Медикам мають створити запас захисних костюмів, якого вистачить на три місяці

Захисні костюми для медиків у лікарні першої хвилі, які приймають хворих на коронавірус, мають закупити з розрахунком на три місяці.

Про це сказали голова Офісу президета Андрій Ємак та прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради 25 травня, повідомляє ОП.

"Міністерство розвитку економіки та МОЗ мають підготувати перелік номенклатури товарів, з яких повинен бути сформований держрезерв", – сказав Андрій Єрмак.

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" до кінця цього тижня має укласти перші угоди на закупівлю засобів індивідуального захисту для українських медичних установ, а перші поставки мають відбутися на наступному тижні.

"Необхідно чітко визначити, що забезпеченість засобами індивідуального захисту повинна бути з розрахунку на три місяці. Хочемо зараз сформувати такий запас у лікарнях першої хвилі", – підсумував Шмигаль.

Також генеральний директор держпідприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов повідомив, що ДП з вівторка розпочинає закупівлі за скороченою процедурою в системі ProZorro.

На це нині виділено майже 3 мільярди гривень, а щомісячна потреба для закупівлі необхідних засобів для всієї України становить приблизно 750-760 млн грн.

Також відповідно до угоди зі Світовим банком Україна має закупити респіратори на суму 1,2 млн доларів.

Нагадаємо, для того, щоб купити захисні костюми для медиків, МОЗ спочатку звернулися до свого держпідприємства "Медичні закупівлі", щоб ті закупили костюми.

Орієнтовна ціна за костюм, на яку розраховував МОЗ і його керівництво, була близько 400 грн.

Держпідприємство "вторгувало" кращу ціну і домовилося з українським виробником, що ті поставлять костюми по 245 грн за штуку, або на 40% дешевше за рахунок великої партії товару.

Тендер був проведений відповідно до всіх вимог щодо якості, які раніше публікувало міністерство та відповідно до якого закуповували костюми всі області, лікарні та навіть волонтери.

Але міністр охорони здоров'я Максим Степанов відмовився підписувати документи та купувати костюми за нижчою ціною.

МОЗ переоголосило тендер і менше ніж за добу знайшло переможця з ціною майже в 2 рази вищою за попередню, а саме по 488 грн за одноразовий костюм.

Також у міністерстві дописали ще одну вимогу до сертифікації, відповідно до якої майже все, що купувалося до того в Україні – не підходить.

Спершу у МОЗ сказали, що від українських костюмів відмовилися, бо у них проблема зі швами.

"За висновками Держспоживслужби, цей одяг робочий, він не має повної ізоляції.

Там шви прошиті голкою. А вони мають бути проклеєні, щоб забезпечити повну ізоляцію", – зазначила Шаталова.

В Офісі президента назвали трохи іншу причину відмови від українських виробників – у вітчизняних немає відповідної тканини.

Раніше очільник МОЗ назвав маніпуляцією звинувачення у закупівлі костюмів лікарям за завищеними цінами.

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