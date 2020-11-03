У МОЗ розповіли, в яких регіонах розгортатимуть мобільні госпіталі

Мобільні шпиталі розгортатимуть по Україні в трьох місцях - у Києві, в Донецькій та Одеській областях.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Верховній Раді 3 листопада.

За його словами, локації визначала місцева влада.

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"Була обрахована сума коштів, яка необхідна для розгортання польових шпиталів, виходячи з 500 ліжок на один польовий шпиталь.

Кількість медичних працівників, яка буде там працювати - 1200 осіб. Визначена сума коштів і перелік обладнання, який необхідний.

Підготовлені відповідні розпорядчі документи щодо виділення цих коштів безпосередньо регіонам, які будуть займатися облаштуванням цих мобільних шпиталів і разі потреби", - розповів Степанов.

Фото vilevi/Depositphotos

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко уточнив, що тимчасові госпіталі мають розгортатися лише в пристосованих приміщеннях з опаленням, вентиляцією та необхідними санітарно-технічними умовами.

"Тобто це великі площі, на яких додатково розміщуються ліжка таким чином, щоб була велика блокова система, де можна буде підвести кисень до ліжко-місць, забезпечити реанімаційні відділення, кімнати для медичного персоналу", – додав санітарний лікар.

Раніше у МОЗ повідомляли, що вже обраховують вартість тимчасового мобільного шпиталю для пацієнтів з COVID-19 на території Палацу спорту у Києві.

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Раніше місцева влада Києва порахувала, що для відкриття одного шпиталю на 500 осіб знадобиться 245 млн гривень.

Також були проведені розрахунки необхідної кількості медичних працівників.

На таку кількість осіб в лікувальному процесі може бути задіяно 1200 осіб.

Очільник МОЗ Максим Степанов розповідав, що мобільні госпіталі для пацієнтів з коронавірусною хворобою будуть відкривати лише після того, як будуть заповнені всі ліжка у медичних закладах.

Нагадаємо, у МОЗ вважають, що ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи.

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