У Франції покажуть виставу присвячену Жизель Пеліко, яку 10 років ґвалтували чоловіки

У французькому місті Авіньйон зіграють тригодинну виставу, засновану на реальному суді проти чоловіків, які ґвалтували Жизель Пеліко упродовж десяти років та її законного чоловіка, який накачував жінку наркотиками й запрошував гостей. У цьому ж місті відбувався суд.

Про це повідомляє The Guardian.

"Суд над Пеліко: присвячення Жизель Пеліко" створив швейцарський режисер та драматург Міло Рау. Відомий театральними інтерпретаціями судових процесів, зокрема московського процесу над російськими панками Pussy Riot та суду над румунським деспотом Ніколає Чаушеску. Разом з Рау працював драматург Серван Декль.

Міло Рау почав працювати над виставою у той час, як писав п'єсу "Лист" для Авіньйонського фестивалю.

"Нічого не робити було б те саме, що не говорити про Газу чи Україну, це було б мовчанням, яке є співучастю", – сказав Рау. Його підтримують і адвокати Пеліко, і феміністичні групи.

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Вистава присвячена культурі зґвалтування, тривіалізації зґвалтування та патріархату в усіх його формах. Вона складається з постановочних читань уривків із судового процесу, поліцейських файлів, соціальних коментарів та психіатричних звітів.

Режисер розглядає 51 засудженого та намагається зрозуміти, як ці люди різних професій, віком від 26 до 74 років, могли приїхати до будинку Пелікот, щоб зґвалтувати її. Понад 50 виконавців читатимуть уривки із судового процесу, а серед учасників виступу будуть експерт-психіатр зі справи та судові артисти, які були присутні на суді.

Показ відбудеться у кармелітському клуатрі XIV століття просто неба, розрахованому на 500 місць. Виставу одночасно транслюватимуть в прямому ефірі у кінотеатрах Авіньйона, а також онлайн.

Адвокати Пеліко схвалили цю ідею, а журналісти та дослідники надали Рау та Деклю тисячі сторінок своїх нотаток, щоб вони могли зібрати докупи матеріали судового процесу.

У виставі розповідається про перехресний допит обвинувачених, а також про їхній перший допит поліцією. Це покаже зміну їхнього усвідомлення того, що стоїть на кону.

"У цьому місті, але також у цій країні та в цивілізації загалом настав момент зростання усвідомлення людських стосунків та того, як вони розвивалися під час режиму капіталізму, режиму інтернет-порнографії, патріархату та наркоманії", – сказав Рау.

Прем'єра вистави відбулася на Віденському фестивалі минулого місяця. Вона тривала сім годин. Далі її повезуть до Лісабону, Белграду та Варшави.

Про кейс Жизель Пеліко стало відомо восени 2020 року, коли її чоловіка заарештували за підглядання за жінками в супермаркеті.

Поліція провела обшук у будинку подружжя і знайшла на комп’ютерах відео зґвалтування непритомної Жизель. Жінка жахливо почувалася і підозрювала у себе онкохворобу, поки поліція не розповіла їй про те, що насправді з нею відбувалося.

Домінік Пеліко організовував зґвалтування дружини з 2011 по 2020 рік: він накачував її наркотиками та запрошував додому незнайомців, а також знущався з дружини сам.

Загалом у різний час свідками або учасниками сексуального насильства над Жизель Пеліко стали понад 80 чоловіків.

У грудні минулого року 72-річного Домініка Пеліко засудили до максимального терміну – 20 років ув’язнення.

Також різні вироки отримали понад 50 кривдників віком від 27 до 74 років. Багато хто з них подав апеляцію.

13 липня 72-річну Жизель Пеліко відзначили найвищою державною нагородою Франції – орденом Почесного легіону.

Президент Франції Еммануель Макрон відзначив жінку за її силу і мужність, підкресливши, що "її гідність зворушила та надихнула не лише Францію, а й увесь світ".