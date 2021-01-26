Шмигаль розповів, скільки доз вакцини від COVID-19 Україна може отримати в лютому

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що країна буде забезпечена необхідною кількістю безпечних вакцин в строки, які були заплановані.

Про це він розповів під час виступу у Верховній Раді 26 січня.

За його словами, наразі є два джерела отримання вакцин: глобальна ініціатива COVAX та виробник Sinovac Biotech.

Першу поставку препарату Sinovac Biotech Україна може отримати наприкінці лютого 2021 року у розмірі 700 тис. доз.

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"30 грудня Україна уклала договір на закупівлю вакцин від компанії Sinovac Biotech. Сума контракту – 964 млн гривень на 1 млн 913 тис. доз.

Графік постачання – через 30 днів після реєстрації вакцини в країні виробнику, або інших країнах з жорсткою регулятивною політикою.

Минулого тижня вакцина отримала погодження на використання в Бразилії, де проводилися її клінічні випробування.

Відповідно через 3-4 тижні очікуємо першу партію у сумі 700 тисяч доз вакцин даного виробника", – розповідає Денис Шмигаль.

Крім того, Україна може отримати перший транш вакцин в рамках COVAX на початку лютого. Але за умови, що попаде до першої хвилі розподілу.

"Ми очікуємо постачання вакцин в розмірі від 8 до 16 млн доз протягом цього року.

До 1 лютого очікуємо рішення COVAX, щодо включення до розподілу першої хвилі.

У разі позитивного рішення отримаємо в лютому від 100 до 200 тисяч Pfizer\BioNTech", – зазначив Шмигаль.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповідав, що Україна може додатково отримати 210 тис. доз препарату виробника Pfizer від ініціативи COVAX, за умови дотримання відповідних критеріїв.

Прем'єр-міністр також розповів, що вірогідними кандидатами, які країна може отримати від COVAX, є ті вакцини, з якими попередньо були підписані угоди про постачання та виробництво. Це вакцини від AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Sanofi.

При цьому очільник МОЗ розповідав, що у першому півріччі 2021 року ми отримаємо 8 млн доз вакцин через механізм COVAX, серед яких будуть вакцини AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna.

Нагадаємо, що у Верховній раді зареєстрували законопроєкт, який у разі підтримки депутатами, дозволить використання в Україні вакцин найбільших світових виробників.

Йдеться про Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

При цьому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що у перших партіях вакцини від COVID-19 Україна, ймовірно, отримає три різних препарати.