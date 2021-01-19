Три ймовірні причини, чому у деяких людей симптоми COVID-19 можуть тривати декілька місяців

Про довгострокові наслідки COVID-19 досі відомо ще не так багато. Але тривожні дзвіночки вже є.
У кожного п'ятого COVID-пацієнта пізніше діагностували психічні захворювання.
Відомо, що через COVID-19 втрачають запах і смак, у декого погіршується слух.
Лікарі вважають, що коронавірус може викликати проблеми в ротовій порожнині і псувати зуби.
Коронавірус впливає також на репродуктивну систему людини і в чоловіків наслідком може бути навіть імпотенція.
Деякі науковці обережно заявляють, що COVID-19 – це аутоімунне захворювання, саме через це уражаються такі різні органи людини.
Ще один аспект, який викливає стурбованість - це тривалість симптомів COVID-19, пише The Independent.
Дані з Управління британської статистики показали, що кожна десята людина, інфікована коронавірусом, має симптоми, які тривають три місяці або довше.
|Фото: Yumis/Depositphotos
Такі тривалі симптоми мають назву Long COVID.
Long COVID не є офіційним медичним терміном. Його використовують стосовно людей, які страждають симптомами вірусу довше, ніж передбачені на те два тижні.
Хворі повідомляють про величезний спектр проблем, крім трьох основних (постійний кашель, лихоманка і втрата смаку або запаху).
До них належать утома, затруднене дихання, болі у м’язах, в суглобах,, втрата пам'яті, відсутність концентрації і депресія.
Чому у деяких людей симптоми COVID-19 тривають довше?
Поки що у лікарів немає остаточних даних про те, чому деякі люди страждають довше. Але є декілька припущень.
У звіті Королівського коледжу лікарів загальної практики вказують, що зростає кількість даних про те, що деякі люди, у яких вдома були відносно легкі симптоми, також можуть мати Long COVID".
"Хоча ми знаємо, що тривала втома іноді може бути наслідком інших вірусних інфекцій, та повне розуміння механізмів здебільшого відсутнє", - зазначають автори.
- Однією з причин у звіті називають триваючу вірусну інфекцію легенів, головного мозку, жирових або інших тканин.
- Іншою причиною може бути тривала і неадекватна імунна відповідь після того, як інфекцію вилікували.
- Дослідження хронічної втоми після хвороб показало, що деякі пацієнти можуть бути просто біологічно схильні до такої реакції.
Коли людям вводили препарат для лікування гепатиту С, у багатьох пацієнтів виникали грипоподібні захворювання, а у деяких - поствірусна втома.
Дослідники виявили, що в організмах деяких людей є молекули, які провокують подальший розвиток хронічної втоми у людей.
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