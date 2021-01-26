Шмигаль розповів, скільки доз вакцини від COVID-19 Україна може отримати в лютому

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
2404
26 січня 2021

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що країна буде забезпечена необхідною кількістю безпечних вакцин в строки, які були заплановані.

Про це він розповів під час виступу у Верховній Раді 26 січня. 

За його словами, наразі є два джерела отримання вакцин: глобальна ініціатива COVAX та виробник Sinovac Biotech. 

Реклама:

Першу поставку препарату Sinovac Biotech Україна може отримати наприкінці лютого 2021 року у розмірі 700 тис. доз.

 Фото belchonock/Depositphotos

"30 грудня Україна уклала договір на закупівлю вакцин від компанії Sinovac Biotech. Сума контракту – 964 млн гривень на 1 млн 913 тис. доз.

Графік постачання – через 30 днів після реєстрації вакцини в країні виробнику, або інших країнах з жорсткою регулятивною політикою. 

Минулого тижня вакцина отримала погодження на використання в Бразилії, де проводилися її клінічні випробування. 

Відповідно через 3-4 тижні очікуємо першу партію у сумі 700 тисяч доз вакцин даного виробника", – розповідає Денис Шмигаль. 

Крім того, Україна може отримати перший транш вакцин в рамках COVAX на початку лютого. Але за умови, що попаде до першої хвилі розподілу. 

Реклама:

"Ми очікуємо постачання вакцин в розмірі від 8 до 16 млн доз протягом цього року. 

До 1 лютого очікуємо рішення COVAX, щодо включення до розподілу першої хвилі.

У разі позитивного рішення отримаємо в лютому від 100 до 200 тисяч Pfizer\BioNTech", – зазначив Шмигаль. 

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповідав, що Україна може додатково отримати 210 тис. доз препарату виробника Pfizer від ініціативи COVAX, за умови дотримання відповідних критеріїв. 

Прем'єр-міністр також розповів, що вірогідними кандидатами, які країна може отримати від COVAX, є ті вакцини, з якими попередньо були підписані угоди про постачання та виробництво. Це вакцини від AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Sanofi.

При цьому очільник МОЗ розповідав, що у першому півріччі 2021 року ми отримаємо 8 млн доз вакцин через механізм COVAX, серед яких будуть вакцини AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna. 

Нагадаємо, що у Верховній раді зареєстрували законопроєкт, який у разі підтримки депутатами, дозволить використання в Україні вакцин найбільших світових виробників. 

Йдеться про Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

При цьому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що у перших партіях вакцини від COVID-19 Україна, ймовірно, отримає три різних препарати.

Вас також може зацікавити:

Степанов обіцяє, що Україні повернуть гроші, якщо вакцина від Sinovac не буде ефективною на 70%

"Пацієнти України": Степанов доручив закупити вакцини від COVID-19 через компанію-посередника

Україна закупить китайську вакцину від Sinovac проти COVID-19, яку ще не протестували до кінця

"Генетична" вакцина проти COVID-19: безпечність, побічні ефекти та чому Україна може її не отримати

Симптоми, наслідки, імунітет, вакцини та інше: що світ знає про COVID-19. Підсумки-2020

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 2005
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2903
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20679
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій