Глава МОЗ анонсує підвищення зарплат медикам, які не працюють з COVID-19

МОЗ планує підвищити зарплати лікарям стаціонарів та закладів екстреної медичної допомоги, які не увійшли до групи тих, хто працює з COVID-19.

Про це на брифінгу 30 квітня розповів очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов

"Уряд підтримав моє рішення, щодо прийняття постанови про виділення коштів.

Зокрема вони підуть на підвищення заробітної плати вірусологам, лаборантам і всім лікарям та медичним працівникам, які не увійшли в пакет COVID-19, працюючи в стаціонарах та інших закладах екстреної медичної допомоги", – повідомив міністр.

Максим Степанов зазначив, що апостанова буде прийнята на наступному засіданні уряду.

Раніше глава МОЗ повідомляв, що лікарям екстреної швидкої допомоги для боротьби з коронавірусом, будуть платити за підвищеними розцінками.

При цьому очільник назвав причини, через які деяк деяким лікарям можуть знизити зарплату в 2020 році.

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