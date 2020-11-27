"Щось мямлить". Супрун відповіла Степанову на звинувачення у колапсі медсистеми

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що реформування системи охорони здоров'я за часів Уляни Супрун було руйнівним.

За словами міністра, діяльність могла б призвести до падіння при 2-3 тисячах хворих на COVID-19.

Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун відреагувала на звинувачення.

"Не розумію, як людина, яка досі не налагодила систему тестування і відстеження контактів на належному рівні, може щось мямлити про "колапс при 3-х тисячах випадків".

Це, напевно, новий мем, бо старі про "50 тисяч лікарів втратять роботу" і "ми чемпіони у боротьбі з COVID-19" уже не працюють", - написала Супрун у Facebook.