Українці купують більше снодійних і заспокійливих від початку війни – Ляшко

В Україні від початку повномасштабної війни зросла кількість продажів препаратів для психічного здоров'я, зокрема заспокійливих та снодійних.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в етері телемарафону "Єдині новини" 21 квітня.

"Ми бачимо зростання кількості продажів препаратів, які стосуються проблем з психічним здоров'ям. Люди часто купляють заспокійливі, снодійні – і це зростає з початку війни.

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Ми бачимо місяць до місяця зростання продажів цих препаратів, і тут ми також звертаємось до всіх людей – не спішіть купувати ці препарати. Зазвичай треба проконсультуватися з сімейним лікарем в першу чергу, з психологом", – зазначив він.

Існує низка методик, які дозволять покращити психічне здоров'я без застосування ліків.

Однак медикаментозне лікування має застосовуватись виключно за рекомендацією лікаря-психотерапевта або психіатра, наголошує очільник МОЗ.

Зауважимо, що більшість ліків для психічного здоров'я продаються за рецептом. Раніше ми пояснювали, як дізнатися, чи потрібно брати рецепт на той чи інший препарат.

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Фото: djedzura /Depositphotos

Українці почали більше звертатись до психологів – але стигма навколо цієї теми все одно існує.

"Ми бачимо зростання, але ще не те, яке б задовольнило нас…У нас ще з радянських часів сформована стигма навколо звернення до психіатра, психолога. І це було в суспільстві. Людину, яка мала проблема з психічним здоров’ям, ізолювали", – сказав Ляшко.

Міністр наголошує, що звернення до фахівців із ментального здоров’я має стати нормальним явищем, особливо під час війни та звірств росіян.

"Звернутись до психолога, до сімейного лікаря з консультацією по психологічну підтримку – це є норма і це повинно бути в кожного. Якщо ми відчуваємо, що щось не так, як було у звичному житті – не соромтесь звернутись, не шукайте симптоми в інтернеті, не йдіть в аптеку шукати "щось від нервів", а просто проконсультуйтесь", – каже Ляшко.

Також міністр зауважив, що повномасштабне вторгнення принесло нові виклики для системи охорони здоров’я.

Зокрема, під час війни серед цивільних зросла кількість мінно-вибухових травм, травм унаслідок обвалів, травматичних ампутацій. При цьому значно збільшилась кількість ампутацій верхніх кінцівок.

Нагадаємо, в Україні є гаряча лінія психологічної допомоги для постраждалих від війни за номером 0 800 211 444.

Також працює анонімна гаряча лінія психологічної підтримки для чоловіків. Психологічну підтримку можна отримати і через Telegram-бот "Друг".

Раніше "УП. Життя" пояснювала, як правильно вибрати психотерапевта.

А якщо ви вже дійшли до кабінету фахівця із ментального здоров'я, дізнайтеся, як зрозуміти, чи не шкодить вам психотерапевт і коли треба його міняти.