Не купиш в аптеках: як отримати препарат від COVID-19 "Молнупіравір"?

В Україні препарат від COVID-19 "Молнупіравір" поки не планують реалізовувати в аптеках – він буде доступний українцям безкоштовно.

Тому пігулки, які вже продають під цією назвою – нелегальні й можуть бути несправжніми.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда під час брифінгу 10 лютого.

"Ми отримали інформацію, що в деяких закладах Хмельницького препарат уже продають. Хочу заявити, що МОЗ не має жодного стосунку до цих ліків.

Препарати, що є у продажу, не зареєстровані в Україні, а отже продавати їх у вільному доступі заборонено", – сказав Олександр Комаріда.

Фото: drecun/Depositphotos

Так само МОЗ не відповідальний за сам препарат, який може бути фальсифікатом і нести загрозу для пацієнта, наголошує він.

"Продаж незареєстрованих ліків є порушенням ліцензійних умов і карається відповідно до законодавства.

Зауважте: "Молнупіравір" можна отримати лише за призначенням лікаря", – додав заступник міністра.

Крім того, сімейні лікарі першочергово призначатимуть "Молнупіравір" пацієнтам із груп ризику, щоб запобігти важким формам захворювання.

Загалом у регіони розподілили 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір" для лікування COVID-19.

Найближчим часом логісти почнуть доставляти його до лікарень.

Відстежити наявність препарату можна буде за допомогою сервісу "єЛіки".

Фото: golib.tolibov.gmail.com /Depositphotos

Також для лікування COVID-19 в Україну надійшло 43,7 тис. флаконів "Ремдесивіру".

Нагадаємо, для лікування COVID-19 Україна схвалила препарати PAXLOVID, Ремдесивір, Молнупіравір та інші.

"Молнупіравір" – це препарат внутрішньоклітинної дії, який порушує синтез РНК і перешкоджає реплікації вірусу.

Ці пігулки показали свою ефективність проти Дельти, а згодом компанія-виробник Merck заявила, що препарат ефективний і проти Омікрону.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.