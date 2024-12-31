Болить горло вранці? Чому так трапляється та що з цим робити

Якщо ви прокинетеся з болем в горлі, у вас може виникнути питання: можливо, це через незачинене вікно чи переохолодження?

Експерти кажуть, так відбувається з різних причин, але, на щастя, їх часто можна легко усунути, пише Cleveland Clinic.

Хоча люди вірять, що якщо залишити вікно відчиненим на ніч, то можна простудити горло, це насправді більше залежить від якості повітря, каже Майкл Беннінгер, доктор медичних наук.

"Прохолодне повітря з відчиненого вікна може навпаки допомогти людям краще дихати, якщо воно не дуже сухе", – каже доктор Беннінгер.

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Інші причини, чому ми прокидаємося з болем в горлі

"Найбільш поширеними причинами болю в горлі вранці є сухе повітря, особливо взимку, дихання ротом і кислотний рефлюкс", – каже доктор Беннінгер.

За його словами, спричиняти біль у горлі може також зневоднення, сінна гарячка (алергічна реакція, яка з’являється після контакту слизової оболонки носа та/або очей з алергеном) або початок застуди.

Люди, які хропуть або мають апное уві сні, можуть також прокинутися з болем у горлі.

Є декілька способів, які допоможуть позбутися цього стану. Ось декілька запитань, які варто собі поставити:

Повітря сухе?

Якщо ви підозрюєте, що повітря сухе, використовуйте зволожувач повітря. Вживання води перед сном також може допомогти.

Чи дихаєте ви ротом?

Дихання носом допомагає утримувати вологу в роті і горлі. Якщо вам важко дихати носом, зверніться до лікаря.

Чи є у вас кислотний рефлюкс?

За словами Беннінгера, рефлюкс більш відчутний в положенні лежачи.

"Є подушки, які можуть допомогти, але здорове харчування (з низьким вмістом кислоти) і контроль ваги є ключовими", – каже доктор.

Як щодо алергії?

У вас алергія? Якщо це так, лікування алергії також може допомогти зменшити біль в горлі.

Що робити при алергії:

Тримайте домашніх тварин подалі від своєї спальні.

Заберіть килими і штори, якщо це можливо.

Вранці приймайте душ (пара може заспокоїти горло).

Чи хропите та маєте апное сну?

Під час хропіння тканини в горлі труться одна об одну, тому з’являється подразнення. Якщо ще й додати дихання ротом і закладеність носа, то біль у горлі майже гарантований.

Чи курите?

Під час куріння чи вейпінгу ми вдихаємо шкідливі речовини, які подразнюють горло.

Внаслідок цього може порушитися природний баланс вологи в горлі, що може викликати відчуття сухості. Крім того, такі речовини можуть стимулювати надмірне вироблення слизу, який стікає по задній стінці глотки, викликаючи подразнення та біль.

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Чи багато говорите впродовж дня?

Щоб захворіти на ларингіт, не обов'язково бути співаком та давати тригодинний концерт на стадіоні. Навіть якщо ви просто багато говорите протягом дня, наприклад, на нарадах чи телефоном, гучно вболіваєте за улюблену команду, то іноді цього достатньо для виникнення запалення голосових зв’язок

Чи ваш організм зневоднений?

Коли організм зневоднений, то у роті виробляється менше слини. Через це слизові оболонки працюють гірше.

Тож якщо ви лягаєте спати вже зі зневодненням, то це "рецепт" сухого подразненого горла.

У якій позі спите?

Доктор Беннінгер пояснює, що коли ви лежите на спині, слизу нікуди діватись. Таким чином він дуже швидко накопичується. Тож навіть невелике підняття голови під час сну може допомогти уникнути проблеми. Для цього можна використати додаткову подушку.

Чи дихаєте чистим повітрям?

Якщо у вас захворювання дихальних шляхів, зокрема легень, або ви живете в районі з поганою якістю повітря, доктор Беннінгер рекомендує придбати очищувач повітря. А також, коли це можливо, тримати вікна та двері зачиненими.

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Що робити, якщо вранці болить горло? Поради лікаря

Доктор Беннінгер радить:

Придбайте зволожувач повітря. Якщо ви підозрюєте, що причиною болю в горлі є сухе повітря, то у цьому випадку може допомогти зволожувач повітря. Також можна вживати більше рідини. Тільки не пийте занадто багато води безпосередньо перед сном;

Усуньте закладеність носа. Це може свідчити про те, що ваші дихальні шляхи перевантажені. У цьому випадку полегшити дихання може назальний спрей. Приємний бонус – можливо, це ще й зменшить хропіння;

Зменшити кислотний рефлюкс. Доктор Беннінгер радить підняти головний кінець ліжка, використовувати спеціальну подушку, і обмежити вживання кислої їжі. Якщо ж проблема не зникає, обов'язково зверніться до лікаря;

Лікувати алергію та запобігати її виникненню. Ми не можемо "вигнати" алергени з планети, але й не повинні "здаватися" перед ними. Окрім прийому ліків, доктор Беннінгер рекомендує придбати очищувач повітря та частіше змінювати фільтри, використовувати гіпоалергенні матраци та наматрацники.

Якщо у вас сезонна алергія, то сон з відчиненим вікном може посилювати симптоми. Тож варто їх зачиняти.

Коли варто звернутися до лікаря?

Якщо ви відповісте "так" на ці питання:

У вас болить горло, і це не пов'язано з вірусом упродовж всього дня

Біль не минає упродовж декількох тижнів.

Особливо важливо обстежитися в лікаря, якщо у вас є вищевказані симптоми, і ви також курите, маєте рефлюкс і/або п'єте багато алкоголю.

"Будь-яка зміна голосу або утруднене ковтання викликає занепокоєння", – каже доктор Беннінгер.

Лікарі первинної ланки можуть допомогти. Але якщо симптоми не минають, то, можливо, треба звернутися до отоларинголога (ЛОРа). Це може бути ознакою серйозного захворювання.

Водночас якщо ви вранці прокидаєтеся з болем у горлі, але він проходить після прийому їжі або пиття рідини, то зазвичай це не є приводом для занепокоєння.