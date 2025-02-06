Коаліція дієвців культури виступила проти насилля в театрі та звинуватила КМДА в некомпетентності

Коаліція дієвців культури виступила на підтримку усіх постраждалих від психологічного чи сексуального насилля в культурних інституціях та заявила про неприпустимість будь-яких форм сексуального чи психологічного насилля чи дискримінації в галузі. Також там назвали реакцію Департаменту культури КМДА некомпетентною.

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Про це йдеться в офіційній заяві, розміщеній у Facebook організації.

Зокрема, об'єднання підтримало тих, хто зазнав харасменту в Молодому театрі, університеті ім. Карпенка-Карого, Київському національному університеті культури і мистецтв, Харківському національному університеті мистецтв імені Івана Котляревського, інших закладах культури та освіти.

Також коаліція засудила рішення Департаменту культури КМДА не відсторонювати керівника Молодого театру Андрія Білоуса.

"Ми засуджуємо, що орган управління не відсторонив Андрія Білоуса від виконання обов'язків керівника Молодого театру хоча б на час доконечного проведення внутрішнього розслідування, і це ставить під сумнів наміри об’єктивно вивчити справу і захистити скаржників і скаржниць від ретравматизації та тиску", – йдеться в заяві.

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Крім того, в організації заявили, що не бачать також намірів Міністерства культури та стратегічних комунікацій "визнати проблему існування різних форм насилля чи дискримінації у підзвітних їм установах чи закладах, незважаючи на те, що зростає хвиля свідчень та визнань, і професійно та відповідально працювати з цим викликом".

"Коаліція дієвців культури вимагає від органів державної та місцевої влади рішучих дій щодо захисту безпеки та гідності дієвців культури, незалежно від віку, статі чи статусу", – закликали автори заяви.

Скандал з домаганнями у театрах та профільних вишах

Великий скандал з домаганнями в театральній сфері почався близько двох тижнів тому - 22 січня студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого звинуватила режисера, керівника Молодого театру Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях. Вона оприлюднила своє звернення в анонімному відео, а пізніше розкрила свою особу.

30 січня частина працівників Молодого театру заявила про свій досвід неприйнятної поведінки з боку художнього керівника або знання про подібні випадки щодо колег. Вони подали звернення до департаменту КМДА з вимогою відсторонити режисера від роботи на час розслідування.

Сам Андрій Білоус заперечує звинувачення, заявляючи, що подав заяву до поліції. Наразі, за словами працівників Молодого театру, режисер перебуває у відпустці, а в університеті, де він викладає, його тимчасово відсторонили від роботи. Наразі департамент культури КМДА з'ясовує, чи є правові підстави для відсторонення з Молодого театру Андрія Білоуса.

Крім того, в неетичній поведінці щодо студенток та психологічному насильстві звинуватили ще одного викладача університету Карпенка-Карого – актора і заслуженого діяча мистецтв України Юрія Висоцького.

Висоцький звинувачення заперечив та в коментарі для "Української правди. Життя" заявив, що ніколи не дозволяв собі недоцільного фізичного контакту під час занять або ж психологічного насильства щодо студентів.

Ввечері 3 лютого Київський національний університет культури і мистецтв повідомив, що відсторонив від роботи режисера Олександра Балабана та з'ясовують обставини подій, у яких його звинувачують.

Перед тим в мережі з'явилась інформація про те, що Балабан нецензурно висловлювався на адресу студенток, висловлював думку про статеве життя молодих акторок і змушував роздягатися для вистав.

Пізніше акторки Катерина Євдощук та Ірина Лазер звинуватили колишнього директора Чернівецького академічного обласного музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської Юрія Марчака у домаганнях та непристойній поведінці під час занять.