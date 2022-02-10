Чому медицина може створити штучне серце, але не лікує мої шмарклі? Що треба знати про віруси

Якщо ви прийдете в аптеку, бо вас турбують шмарклі, червоне горло та інші неприємні прояви респіраторних вірусних захворювань, вам на вибір можуть запропонувати величенький перелік різних противірусних засобів.

Травки, таблетки, сиропи, інтерферони, імуномодулятори тощо.

Проте більшість лікарів та досліджень одноголосно кажуть: проти ГРВІ немає ліків. І лише невелика кількість вірусних захворювань лікується чи контролюється медикаментозно.

Чому так? Чому медицина вже експериментує з друком органів на 3-D принтері, але не може вилікувати наші шмарклі?

От і спробуємо розібратись.

У цьому нам допомогли:

інфекціоніст Євгеній Щербина ;

; лікар-інтерніст, завідувач ковідного відділення медичної мережі "Добробут" Руслан Буяновський ;

; провізор Андрій Чимбар.

Фото: AntonLozovoy/Depositphotos

Що таке вірус?

Базове розуміння цього вже буде чудовою профілактикою від безконтрольного прийому фуфломіцинів.

У наукових колах і досі точаться суперечки, чи можна вважати вірус живою істотою.

Це дуже пасивне створіння. Для існування вірусу необхідний хазяїн, точніше, клітина хазяїна.

"Вбудувавшись" в клітину, вірус починає реплікацію (розмноження), а ми починаємо відчувати весь спектр неприємних симптомів.

Якщо говорити загально, то вбити вірус, але не вбити клітину – вкрай важко.

Але є ще одна причина, чому препарат, який обіцяє вбити "всі віруси" – не більше, ніж псевдонаукова "пустишка".

І ця причина – віруси неймовірно різноманітні.

"Є антибіотики широкого спектра. Одним антибіотиком ми можемо полікувати різні бактеріальні захворювання.

З вірусами все не так. Наприклад, те, що працює проти гепатиту B, не працюватиме проти гепатиту С. Якісь ліки можуть вбити вірус, а якісь здатні лише пригнітити його реплікацію (розмноження).

Якщо щось обіцяє вам, що працює проти багатьох вірусів, можете сміливо викидати це у смітник. Воно не працює взагалі", – пояснює інфекціоніст Євгеній Щербина.

Що ж реально працює проти вірусів? І яких?

Чи є противірусні препарати, які працюють?

Так. Вірусні захворювання – це не лише кашель, шмарклі та температура 37,2. На жаль, віруси викликають і смертельні хвороби або хвороби, смертельні для певних груп населення.

Наразі є низка препаратів, які працюють проти таких захворювань або допомагають полегшити їх.

Це ліки проти:

Подивимось на кожен з цих прикладів уважніше.

Вірусні гепатити

Лікування залежить від того, про який саме тип гепатиту ми говоримо. Якщо для гепатиту А є лише підтримуюче лікування, тобто ми лише допомагаємо організму впоратись з хворобою, наприклад, запобігаємо зневодненню, то у випадку гепатиту С необхідна терапія спеціальними противірусними препарати тривалістю 8-12 тижнів.

"Ці ліки можуть вбити вірус повністю та захистити печінку людини від руйнування або розвитку раку печінки. Є декілька препаратів, адже гепатит С має різні штами", – каже інфекціоніст.

ВІЛ/СНІД

Для багатьох людей це може бути сюрпризом, але ВІЛ давно перестав бути вироком. Люди з вірусом імунодефіциту людини можуть жити довгим життям, не заражати свого партнера, народжувати здорових дітей і помирати від старості.

І все завдяки антиретровірусній терапії, головна ціль якої – максимально знизити вірусне навантаження людини.

В результаті кількість вірусу стає настільки мізерною, що навіть спеціальні тести на вірусне навантаження не відстежують його. Так, вірус в крові все одно є, але в настільки маленькій кількості, що навіть під час незахищеного сексу людина не може передати ВІЛ.

ВІЛ руйнує та атакує імунні клітини CD4. Тоді людина стає беззахисною перед будь-якими захворюваннями.

Ліки проти ВІЛ не дають вірусу реплікувати, зменшують його кількість в крові, й таким чином в імунної системи є час на відновлення.

