У МОЗ назвали ще одну локацію мобільного шпиталю для пацієнтів з COVID-19

Міністерство охорони здоров'я планує розгорнути мобільні шпиталі для пацієнтів з COVID-19 у трьох регіонах – у Києві, в Донецькій та Одеській областях.

У Донецькій області локацією для госпіталю обрали місто Краматорськ.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 5 листопада.

"Зараз розглядається декілька варіантів, де саме він буде розгортатися. Розраховуємо на 500-1000 ліжок.

Обрахували відповідну суму коштів, які будуть виділені з державного бюджету, а саме з ковідного фонду, на закупівлю обладнання, безпосередньо самих ліжок, та заробітні плати працівникам, які там будуть працювати", – зазначив Степанов.

Раніше міністр розповідав, що локації визначає місцева влада.

Фото Wavebreakmedia/Depositphotos

За словами міністра, розгортання мобільних шпиталів потрібне через ймовірну нестачу ліжок у медзакладах.

При цьому ліжковий фонд у відомстві планують збільшити ще на 20 тисяч одиниць.

"Є певна кількість ліжок, яка може бути відведена під лікування хворих на COVID-19.

Було виділено 52 тисяч ліжок – 30% від всього ліжкового фонду.

Ми зараз проводимо розрахунки та плануємо додати ще 20 тисяч ліжок до цієї кількості. Зрозуміло, щоб це ні в якому разі не вплинуло на надання іншої медичної допомоги.

Але якщо подивитися на збільшення кількості хворих кожного дня, то ми дуже швидко можемо заповнити цей фонд.

В зв'язку з цим, щоб додати ліжка, було прийнято рішення щодо розгортання в проблемних регіонах мобільних шпиталів", – пояснив міністр.

Раніше очільник розповідав, що мобільні госпіталі для пацієнтів з коронавірусною хворобою будуть відкривати лише після того, як будуть заповнені всі ліжка у медичних закладах.

Нагадаємо, що у Києві такий мобільний госпіталь можуть розгорнути на території Виставкового центру або Палацу спорту.

За попередніми розрахунками, такий госпіталь на 500 місць може вартувати 245 млн гривень.

Також були проведені розрахунки необхідної кількості медичних працівників.

На таку кількість осіб в лікувальному процесі може бути задіяно 1200 осіб.

При цьому головний санітарний лікар Віктор Ляшко уточнив, що тимчасові госпіталі мають розгортатися лише в пристосованих приміщеннях з опаленням, вентиляцією та необхідними санітарно-технічними умовами.

"Тобто це великі площі, на яких додатково розміщуються ліжка таким чином, щоб була велика блокова система, де можна буде підвести кисень до ліжко-місць, забезпечити реанімаційні відділення, кімнати для медичного персоналу", – додав він.

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