Три ймовірні причини, чому у деяких людей симптоми COVID-19 можуть тривати декілька місяців

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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19 січня 2021

Про довгострокові наслідки COVID-19 досі відомо ще не так багато. Але тривожні дзвіночки вже є.

У кожного п'ятого COVID-пацієнта пізніше діагностували психічні захворювання.

Відомо, що через COVID-19 втрачають запах і смак, у декого погіршується слух. 

Лікарі вважають, що коронавірус може викликати проблеми в ротовій порожнині і псувати зуби. 

Коронавірус впливає також на репродуктивну систему людини і в чоловіків наслідком може бути навіть імпотенція.

Деякі науковці обережно заявляють, що COVID-19 – це аутоімунне захворювання, саме через це уражаються такі різні органи людини. 

Ще один аспект, який викливає стурбованість - це тривалість симптомів COVID-19, пише The Independent.

Дані з Управління британської статистики показали, що кожна десята людина, інфікована коронавірусом, має симптоми, які тривають три місяці або довше.

Фото: Yumis/Depositphotos

Такі тривалі симптоми мають назву Long COVID.

Long COVID не є офіційним медичним терміном. Його використовують стосовно людей, які страждають симптомами вірусу довше, ніж передбачені на те два тижні.

Хворі повідомляють про величезний спектр проблем, крім трьох основних (постійний кашель, лихоманка і втрата смаку або запаху). 

До них належать утома, затруднене дихання, болі у м’язах, в суглобах,, втрата пам'яті, відсутність концентрації і депресія. 

Чому у деяких людей симптоми COVID-19 тривають довше? 

Поки що у лікарів немає остаточних даних про те, чому деякі люди страждають довше. Але є декілька припущень.

У звіті Королівського коледжу лікарів загальної практики вказують, що зростає кількість даних про те, що деякі люди, у яких вдома були відносно легкі симптоми, також можуть мати Long COVID".

"Хоча ми знаємо, що тривала втома іноді може бути наслідком інших вірусних інфекцій, та повне розуміння механізмів здебільшого відсутнє", - зазначають автори.

  • Однією з причин у звіті називають триваючу вірусну інфекцію легенів, головного мозку, жирових або інших тканин. 
  • Іншою причиною може бути тривала і неадекватна імунна відповідь після того, як інфекцію вилікували.
  • Дослідження хронічної втоми після хвороб показало, що деякі пацієнти можуть бути просто біологічно схильні до такої реакції. 

Коли людям вводили препарат для лікування гепатиту С, у багатьох пацієнтів виникали грипоподібні захворювання, а у деяких - поствірусна втома.

Дослідники виявили, що в організмах деяких людей є молекули, які провокують подальший розвиток хронічної втоми у людей.

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