Проте повністю винищити ВІЛ з організму терапія поки не здатна.

Як пояснює інфекціоніст Євгеній Щербина, головна складність з винайденням 100% методу лікування проти ВІЛ, а також з винайденням вакцини – той факт, що ретровіруси мають здібність вбудовувати в ДНК клітини людини "інструкцію" до виготовлення вірусу і вже звідти давати команди клітині синтезувати сам вірус в цитоплазмі.

Віруси простого герпесу

Якщо герпес вже потрапив до вашого організму, він там залишиться на все життя. У багатьох герпетична інфекція асоціюється з неприємними вавками біля губи, які вилазять в найбільш невідповідний момент.

Є ще і генітальний герпес, не настільки очевидний, але, може, ще більш шкідливий для якості нашого життя. Хоча прояви герпесу можуть бути набагато небезпечнішими, ніж просто висип, його хочеться позбутися у будь-якому випадку. До того ж цей вірус може становити певну небезпеку для вагітних жінок.

Проти герпесу немає лікування. Але препарати, наприклад, ацикловір, можуть подовжити ремісію та зробити так, що прояви будуть м'якіше.

Грип

Так само як і більшість вірусних захворювань – грип не лікується.

Більшості людей, особливо щепленим, потрібно лише симптоматичне лікування: жарознижувальні, сольовий розчин та/чи судинозвужувальні для полегшення дихання, провітрювання та достатня кількість рідини.

Та якщо ви людина з групи ризику, наприклад у вас діабет, захворювання серця, хронічне захворювання нирок, астма, ви вагітні або вам понад 65+ або це дитина до 5 років, або ваш лікар бачить, що ваше захворювання протікає з ускладненнями, вам можуть прописати спеціальні противірусні препарати.

Також, оскільки грип важко переноситься дітьми, деякі противірусні препарати (розроблені спеціально проти вірусу грипу) можуть призначати дітям віком від 2 тижнів.

Існує всього 4 препарати, які знижують ризики важкого протікання та смерті від грипу, вони рецептурні. Який саме препарат та на який день захворювання матиме найвищу ефективність, може визначити лише лікар.

Це серйозні препарати, а не щось на основі спирту та ехінацеї з обіцянкою в інструкції вбити все живе всередині вас.

Такі препарати мають доволі неприємні побічні ефекти, наприклад:

нудота,

блювання,

діарея,

бронхоспазми тощо.

Тому співвідношення "ризик-шкода" також визначає лікар.

Але поговоримо тепер про віруси, які не лікуються.

Фото: eldarnurkovic/Depositphotos

Чому наука не хоче лікувати мої шмарклі?

"Останні хвороби, які ми навчимося лікувати – це легкі ГРВІ", – зі сміхом каже інфекціоніст Щербина.

Він пояснює це тим, що вірусів, які спричиняють ГРВІ, величезна кількість і, як ми вже згадували, немає єдиного препарату від них:

"Ваші шмарклі спричиняють і риновіруси, і аденовіруси, і коронавіруси (не лише COVID-19).

Звичайно, є певні тести, які могли б підтвердити, який саме вірус винний у вашій "застуді". Ви витратите на них декілька тисяч гривень, а поки прийде результат – ви одужаєте. То навіщо?"

Наука, чисто теоретично, могла б розробити препарат, який був би помічним і проти риновірусів, і проти аденовірусів.

Але з такими типами вірусів переважна більшість людей прекрасно справляється самостійно. Вони не спричинюють перенавантаження на медичну систему як COVID-19, не призводять до раку печінки як гепатит С, не є смертельними як ВІЛ.

Якщо зовсім чесно, ви навіть можете працювати з цими шмарклями (дистанційно, звичайно).

То навіщо витрачати мільйони доларів та неоціненні людські ресурси на клінічні дослідження, якщо воно і "само пройде"?

Ви можете запитати: чого ж, якщо противірусні не працюють, ними завалені всі аптеки?

Нічого особистого, просто бізнес.

Попит породжує пропозицію, каже провізор Андрій Чимбар:

"В нашій країні дуже високий попит на "чарівну пігулку". Поки МОЗ дозволяє реєстрацію таких препаратів – вони матимуть попит".

Ліки проти COVID-19 існують?

Проте новий вид коронавірусу змусив нас таки шукати ліки. Адже в той час, коли для когось COVID-19 – це просто невинні шмарклі, для іншого він – вирок.

