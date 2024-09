Помер барабанщик гурту ABBA Роджер Палм

На 76 році життя помер барабанщик легендарного гурту АВВА Роджер Палм. Він довгий час боровся з хворобою Альцгеймера.

Про це його сім'я повідомила шведському виданню Aftonbladet.

"Він був теплою і скромною людиною, яка завжди була поруч з друзями і сім'єю. Його буде дуже не вистачати, і він залишає по собі велику порожнечу. Ми всі будемо пам'ятати його з теплим серцем", – йдеться в заяві родини.

Роджер Палм почав працювати з основними учасниками гурту Бйорном Ульвеусом і Бенні Андерссоном у 1970-х роках і зіграв на барабанах у кількох відомих піснях ABBA. Зокрема, це пісня "Dancing queen", "Mamma Mia" і "Thank you for the music".

Палм також співпрацював зі шведським співаком Тедом Гердестадом і зіграв на барабанах у хіті "Satellit". Протягом своєї кар'єри барабанщик виступав у шведських гуртах Gimmicks і Beatmakers.