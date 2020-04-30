Глава МОЗ анонсує підвищення зарплат медикам, які не працюють з COVID-19

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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30 квітня 2020

МОЗ планує підвищити зарплати лікарям стаціонарів та закладів екстреної медичної допомоги, які не увійшли до групи тих, хто працює з COVID-19.

Про це на брифінгу 30 квітня  розповів очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов

 Міністр охорони здоров'я Максим Степанов

"Уряд підтримав моє рішення, щодо прийняття постанови про виділення коштів.

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Зокрема вони підуть на підвищення заробітної плати вірусологам, лаборантам і всім  лікарям та медичним працівникам, які не увійшли в пакет COVID-19, працюючи в стаціонарах та інших закладах екстреної медичної допомоги", – повідомив міністр.  

 Максим Степанов зазначив, що апостанова буде прийнята на наступному засіданні уряду.

Раніше глава МОЗ повідомляв, що лікарям екстреної швидкої допомоги для боротьби з коронавірусом, будуть платити за підвищеними розцінками. 

При цьому очільник назвав причини, через які деяк деяким лікарям можуть знизити зарплату в 2020 році.

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