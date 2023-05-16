В Україні можна отримати консультацію щодо проходження ВЛК на "гарячій лінії"

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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16 травня 2023

Українці при проходженні військово-лікарської комісії можуть звертатися за допомогою на "гарячу лінію".

Послуга доступна цілодобово на безкоштовній основі, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"Щоб отримати допомогу від фахівців в сфері охорони здоров'я, потрібно звернутися за номером 0-800-60-20-19", – зазначають у відомстві.

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Фото: shmeljov/Depositphotos

Оператори можуть проконсультувати щодо:

  • проходження ВЛК у цивільних закладах охорони здоров’я:
  • медичного обслуговування у цивільних закладах;
  • дій, які повинні застосовувати під час проходження реабілітації;
  • як саме проходитиме ВЛК.

Також на гарячій лінії надають допомогу стосовно питань, які виникають під час медико-соціальної експертизи:

  • коли потрібно її проходити;
  • які повинні бути дії при проходженні МСЕК;
  • які документи необхідні.

Додатково оператори можуть надати поради щодо лікування за кордоном.

"Також на "гарячій ліні" ви можете отримати консультації медичних працівників різних спеціальностей", – додають у МОЗ.

Додатково, українці мають можливість звернутися на "гарячу лінію" Міністерства оборони України за номером 0 800 500 442.

Питання на які нададуть відповідь:

  • отримання направлення на лікування;
  • проходження ВЛК у військових закладах охорони здоров’я;
  • отримання соціальних гарантій;
  • процедури оскарження рішень ВЛК тощо.

Нагадаємо, Кабмін підтримав рішення щодо створення позаштатних військово-лікарських комісій на базі цивільних медзакладів.

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