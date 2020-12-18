Шмигаль стверджує, що Україна отримає вакцину від COVID-19 не пізніше, ніж Європа

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Україна може отримати вакцину від COVID-19 не пізніше, ніж Європейський Союз.

Також в аптеках може з'явитися платна вакцина паралельно з безкоштовною.

Про це він повідомив під час години запитань до Уряду 18 грудня.

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"Україна отримає вакцини, доступ до вакцин не пізніше, ніж Європа. Це добровільна справа.

Паралельно буде проходити план вакцинування безкоштовний за рахунок держави тих груп, які визначені, зокрема, за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Також паралельно буде комерційний продукт, який кожен охоче зможе купити і отримати щеплення у відповідних кабінетах", - розповів Шмигаль.

Денис Шмигаль. Фото: Ельдар Сарахман

Міністерство охорони здоров'я заявляє, що перші щеплення проти COVID-19 в Україні зможуть зробити у лютому 2021 року препаратами, які країна закупить безпосередньо у виробників.

В Європейському Союзі сумніваються, що вакцини від COVID-19 стануть доступними до кінця 2020 року.

За прогнозами, вакцинація розпочнеться в 2021 році. Хоча експерти в галузі охорони здоров'я кажуть, що до кінця року може бути доступно кілька мільйонів доз.

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Нагадаємо, міністр Максим Степанов сподівається отримати 8 млн доз для 4 млн українців в рамках ініціативи COVAX, яка схвалила заявку України.

За даними МОЗ, у групах ризику перебувають 21 мільйон українців, саме їм першим будуть робити щеплення від коронавірусу за державний кошт.

Для цілковитої вакцинації усього населення за підрахунками Степанова треба 15 млрд гривень – наразі є в 6 разів менше.

За даними The Economist, Україна входить в групу країн де люди отримають широкий доступ до вакцин останніми – у проміжку з квітня 2022 року до кінця 2023 року.

Тобто саме тоді ці вакцини надійдуть у вільний продаж для населення.

В Європі, за прогнозами, вакцини стануть масово доступні вже у проміжку з вересня 2021 до березня 2022-го.

Нагаємо, нещодавно у МОЗ представили Нацплан вакцинації.

Шмигаль зазначив, що наступного тижня цей план має бути затверджений.

Перший етап, коли в Україні буде низький доступ до вакцин – не більше 10% від загальної кількості населення.

Заплановано охопити не менше, ніж 700 тисяч населення.

Пріоритетні групи: медичні працівники , особливо ті, які працюють в стаціонарах, які надають медичну допомогу хворим на коронавірусну хворобу;

військовослужбовці Збройних сил України, які беруть участь в операції об'єднаних сил;

працівники соціальної сфери , особливо ті, які обслуговують людей літнього віку

люди, які знаходяться в місцях довгострокового догляду – в інтернатах, будинках для осіб літнього віку тощо і персонал таких закладів.

Період здійснення – залежить від того, коли Україна отримає перші вакцини.

"Ми розраховуємо, що це станеться якнайшвидше – вже у лютому, щоби ми почали вакцинацію з медичних працівників", – пояснив міністр.

На другому етапі будуть вакциновані люди після 60 років, включаючи тих, хто відноситься до осіб медичного ризику. Ті, які мають супутні захворювання.

Це працівники закладів освіти, дошкільних, шкільних і вищих навчальних закладів, працівники, які забезпечують безпеку держави, включаючи Державну службу з надзвичайних ситуацій, Національну поліцію та ЗСУ.

На третьому етапі, коли Україна матиме вже помірний доступ до вакцини, буде вакциновано решту громадян – люди віком від 17 до 59 років, які відносяться до груп медичного ризику, інші категорії населення та професійних груп, які мають вищий рівень захворюваності на коронавірусну хворобу.

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