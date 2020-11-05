Локацію одного із шпиталів для пацієнтів з COVID-19 вирішили замінити

Оновлено 26.11. 2020

Міністерство охорони здоров'я планує розгорнути мобільні шпиталі для пацієнтів з COVID-19 у трьох регіонах – у Києві, в Донецькій та Одеській областях.

У Києві такий госпіталь можуть розгорнути на території Виставкового центру або Палацу спорту.

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А в Донецькій області шпиталь для хворих на COVID-19 у буде рпозташований у Слов’янську на базі обласної психіатричної лікарні.

Про це у коментарі "Радіо Свобода" повідомив голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Уряд виділив 118 мільйонів гривень на розгортання трьох польових шпиталів – Київ, Одеса і Донецька область.

Спочатку планувався Краматорськ, але потім обласна адміністрація обрала місто Слов’янськ – обласну клінічну психіатричну лікарню.

Площа будівлі – 7 тисяч квадратних метрів, вона забезпечена водо- і теплопостачанням, там є, найголовніше, достатня кількість електроенергії", – розповів Радуцький.

За його словами, уже почалися перші підготовчі роботи до розгортання, проте є проблеми із закупівлею препаратів та обладнання.

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"Що зроблено на сьогодні – за даними виконавчої влади, визначений керівник шпиталю, це важливо; сформований загін лікарів, немедичного і середнього медичного персоналу, розроблено поповерховий план, що де має бути розташоване, та опрацьовано логістичний план – харчування, прання, білизна та інше.

Проблема у тому, що область ще не зробила закупівлю препаратів, засобів індивідуального захисту, харчування і обладнання. Але вони кажуть, що цим займаються", – додав він.

Раніше мобільний госпіталь мав розташовуватися у Краматорську.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 5 листопада.

"Зараз розглядається декілька варіантів, де саме він буде розгортатися. Розраховуємо на 500-1000 ліжок.

Обрахували відповідну суму коштів, які будуть виділені з державного бюджету, а саме з ковідного фонду, на закупівлю обладнання, безпосередньо самих ліжок, та заробітні плати працівникам, які там будуть працювати", – зазначив Степанов.

Раніше міністр розповідав, що локації визначає місцева влада.

Фото Wavebreakmedia/Depositphotos

За словами міністра, розгортання мобільних шпиталів потрібне через ймовірну нестачу ліжок у медзакладах.

При цьому ліжковий фонд у відомстві планують збільшити ще на 20 тисяч одиниць.

"Є певна кількість ліжок, яка може бути відведена під лікування хворих на COVID-19.

Було виділено 52 тисяч ліжок – 30% від всього ліжкового фонду.

Ми зараз проводимо розрахунки та плануємо додати ще 20 тисяч ліжок до цієї кількості. Зрозуміло, щоб це ні в якому разі не вплинуло на надання іншої медичної допомоги.

Але якщо подивитися на збільшення кількості хворих кожного дня, то ми дуже швидко можемо заповнити цей фонд.

В зв'язку з цим, щоб додати ліжка, було прийнято рішення щодо розгортання в проблемних регіонах мобільних шпиталів", – пояснив міністр.

Раніше очільник розповідав, що мобільні госпіталі для пацієнтів з коронавірусною хворобою будуть відкривати лише після того, як будуть заповнені всі ліжка у медичних закладах.

За попередніми розрахунками, мобільний госпіталь у Києві на 500 місць може вартувати 245 млн гривень.

Також були проведені розрахунки необхідної кількості медичних працівників.

На таку кількість осіб в лікувальному процесі може бути задіяно 1200 осіб.

При цьому головний санітарний лікар Віктор Ляшко уточнив, що тимчасові госпіталі мають розгортатися лише в пристосованих приміщеннях з опаленням, вентиляцією та необхідними санітарно-технічними умовами.

"Тобто це великі площі, на яких додатково розміщуються ліжка таким чином, щоб була велика блокова система, де можна буде підвести кисень до ліжко-місць, забезпечити реанімаційні відділення, кімнати для медичного персоналу", – додав він.

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