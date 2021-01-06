МОЗ переклав відповідальність за зрив закупівель ліків на 2020 рік на держпідприємство

За результатами 2020 року Міністерство охорони здоров’я вважає діяльність ДП "Медичні закупівлі України" неефективною.

Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 6 січня.

Цим самим прокоментувавши останні заяви керівника цього держпідприємства Арсена Жумаділова щодо стану роботи підприємства та закупівель вакцин проти COVID-19.

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"Діяльність цього підприємства є просто неефективною, – заявив Степанов.

У нього є одна функція і ця функція називається "за кошти, які виділені державою провести відповідні закупівлі", купити важливі для країни ліки, які є дороговартісними, які закуповуються централізовано".

МОЗ вважає діяльність ДП "Медичні закупівлі України" неефективною

Очільник МОЗ уточнив, що у 2020 році ДП "Медичні закупівлі" мало провести закупки по 483 позиціях лікарських засобів, які стосуються різних напрямків медицини.

"Треба було просто закупити, провести відповідні тендерні процедури, – пояснив Максим Степанов.

Отримано все це було всередині року, в липні, в червні, там в серпні минулого року… Станом на 31 грудня 2020 року, тендери по 103 позиціях із 483, хочу наголосити, було провалено.

Тобто 20% від загальної кількості всіх найменувань, які мало закупити підприємство для забезпечення безперебійного функціонування медичних процесів у закладах охорони здоров’я".

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Він, зокрема, перерахував, що це препарати для пацієнтів з онкологією, включаючи 24 найменування препаратів для лікування онкології у дітей, та препарати для лікування кардіозахворювань, наприклад, стенти.

"Звичайно міністерство, бачачи таку ситуацію, буде перестраховуватися, закуповувати це з інших джерел", – заявив Степанов.

У "Медичних закупівлях" вирішили зробити фактчек ключових тверджень міністра. Вони заявили, що "три з них є маніпуляцією, один – просто неправдою".

❗ Ми в ДП «Медзакупівлі України» завжди говоримо мовою цифр та фактів. Це найвпертіші аргументи, адже маніпулювати... Опубліковано Медичні закупівлі України Середа, 6 січня 2021 р.

Нагадаємо, пацієнтські організації неодноразово звинувачували саме МОЗ у затримках закупівель ліків.

Так у травні 2020 року в МОЗ ще не було жодного прийнятого документу щодо закупівель за кошти бюджету на поточний рік.

У липні в Україні навіть померли двоє людей через провал закупівлі ліків, але МОЗ тоді переклав відповідальність на місцеву владу.

У липні заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова заявила, що зрив закупівель медичних виробів та лікарських засобів стався через те, що ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) погано налагодили організацію закупівельних процесів та неякісно склали тендерну документацію.

Очільник ДП Арсен Жумаділов звинувачував МОЗ у зриві своєчасного проведення закупівель на 2020 рік.

Він запевняв, що підприємство три місяці чекало на наказ МОЗ, який би дозволив їм розпочати оголошення процедур закупівель ліків та медтоварів.

У свою чергу в МОЗ заявляли, що це ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) невчасно провели закупки лікарських засобів.

У квітні 2020 року міністерство ініціювало розслідування щодо держпідприємства, бо воно, на думку відомства, порушило законодавство при закупівлі захисних костюмів для лікарів.

Жумаділов також заявляв про спроби призначити в "Медичні закупівлі" протеже міністра.

Експерти вважають, що МОЗ спеціально дискретує ДП, щоб мати пояснення того, чому Кабінет міністрів України передав всі медичні закупівлі країни під ручне управління міністра охорони здоров'я та його команди.

Відповідний документ був прийнятий 27 жовтня на засіданні Кабміну.

"Пацієнти України" стверджують, що "прийнята постанова робить ДП "Медичні закупівлі" абсолютно підконтрольною інституцією без права приймати самостійні рішення".

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