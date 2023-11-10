Захворюваність на інфекційні хвороби у 2022 році була на 36% нижчою, ніж у 2021-му – МОЗ

Захворюваність на інфекційні хвороби у 2022 році знизилася на 36% порівняно з 2021 роком.

Таку статистику озвучили у Міністерстві охорони здоров’я.

"Попри початок повномасштабної війни та масове переміщення населення завдяки безперебійному забезпеченню областей вакциною проти вакцинокерованих інфекцій та доступною послугою з імунопрофілактики вдалося уникнути спалахів інфекційних хвороб", – зазначають у МОЗ.

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У міністерстві також розповіли, що при тому, що необхідний рівень охоплення щепленнями дітей до 1 року складає 90%, показники 2022 року сягнули від 62% до 74%.

Йдеться, зокрема, про щеплення дітей проти дифтерії та правця, які необхідно повторити у віці 6 та 16 років, – їх зробили 68,2% осіб. Показник щеплення дорослих склав 40,2%.

За перші 7 місяців 2023 року недостатніми є показники вакцинації проти кашлюка, дифтерії та правця і проти поліомієліту. Вони є обов’язковими серед дітей від 6 до 16 років.

МОЗ наголошує: шість вакцин проти десяти інфекційних хвороб передбачені Календарем профілактичних щеплень. Вони є безоплатними і доступні у кожній області. Вакцинуватися можна у сімейного лікаря або у пункті щеплень.

"Якщо в дитини пропущені якісь із потрібних щеплень, необхідно звернутися до педіатра – лікар огляне дитину та роз’яснить, як і коли ці щеплення можна надолужити.

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Якщо зв’язок із лікарем втрачений через війну, потрібно звернутися до найближчого закладу охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу", – пояснюють у міністерстві.

За даними МОЗ, із березня 2020 року до кінця 2022 року було зареєстровано близько 5,4 підтверджених випадків COVID-19. Протягом трьох років в країні зареєстровано п’ять хвиль епідемічного підйому захворюваності на COVID-19, з максимальними піками у лютому та жовтні-листопаді кожного року.

"Влітку 2022 року спостерігалося суттєве зменшення кількості хворих на COVID-19, і наприкінці року показники захворюваності були вже на 35% меншими у порівнянні з 2021 роком. У 2022 році спостерігалось зменшення летальності.

На це вплинули карантинні обмеження та колективна імунізація населення проти COVID-19, які у комплексі спрацювали ефективно", – зазначають у МОЗ.

Там закликають українців робити рекомендовані безоплатні щеплення попри те, що травні ВООЗ скасувала статус пандемії. Вакцинуватися від COVID-19 можна у пунктах щеплення чи в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря.

Медики використовують вакцини "Janssen" (виробник "Johnson&Johnson") та "Comirnaty" (виробник "Pfizer"). Також доступна вакцина проти COVID-19 для дітей з 5-річного віку (виробник "Pfizer" – вакцина "Comirnaty" для дітей).

Нагадаємо, раніше ми писали, що вакцинація захищає від тяжкого перебігу COVID-19 при інфікуванні "Піролою".

Ірина Батюк, УП. Життя