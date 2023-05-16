В Україні можна отримати консультацію щодо проходження ВЛК на "гарячій лінії"

Українці при проходженні військово-лікарської комісії можуть звертатися за допомогою на "гарячу лінію".

Послуга доступна цілодобово на безкоштовній основі, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"Щоб отримати допомогу від фахівців в сфері охорони здоров'я, потрібно звернутися за номером 0-800-60-20-19", – зазначають у відомстві.

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Фото: shmeljov /Depositphotos

Оператори можуть проконсультувати щодо:

проходження ВЛК у цивільних закладах охорони здоров’я:

медичного обслуговування у цивільних закладах;

дій, які повинні застосовувати під час проходження реабілітації;

як саме проходитиме ВЛК.

Також на гарячій лінії надають допомогу стосовно питань, які виникають під час медико-соціальної експертизи:

коли потрібно її проходити;

які повинні бути дії при проходженні МСЕК;

які документи необхідні.

Додатково оператори можуть надати поради щодо лікування за кордоном.

"Також на "гарячій ліні" ви можете отримати консультації медичних працівників різних спеціальностей", – додають у МОЗ.

Додатково, українці мають можливість звернутися на "гарячу лінію" Міністерства оборони України за номером 0 800 500 442.

Питання на які нададуть відповідь:

отримання направлення на лікування;

проходження ВЛК у військових закладах охорони здоров’я;

отримання соціальних гарантій;

процедури оскарження рішень ВЛК тощо.

Нагадаємо, Кабмін підтримав рішення щодо створення позаштатних військово-лікарських комісій на базі цивільних медзакладів.

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