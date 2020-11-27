"Щось мямлить". Супрун відповіла Степанову на звинувачення у колапсі медсистеми

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що реформування системи охорони здоров'я за часів Уляни Супрун було руйнівним.
За словами міністра, діяльність могла б призвести до падіння при 2-3 тисячах хворих на COVID-19.
Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун відреагувала на звинувачення.
"Не розумію, як людина, яка досі не налагодила систему тестування і відстеження контактів на належному рівні, може щось мямлити про "колапс при 3-х тисячах випадків".
Це, напевно, новий мем, бо старі про "50 тисяч лікарів втратять роботу" і "ми чемпіони у боротьбі з COVID-19" уже не працюють", - написала Супрун у Facebook.
|Уляна Супрун, ексочільниця Міністерства охорони здоров’я
За її словами, трансформація системи охорони здоров’я, яку запровадила її команда, базується на британській моделі.
"Совок в костюмі її не обирав. Як і не обирав жодну іншу, бо навряд чи розуміє відмінності, чи більше того має якесь бачення, крім набору популістичних гасел.
Але хтось написав йому про британську модель і зробив правильно, бо це правильний варіант для України", - сказала Супрун.
Ексочільниця МОЗ вважає, що ситуація ставатиме лише гіршою.
"Відповідно, заяви міністра будуть ставати ще безглуздішими, а полювання на відьом — ще актуальнішим. Сьогодні в Україні "здоровий глузд" оголошено в розшук.
Тож якщо іноді, слухаючи чи читаючи заяви наших топпосадовців, вам здаватиметься, що вас мають за ідіотів — не сумнівайтесь, так скоріш за все і є", - додала вона.
Раніше Степанов божився, що медреформу не згортатимуть, а лише виправлять помилки.
Нагадаємо, колишній міністр охорони здоров’я Ілля Ємець звинувачував Супрун у своїй відставці.
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