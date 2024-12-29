Пити воду і не одразу вимивати зубну пасту: 8 простих кроків, за які організм подякує вам у 2025 році

В умовах повномасштабної війни, тривог і горя важко залишатися здоровими і тим паче ментально стабільними.

Утім, якщо у вас є можливість, варто знаходити "острови нормальності" у своєму житті – щонайменше дотримуватися простої рутини, що покращує стан здоров’я.

"УП. Життя" вирішила зібрати 8 рекомендацій, які можуть допомогти вам почуватися трохи краще у 2025 році навіть у непростих умовах.

Для цього ми скористалися матеріалами The Washington Post, World Health Organization, Healthline, The Times, Vogue UK і New Chapter.

8 рутинних кроків, щоб покращити самопочуття у 2025 році

Пийте воду

Звичайна чиста вода – найкращий напій.

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У 2016 році дослідження вчених Університету Лафборо показало, що газована вода дещо гірше відновлює водний баланс, ніж звичайна, але не гірше, ніж кава, чай або морс.

Якщо ви не любите воду без газу, газована вода може стати непоганою альтернативою, яка допоможе вам уникнути зневоднення.

"Газована вода для деяких людей може мати перевагу, адже якщо ви п'єте більше, ви, найімовірніше, будете краще зволожені, ніж якщо ви п'єте менше", – каже професор Школи медицини в Університеті Сент-Ендрюса в Шотландії Рон Моган.

Не вимивайте ротову порожнину після чищення зубів

Цьогоріч у ТікТок поширилася нова рекомендація щодо гігієни рота – пропускати ополіскування водою після чищення зубів пастою. І представниця Американської стоматологічної асоціації з цим погодилася.

Стоматологиня Бріттані Сеймур радить почистити зуби фторвмісною зубною пастою і сплюнути, але не вимивати рот водою одразу.

Чищення зубів фторвмісною пастою щонайменше двічі на день допомагає запобігти карієсу, а пропуск ополіскування після цього забезпечує додатковий захист, адже фтор довше залишається на зубах.

"Тим, хто все-таки віддає перевагу полосканню, слід злегка промити рот невеликою кількістю води або відкласти полоскання хвилин на 20", – радить представниця Американської стоматологічної асоціації та доцентка Гарвардської школи стоматології Бріттані Сеймур.

Також стоматологи радять щодня користуватися зубною ниткою (флосом), адже вона допоможе видалити зубний наліт і бактерії з важкодоступних місць ротової порожнини.

Регулярно мийте голову шампунем

Дискусія про те, як часто треба мити волосся, спалахує в соцмережах регулярно. Багато хто вважає, що варто чергувати звичайне миття й омивання волосся водою без шампуню.

Дехто навіть закликає використовувати натуральні альтернативи шампуню, як-от яблучний оцет, але дерматологи не в захваті від цієї ідеї.

За словами доцентки кафедри дерматології Каліфорнійського університету Керолін Го, недостатнє миття волосся та шкіри голови може призвести до накопичення відмерлих частинок шкіри, жиру та косметичних засобів для волосся. Це може викликати подразнення і запалення, що сприяє появі лупи та навіть випадінню волосся.

В середньому дерматологи рекомендують мити волосся з шампунем щодня або раз на 2-3 дні (залежно від типу волосся, віку людини та особливостей її здоров’я).

Деякі шампуні дійсно можуть пересушити шкіру голови та зробити волосся більш ламким, але правильно підібраний шампунь навпаки допоможе подбати про красу і здоров’я волосся. Щоб його вибрати, варто проконсультуватися з дерматологом-трихологом.

Продумуйте раціон і робіть заготовки

Медики з Гарвардського університету радять завчасно продумувати раціон на тиждень та робити заготовки на вихідних, щоб харчуватися більш збалансовано протягом тижня.

Коли людина приходить ввечері з роботи, приготування повноцінної страви здається дуже марудним і виснажливим. Тут виникає спокуса замовити піцу або перекусити швидкими вуглеводами. Але якщо вдома завжди буде кілька заготовок "здорових" страв, це зменшить імовірність імпульсивних переїдань.

Вчені радять концентруватися на інгредієнтах, приготування яких потребує найбільше часу (каші, мʼясо та риба).

Наприклад, у вихідні можна зліпити фрикадельки та нарізати сиру заготовку для овочевого рагу, а потім заморозити їх, щоб запекти в якийсь інший день тижня. Або зварити кашу з мʼясом в неділю ввечері, щоб додавати у ланчбокси в понеділок та вівторок.

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Вживайте менше цукру

Ця порада здається банальною, але вона завжди актуальна.

Найпростіший спосіб зменшити кількість цукру в раціоні – обирати прості інгредієнти, а не ультраоброблені продукти, де багато прихованих цукрів (це сосиски, ковбаси, промислові солодощі, консерви тощо).

Надавайте перевагу цільнозерновій або плющеній вівсянці, а не пластівцям. Замініть підсолоджені соки на 100% фреші або свіжі фрукти чи ягоди.

А замість підсолодженого йогурту з наповнювачами оберіть звичайний і додавайте у нього свіжі чи сушені фруктами, радять у ВООЗ.

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Спробуйте щодня проходити 5 тисяч кроків

Вчені почали скептично ставитися до загальноприйнятої щоденної норми в 10 тисяч кроків.

Насправді будь-яка регулярна фізична активність – корисна для здоров’я. Але нещодавнє дослідження, опубліковане у журналі JAMA, показало, що проходження 5 тисяч і більше кроків щодня покращує настрій та зменшує симптоми депресії. Досягти цього показника досить легко, якщо прогулюватися хоча б пів години щодня.

Ще більше переваг для психічного здоров'я було помічено, коли люди проходили щонайменше 7,4 тисячі кроків на день. А деякі люди відчули покращення вже від тисячі кроків щодня.

Також можна більше ходити під гору – це прекрасне кардіо, пише Healthline.

Надавайте перевагу купанню перед сном

В умовах війни українці не завжди мають доступ до води, але якщо є можливість обрати, краще надавати перевагу вечірньому купанню, ніж ранковому (або поєднувати обидва).

Теплий душ або ванна перед сном, що розігріє руки і ноги, допоможе вам розслабитись і легше заснути, каже професор циркадної неврології Оксфордського університету Рассел Фостер.

"Це допомагає розширити кровоносні судини, збільшуючи приплив крові до шкіри. Деякі дослідження показали, що це скорочує час, необхідний для засинання", – пояснює лікар.

Пройдіть нарешті щорічний чекап

Регулярні огляди допомагають виявити проблеми зі здоров'ям до того, як з'являються тривожні симптоми.

Детальніше про те, які профілактичні огляди варто проходити у 25, 45, 65 років та пізніше, читайте у нашому матеріалі.

Нагадаємо, українцям доступні численні обстеження для ранньої діагностики раку безоплатно в рамках Програми медичних гарантій.