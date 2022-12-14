4 тисячі нових хворих за останній тиждень: у МОЗ оновили дані щодо COVID-19

За період з 2 грудня по 8 грудня в Україні зафіксували 4286 нових підтверджених випадків COVID-19 – це дещо менше, ніж за попередній тиждень.

Зокрема, 463 випадки коронавірусу виявили у дітей, а 107 – у медпрацівників, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За минулий тиждень було госпіталізовано 2711 пацієнтів, 5930 пацієнтів одужали.

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Також було зафіксовано 56 летальних випадків.

Фото: МОЗ

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 5 350 380 людей;

одужало – 5 222 854 людини;

летальних випадків – 110 694;

проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 33 227 038.

За період з 5 грудня по 11 грудня 57 387 людей вакцинувалися проти COVID-19. Це на 12,4% менше, ніж за попередній тиждень.

Із цих щеплень 10,8 % становлять перші дози, 9,6% – другі дози, 60,3% – перші бустерні дози, 19,3% другі бустерні дози.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 34 806 307 людей.

З них дві дози отримали 15 393 919 осіб, першу бустерну дозу – 2 936 710 осіб, другу бустерну дозу – 176 679 осіб, а додаткову дозу – 35 307 осіб.

Важливо, що понад 815 тисяч людей не отримали другу дозу, та понад 12,4 млн людей ще не отримали першу бустерну дозу.

Раніше, за період з 25 листопада по 1 грудня, в Україні виявили 4810 нових випадків COVID-19 (з них дітей – 477, медпрацівників – 92).

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що кількість смертей від COVID-19 у світі знизилась майже на 90%.