Від початку пандемії, ще до винайдення вакцини, намагались тестувати різні ліки, зокрема ті, які мають противірусну дію. Не йшлося про якесь магічне зцілення, медицина намагалась хоча б знизити смертність та потребу в реанімації.

Наразі, окрім вакцин, ми також маємо противірусні препарати, спеціально розроблені для боротьби з COVID-19. Наприклад, Paxlovid, який важливо почати приймати в перші 5 днів після початку симптомів.

Як пояснюють в Адміністрації з контролю ліків та харчових продуктів США (FDA), препарат містить діючі речовини nirmatrelvir та ritonavir.

Перша блокує протеїн збудника коронавірусу (Sars-Cov-2) та заважає вірусу реплікуватися. А друга – сповільнює розпад першої речовини, щоб вона могла бути в організмі довше та у вищих концентраціях. Цей препарат прописується тим, хто має високі ризики ускладнень, госпіталізацій та смерті.

Як і у випадку з грипом, головна мета – знизити ризики, а не вилікувати нас за лічені дні.

Звичайно, є набагато більший перелік противірусних препаратів, які використовували та використовують проти коронавірусу.

Наразі в різних випадках та з різною ефективністю використовуються або використовувалися:

Моноклональні антитіла. Це лабораторно створені протеїни, які можуть мімікрувати під вміння імунної системи боротися з патогенами.

"Моноклональні антитіла блокують спайковий антиген на вірус і таким чином заважають йому доєднатися до клітини.

Ці препарати були одними з перших, які використовували для терапії коронавірусу, але коли збудник мутував, вони втратили свою ефективність", – розповідає лікар-інтерніст, завідувач ковідного відділення медичної мережі Добробут Руслан Буяновський.

Ремдесивір/Молнупіравір. Як пояснює Руслан Буяновський, ці препарати внутрішньоклітинної дії і діють безпосередньо на вірус, порушуючи синтез РНК вірусу.

"Головна мета противірусних препаратів при ковіді – це запобігти ускладненням. На ускладнення, які вже виникли, як, наприклад, гостра дихальна недостатність, противірусні препарати вже не діють.

Але вони можуть запобігти цьому, знижуючи вірусне навантаження, зменшуючи важкість пошкоджень, які завдає вірус, та знижуючи ризик імунних реакцій, які ці пошкодження запускають", – пояснює лікар.

Він додає, що дуже важливо вчасно потрапити в необхідне вікно, щоб почати терапію, коли вірус масово реплікується:

"Противірусна терапія Ремдесивіром або Молнупріравіром демонструє свою ефективність при початку лікування не пізніше 5-го дня від перших симптомів хвороби. Ускладнення коронавірусної хвороби виникають на другому тижні хвороби і, на жаль, в цей період наявні противірусні препарати з доказом ефективності вже помогти не можуть.

Тому ці препарати слід використовувати пацієнтам з факторами ризику важкого перебігу на амбулаторному лікуванні в перші дні хвороби з метою зменшення ймовірності ускладнень".

Але головне, що варто пам'ятати про противірусні препарати – вони не замінять щеплення. Це стосується і COVID-19, й інших вакцинокерованих вірусних захворювань.

Варто пам'ятати – противірусні препарати не можуть подолати пандемію, каже Буяновський:

"Вони знижують ризик ускладнень у захворілого пацієнта і не можуть замінити щеплення. Найкращий захист – багатошаровий захист. І ці шари захисту складаються – щеплення – дистанціювання – носіння масок – вчасне приймання противірусних ліків.

Саме дотримання багатошарового захисту може дати гарантію людям з високим ризиком смерті від COVID-19 уникнути таких трагічних наслідків".

Важливо розуміти, що противірусні препарати проти ковіду точно не розраховані на ваші шмарклі. Вони можуть мати серйозні побічні ефекти і просто не спрацювати на інший тип вірусу, наприклад, на риновірус, який спричинив чергове сезонне ГРВІ.

"Препарати проти коронавірусу з іншими типами респіраторних захворювань або не досліджували, або вони просто не працюють проти них", – пояснює Євгеній Щербина.

Тому ніякої самодіяльності! Просто заваріть собі чайок.

Наталія Бушковська, спеціально для УП. Життя

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!

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