії зрештою вирулює в правильне, активне і вибухове дійство, гідне попередніх 4-х сезонів.

Любов і кримінал, краса і смерть, людина і природа – це епічна боротьба людей, чию землю намагаються захопити цивілізація і "прогрес". Плюс історія шаленої помсти доньки Даттона (як завжди прекрасна і шалена Келлі Райллі). Ням!

Дюна. Пророцтво (Dune: Prophecy)

Показ: HBO / Megogo , США

Події передують часам "Дюни", відомої глядачам за повнометражними екранізаціями Френка Герберта, на 10 тисяч років до народження Пола Атріда.



Проте серіал зберігає стилістичні, дизайнерські рішення, які так сподобалися глядачам в останніх двох "Дюнах" Дені Вільньова. З циклопічними будинками і кораблями, похмурістю величезних просторів, стильністю одеж і антуражів. І з сучасною програмою про силу жінки над усіма... за деяким винятком.

За сюжетом, головною силою стає жіночий орден монахинь, що обирає собі за керівницю спадкоємицю творчині ордену. Це дівчина, яка вміє керувати людьми самим лише голосом і мріє змінити всю галактику, поєднавши головні роди в їй потрібний спосіб.

Але вона зустрічається з тим, хто їй непідвладний. Важливий додаток: мова йде про часи після перемоги людей над розумними машинами. 6-ть серій 1-го сезону йтимуть до кінця грудня.

Вовчий зал – 2 ( Wolf Hall )

Показ: BBC One / BBC iPlayer , Велика Британія – США

Минуло 9 років з моменту екранізації першої книги Гіларі Ментел про Томаса Кромвеля. Оцінені – і книга, і екранізація – настільки високо, що отримали всі можливі відзнаки: книга – Букерівську премію, а серіал – БАФТу і "Золотий глобус".

Утім, треба сказати, екранізація другої книги Ментел видається ще кращою.

І річ не тільки в педантично відтвореному антуражі XVI століття з фантастичними костюмами, оздобленням і рештою тогочасного матеріального світу Англії. І навіть не в атмосфері, яка сама по собі – кольорами, музикою і неспішним рухами – правильно передає напругу й підшкірний страх епохи Генріха VIII, коли була видумана Англіканська церква, закриті католицькі монастирі й почалась релігійна різанина на століття.

Другий "Вовчий зал" дивовижний у своєму акторському виконанні, але найперше – у витонченій мові, де нема прямих значень, і все завуальоване. Гімн красі!

Гра ( Cr á)

Показ: BBC iPlayer / BBC One Northern Ireland , Ірландія – Велика Британія

Ірландське кіно не часто побачиш у нашій щомісячній збірці. А проте зараз це та випадкова перлинка, що створена не надто відомими творцями не надто добрих фільмів, яка починає кар'єру і виходить на перші злети.

"Гра" може сподобатися всім, адже має потрібні ознаки пестунчика й розумника: детектив (найулюбленіший жанр) доволі складний, щоб не швидко второпати, хто ж багато років тому вбив матір головного героя, але не такий вже й плутаний, щоб голову зламати.

Крім того, "Гра", відповідно до назви, є доволі грайливою та сповнена цікавинок від самого початку і протягом всього часу, поки в маленькому містечку відбувається розслідування, опитування і пошуки вбивці.

Герой вже на початку геройським чином мотузить місцевого бедбоя. Його батько, виявляється, зраджував його матір А ще до містечка приїздить творчиня підкастів, що легко зваблює поліцейського заради своїх потреб.

Цікаво й атмосферно.

Землевласник ( Landman )

Показ: Paramount +, США

Біллі Боб Торнтон повертається на екран зі своєю спокійною і зухвалою харизмою, з якою колись підкорив Анджеліну Джолі, а пізніше любителів серіалів, які не можуть забути ні його містичного вбивцю у "Фарго", ні його меланхолійного адвоката-генія в "Голіафі".

Наразі він – менеджер, здатний владнати для нафтового магната різноманітні прикрості. На кшталт ситуації з викраденим літаком, збитим фурою на дорозі, чи загибеллю нафтовиків. Життя трохи ускладняється з приїздом 17-річної доньки, що бентежить всіх навколо своєю сексапільністю, і колишньої, яка ще красивіша й безбашенніша, ніж її донька.

Але це все форма. В черговий свій серіал шоураннер Тейлор Шерідан ("Єллоустоун") вклав, як завжди, правду життя, позбавлену лицемірства. Приміром, герой Торнтона відкриває очі одній з героїнь на створення вітряків, чиє виробництво цілковито нівелює їхню екологічність.

День Шакала (The Day of the Jackal)

Показ: Apple TV + , Велика Британія – США

Сюжет про найманого вбивцю, трохи обридлий після "Швидкісного потягу", "Вбивці" Фінчера та "Самотніх вовків", тут набуває принципової відмінності – кожна лінія сюжету не йде прямо і не закінчується так, як мала б закінчуватися.

Відчувається рука письменника. Але ця, вже друга екранізація "Дня Шакала" Фредеріка Форсайта, набагато активніша, актуальніша і скандальніша за першу – 1973 року.

Персонаж кіллера Едді Редмейна ("Теорія всього") не стандартний: він має дружину з дитиною; його схованку з накладними перуками і паспортами викривають; він спить з жінками і чоловіками; йому не вдається вбивати своїх жертв за планом...

Черговий замовник якось каже: "Комунізм вже давно минув, а росіяни досі п'яниці, ледарі, бездарні запроданці та хами".

"Режими зникають, а національні риси залишаються", – додає він, і це схоже на правду...

Кожна з 10 серій інтригує до нестями.

Планктон (Mr. Peullangkeuton)

Показ: Netflix , Південна Корея

Чудовий приклад дорами і водночас відповідь на питання, чому ж корейські мелодрами такі популярні в усьому світі. Ніби історія про двох закоханих і, відповідно, романтика, "Планктон" містить у собі й решту жанрів (окрім жахів): драму, комедію, екшн, детектив, містику. І всі вони добре поєднуються один з одним – як у житті, коли протягом лише одного дня буває всяке.

Історія двох, розділена на кожного окремо, яка розповідає про драму і хлопця, і дівчини.

Він – "парубок моторний і хлопець хоть куди козак" і може зробити, що завгодно (окрім вбивства), і знайти кого завгодно (окрім зниклих дітей). Та й сам він є зниклим, в якого колись померла матір і якого покинув батько.

Вона перебуває в менопаузі й не може народити. Втім, хоче сім'ю і повсякчас намагається знайти собі пару, брешучи кожному нареченому про свою вагітність.

Вони зустрічаються, наче дві половинки, що і сумно, і смішно. Клас!

Кому замало, традиційно пропонуємо на додачу ще кілька вартих уваги багатосерійних фільмів:

- унікальний ірландський серіал (які раніше не дозволяли знімати) про пригноблення ірландців англійцями та боротьбу Ірландської повстанської армії "Нічого не кажи";

- польський серіал "Уперед, брате", де йдеться про українку, яка втекла до Польщі;

- аргентинський "Кроманьйон" про трагічну загибель у буеносайреському клубі майже двох сотень молодих людей і наслідки цієї події для тих, хто вижив, і Аргентини в цілому.