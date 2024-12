Найкрасивіші українські видання: назвали переможців конкурсу "Найкращий книжковий дизайн 2024"

Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал" у середу, 11 грудня, назвав переможців щорічного конкурсу "Найкращий книжковий дизайн 2024". Цього разу конкурс провели дев'ятий рік поспіль.

Цьогоріч на конкурс надійшло 242 заявки. Це книжки, видані з грудня 2023 року по листопад 2024 року.

Найкрасивіші видання цього разу оцінювало журі, до якого увійшли графічний дизайнер, шрифтар, ілюстратор Закентій Горобйов, артдиректорка Мистецького арсеналу Валерія Гуєвська, Анна Іваненко (Студія Сері/граф), графічна дизайнерка, художниця Даша Подольцева, засновник та керівник Креативної Практики Анатолій Попель, графічний дизайнер, викладач (Польща) Куба Совіньскі та співкураторка Pictoric Олена Старанчук.

Гран-прі цьогоріч здобуло видання "Поміж" (перше число). Автор візуальної концепції, дизайну та верстки – Саша Биченко. Видання також перемогло у номінації "Утилітарна книга".

У категорії "Текстова книга" переможцем стало видання "На надломі зросла сила", що вийшло в punkt publishing. Концепція видання, архітектоніка – Тетяна Костіна. Дизайн обкладинки, верстка – Дар'я Стеценко.

У номінації "Мистецька книга" перемогло видання "Коцюбинський: між кіно і літературою", автори – Альона Пензій, Станіслав Битюцький, Олег Оліфер. Художнє оформлення книги, дизайн, верстка – бюро Буця, Галя Вергелес.

1-е місце в номінації "Візуальний сторітелінг" здобула книга "Шлях Зерна | The Path of Grain". Художнє оформлення – Postmen, Ярослав Ведмідь, Олег Грищенко, Олексій Чекаль. Шрифтове оформлення – Олексій Чекаль.

У номінації "Експеримент" цього року журі вирішило не присуджувати нагороду переможця.

Фіналісти конкурсу "Найкращий книжковий дизайн 2024":

Номінація "Текстова книга":

"Можна мені одну цибулину?". Автор видання – Оксана Лемішка. Концепція видання, архітектоніка книги – Тетяна Костіна. Дизайн, верстка – Ганна Зацаринська. Ілюстрації – Данил Штангеєв. Видавець – punkt publishing.

Автор видання – Оксана Лемішка. Концепція видання, архітектоніка книги – Тетяна Костіна. Дизайн, верстка – Ганна Зацаринська. Ілюстрації – Данил Штангеєв. Видавець – punkt publishing. "Культура під тиском від ООО/ОООО". Автор видання – Борис Філоненко. Художнє оформлення – Володимир Гавриш. Видавець – ist publishing.

Номінація "Мистецька книга":

"Алла Горська / Alla Horska". Упорядниця – Анастасія Яцковська. Дизайн, верстка – Даша Подольцева. Видавець – РОДОВІД спільно з Арт-фундацією Дукат.

Упорядниця – Анастасія Яцковська. Дизайн, верстка – Даша Подольцева. Видавець – РОДОВІД спільно з Арт-фундацією Дукат. "Before the Future / Перед майбутнім". Автори – Ірина Мірошникова, Олексій Петров, Борис Філоненко. Художнє оформлення – Остап Ящук. Видавець – ist publishing.

Номінація "Утилітарна книга":

"ЧасоЛінія". Автор видання – Валентина Мержиєвська. Художнє оформлення – Дмитро Школьний. Самвидав.

Автор видання – Валентина Мержиєвська. Художнє оформлення – Дмитро Школьний. Самвидав. Періодичне друковане видання "Літопис українського дизайну". Автор видання – дизайн-бюро Spiilka. Художнє оформлення – Володимир Смирнов. Видавець – ist publishing.

Номінація "Візуальний сторітелінг":

"Мій Пласт". Автор видання – Юлія Смаль. Концепція видання, архітектоніка книжки – Наталія Моспан. Ілюстрації, дизайн обкладинки – Валерія Крижановська. Верстка – Уляна Решетуха. Видавець – ТОВ "Видавництво Моя Книжкова Полиця".

Автор видання – Юлія Смаль. Концепція видання, архітектоніка книжки – Наталія Моспан. Ілюстрації, дизайн обкладинки – Валерія Крижановська. Верстка – Уляна Решетуха. Видавець – ТОВ "Видавництво Моя Книжкова Полиця". "Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко". Автор видання – Марина Макущенко. Художнє оформлення – Дарія Філіппова. Верстка – Яна Пласконіс. Видавець – Видавництво Старого Лева.

Автор видання – Марина Макущенко. Художнє оформлення – Дарія Філіппова. Верстка – Яна Пласконіс. Видавець – Видавництво Старого Лева. "Казка від баби Насті "Про мужика, його дочку, пана і жеребну кобилу". Автори – Марина Щегельська, Чмуневич Анастасія. Художнє рішення – Марина Щегельська. Самвидав.

Номінація "Експеримент":

"Сонник". Авторка ідеї та художнього рішення – Марина Щегельська. Самвидав.

Авторка ідеї та художнього рішення – Марина Щегельська. Самвидав. "Сон у теплому ліжку на м’якій вишитій подушці бабусі". Авторка ідеї та художнього рішення – Юлія Покидько. Самвидав.



Крім того, сім видань відмітили Спеціальними відзнаками:

Спеціальну відзнаку журі "за грішний дизайн відмінної якості" – видання "Грішниця". Артдиректорка – Сніжана Чернецька. Видавець – Druckhaus Sportflieger (Німеччина).

Спеціальна відзнака журі за вдале рішення для серії – серія зарубіжної класики "Червона кімната", "Штіллер", "Тісні ворота". Художня редакторка – Анна Гаврилюк, технічна редакторка – Наталія Коваль, ілюстраторки Анна Іваненко, Богдана Руденко, Ксенія Степась. Видавець – "Ще одну сторінку".

Спеціальна відзнака журі за дизайн обкладинки – "Сестри Річинські (у 3-х томах)". Дизайнер обкладинки – Володимир Гавриш. Художня редакторка – Вікторія Шелест. Верстальниця – Наталія Коваль. Видавець – "Віхола".

Спеціальна відзнака журі за дизайн музейного видання (the tailor-made design) – альбом "Миколаївський обласний краєзнавчий музей. Вибране". Команда Platfor.ma та колектив Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Художнє рішення – Валерія Городчаніна.

Спеціальна відзнака журі за відчуття матеріалу – "Behind Blue Eyes". Арт-дирекція, дизайн, верстка – Havhav bureau (Марія Гавриш, Володимир Гавриш). Видавець – друкарня "КОЛО".

Спеціальна відзнака журі "for pioneering insights and transformative contributions to artificial intelligence"* - журнал "Синтетика №1.AI: Friend or Foe". Автори видання – Денис Пристай, Дмитро Моро, Софія Правдивець, Олександр Тартачний та ін. Художнє рішення – Гліб Капоріков, Анастасія Шишенок, Projector Publishing. *формулювання згенеровано ChatGPT.

Спеціальна відзнака журі "за поезію в дизайн формі" – "Imagination Guide II: How to make rockets disappear". Авторка проєкту – Дар'я Лук'яненко. Ілюстрації – Поліна Баканова. Друк, дизайн та верстка – Wydawnictwo Stopka.