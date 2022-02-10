Не купиш в аптеках: як отримати препарат від COVID-19 "Молнупіравір"?

В Україні препарат від COVID-19 "Молнупіравір" поки не планують реалізовувати в аптеках – він буде доступний українцям безкоштовно.
Тому пігулки, які вже продають під цією назвою – нелегальні й можуть бути несправжніми.
Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда під час брифінгу 10 лютого.
"Ми отримали інформацію, що в деяких закладах Хмельницького препарат уже продають. Хочу заявити, що МОЗ не має жодного стосунку до цих ліків.
Препарати, що є у продажу, не зареєстровані в Україні, а отже продавати їх у вільному доступі заборонено", – сказав Олександр Комаріда.
|Фото: drecun/Depositphotos
Так само МОЗ не відповідальний за сам препарат, який може бути фальсифікатом і нести загрозу для пацієнта, наголошує він.
"Продаж незареєстрованих ліків є порушенням ліцензійних умов і карається відповідно до законодавства.
Зауважте: "Молнупіравір" можна отримати лише за призначенням лікаря", – додав заступник міністра.
Крім того, сімейні лікарі першочергово призначатимуть "Молнупіравір" пацієнтам із груп ризику, щоб запобігти важким формам захворювання.
Загалом у регіони розподілили 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір" для лікування COVID-19.
Найближчим часом логісти почнуть доставляти його до лікарень.
Відстежити наявність препарату можна буде за допомогою сервісу "єЛіки".
|Фото: golib.tolibov.gmail.com/Depositphotos
Також для лікування COVID-19 в Україну надійшло 43,7 тис. флаконів "Ремдесивіру".
Нагадаємо, для лікування COVID-19 Україна схвалила препарати PAXLOVID, Ремдесивір, Молнупіравір та інші.
"Молнупіравір" – це препарат внутрішньоклітинної дії, який порушує синтез РНК і перешкоджає реплікації вірусу.
Ці пігулки показали свою ефективність проти Дельти, а згодом компанія-виробник Merck заявила, що препарат ефективний і проти Омікрону.
Вас також може зацікавити:
ВООЗ схвалила нові препарати для лікування COVID-19
МОЗ зареєструвало інноваційний препарат "Молнупіравір" для лікування COVID-19
Виробник таблеток "Молнупіравір" заявив, що пігулки працюють проти COVID-штаму Омікрон
В Україні дозволили екстрену реєстрацію ліків проти COVID-19
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.