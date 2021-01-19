Три ймовірні причини, чому у деяких людей симптоми COVID-19 можуть тривати декілька місяців

Про довгострокові наслідки COVID-19 досі відомо ще не так багато. Але тривожні дзвіночки вже є.

У кожного п'ятого COVID-пацієнта пізніше діагностували психічні захворювання.

Відомо, що через COVID-19 втрачають запах і смак, у декого погіршується слух.

Лікарі вважають, що коронавірус може викликати проблеми в ротовій порожнині і псувати зуби.

Коронавірус впливає також на репродуктивну систему людини і в чоловіків наслідком може бути навіть імпотенція.

Деякі науковці обережно заявляють, що COVID-19 – це аутоімунне захворювання, саме через це уражаються такі різні органи людини.

Ще один аспект, який викливає стурбованість - це тривалість симптомів COVID-19, пише The Independent.

Дані з Управління британської статистики показали, що кожна десята людина, інфікована коронавірусом, має симптоми, які тривають три місяці або довше.

Фото: Yumis/Depositphotos

Такі тривалі симптоми мають назву Long COVID.

Long COVID не є офіційним медичним терміном. Його використовують стосовно людей, які страждають симптомами вірусу довше, ніж передбачені на те два тижні.

Хворі повідомляють про величезний спектр проблем, крім трьох основних (постійний кашель, лихоманка і втрата смаку або запаху).

До них належать утома, затруднене дихання, болі у м’язах, в суглобах,, втрата пам'яті, відсутність концентрації і депресія.

Чому у деяких людей симптоми COVID-19 тривають довше?

Поки що у лікарів немає остаточних даних про те, чому деякі люди страждають довше. Але є декілька припущень.

У звіті Королівського коледжу лікарів загальної практики вказують, що зростає кількість даних про те, що деякі люди, у яких вдома були відносно легкі симптоми, також можуть мати Long COVID".

"Хоча ми знаємо, що тривала втома іноді може бути наслідком інших вірусних інфекцій, та повне розуміння механізмів здебільшого відсутнє", - зазначають автори.

Однією з причин у звіті називають триваючу вірусну інфекцію легенів, головного мозку, жирових або інших тканин.

Іншою причиною може бути тривала і неадекватна імунна відповідь після того, як інфекцію вилікували.

Дослідження хронічної втоми після хвороб показало, що деякі пацієнти можуть бути просто біологічно схильні до такої реакції.

Коли людям вводили препарат для лікування гепатиту С, у багатьох пацієнтів виникали грипоподібні захворювання, а у деяких - поствірусна втома.

Дослідники виявили, що в організмах деяких людей є молекули, які провокують подальший розвиток хронічної втоми у людей.

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