Чому варто додавати кріп до страв та яка його користь для здоров’я

Свіжий кріп містить дуже мало калорій, але є хорошим джерелом кількох важливих вітамінів та мінералів, зокрема вітамінів А та С і марганцю.

Кріп має яскраво виражений аромат, тому його часто використовують як приправу, щоб підкреслити смак страв.

Свіжий кріп містить дуже мало калорій, але є хорошим джерелом кількох важливих вітамінів та мінералів, зокрема вітамінів А та С і марганцю.

Водночас кріп можна додавати до страв для надання яскравішого смаку замість оброблених приправ.

Щоб дізнатися про харчову цінність та користь кропу для здоров’я, "УП. Життя" використала джерела Healthline, WebMD та Research Gate.

Які поживні речовини містить кріп?

Кріп містить такі вітаміни та мінерали:

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Вітамін A, який є важливим для зору, імунітету та репродуктивної функції.

Вітамін C підтримує імунну систему, сприяє загоєнню ран, утворенню кісткової тканини й обміну речовин, а також має антиоксидантні властивості, що захищають клітини від вільних радикалів.

Марганець необхідний для нормальної роботи мозку, нервової системи та метаболізму вуглеводів і жирів.

Одна чашка (9 г) свіжого кропу містить приблизно:

Вітаміну C: 8% від добової норми (ДН);

Марганцю: 5% від ДН;

Вітаміну A: 4% від ДН;

Фолатів: 3% від ДН;

Заліза : 3% від ДН.

До страв можна додавати одну чайну ложку кропу на порцію. Як приправа, ця зелень має яскравий смак, тому краще починати з маленької щіпки та додавати більше за потреби.

До страв можна додавати одну чайну ложку кропу на порцію. Як приправа, ця зелень має яскравий смак, тому краще починати з маленької щіпки та додавати більше за потреби. VadimVasenin/Depositphotos

Яка користь кропу для здоров’я?

Багатий на антиоксиданти.

Антиоксиданти – це природні сполуки, які захищають клітини від пошкодження.

Вживання продуктів, багатих на антиоксиданти, може допомогти зменшити хронічне запалення та знизити ризик таких захворювань, як:

У насінні й листі кропу знайдено багато антиоксидантних рослинних сполук, зокрема:

Флавоноїди — знижують ризик серцево-судинних захворювань та підтримують роботу мозку.

Терпеноїди — сполуки, що можуть захищати печінку , серце, нирки та мозок .

Таніни — мають антиоксидантні та антибактеріальні властивості.

Крім того, кріп містить вітамін C, який також має потужну антиоксидантну дію.

Позитивний вплив на здоров’я серця.

Кріп багатий на флавоноїди, які допомагають знизити ризик серцевих захворювань. Але це не єдина причина, чому кріп вважають корисним для серця.

Дослідження показують, що кріп також може знижувати рівень ліпопротеїдів низької щільності (так званого "поганого" холестерину), що позитивно впливає на здоров'я серця.

Корисний при цукровому діабеті.

Дослідження показали, що кріп можна використовувати для контролю діабету.

Вони демонструють, що рослина допомагає профілактувати розвиток діабету 2 типу та контролювати вже наявне захворювання.

Водночас кріп може впливати на рівень глюкози крові, тому варто проконсультуватися з лікарем щодо його вживання.

Кріп має яскраво виражений аромат, тому його часто використовують як приправу, щоб підкреслити смак страв. NataliiaK/Depositphotos

Які можливі побічні ефекти кропу?

Кріп зазвичай безпечний, але в окремих випадках може викликати:

алергічну реакцію;

нудоту, діарею ;

свербіж у роті;

набряк язика або горла.

Кріп може спричиняти алергічні реакції у людей, чутливих до рослин із родини парасолькових (селерових). До них належать кмин, селера, коріандр та фенхель.

Також кріп може мати сечогінні властивості, тобто спричиняти підвищене сечовиділення. Людям із захворюваннями жовчного міхура або нирок слід проконсультуватися з лікарем перед вживанням кропу.

Не рекомендовано вживати екстракти або пігулки з кропом. Найкращим та найбезпечнішим для вашого здоров’я буде додавання кропу до страв.