Почервоніння, плями або "туман". Офтальмолог про 11 поширених порушень зору

Порушення зору можуть значно ускладнювати життя та заважати виконувати звичні справи.

При змінах зору варто звертати увагу навіть на незначні симптоми. Це може бути важкість у прочитанні вивіски чи впізнаванні друга здалеку, або ж відчуття "мушок" перед очима.

Вчасне звернення до фахівця та коректне лікування часто допомагають попередити незворотні зміни зору.

"УП. Життя" звернулася до лікаря-офтальмолога Дмитра Павленка та використала джерела Cleveland Clinic, Mayo Clinic, National Health Service, Centers for Disease Control and Prevention та WebMD, щоб розповісти про 11 поширених порушень зору:

При змінах зору варто звертати увагу навіть на незначні симптоми. Це може бути важкість у прочитанні вивіски чи впізнаванні друга здалеку, або ж відчуття "мушок" перед очима. HayDmitriy/Depositphotos

Глаукома Глаукома – це захворювання, при якому очний тиск (тиск рідини всередині ока) шкодить зоровому нерву ("кабелю" між оком та мозком). При цьому нерв поступово відмирає. "На перших стадіях глаукоми пацієнти не помічають змін, тому її називають "тихою вбивцею" зору", – зазначає лікар-офтальмолог Дмитро Павленко. При такому порушенні спершу поступово втрачається периферичний зір, а в кінці – центральний. Експерт пояснює, що у більшості випадків цей процес триває роками, тому при встановленні діагнозу офтальмолог одразу рекомендує знизити тиск краплями, лазером, чи хірургічно. Це запобігає незворотній втраті зору. Насправді глаукома є другою за поширеністю причиною сліпоти у світі. Але більшість форм глаукоми піддаються лікуванню, особливо якщо виявити їх на ранніх стадіях. Небезпечно те, що спершу глаукома може не викликати жодних симптомів. Саме тому іноді люди навіть не підозрюють, що мають це захворювання. До поширених симптомів глаукоми належать: відчуття тиску або болю в оці;

головний біль ;

почервоніння або кров’янисті очі;

двоїння в очах (диплопія);

затуманення зору;

поступове зниження гостроти зору;

поява сліпих плям (скотом) або дефекти поля зору, наприклад, "тунельний зір". Деякі форми глаукоми можуть спричиняти раптові та важкі симптоми, які вимагають негайної медичної допомоги, щоб запобігти незворотній втраті зору. До таких екстрених симптомів належать: накопичення крові перед райдужкою;

випуклі або збільшені очні яблука;

нудота та блювання, що супроводжуються болем чи тиском в оці;

веселкові ореоли навколо джерел світла;

раптова поява або збільшення кількості "мушок" перед очима;

будь-яка раптова втрата зору;

спалахи світла в полі зору. На пізніших етапах або при гострій формі (наприклад, при гострому нападі глаукоми) можуть з’являтися почервоніння ока, збільшення та розширення зіниці. Також може виникати затуманення рогівки через її набряк (пов’язаний із високим тиском) – око може виглядати каламутним. Стадії глаукоми International Journal of Imaging Systems and Technology

Катаракта "Катаракта – це помутніння кришталика (важливої лінзи всередині ока, яка заломлює світло і дозволяє фокусуватися на близьку та далеку відстані)", – розповідає офтальмолог. Катаракта розвивається повільно й на ранніх стадіях практично не впливає на зір. Спочатку помутніння зору, спричинене катарактою, може торкатися лише невеликої частини кришталика, і людина може цього навіть не помітити. Але з часом вражається більша частина, що сильніше спотворює прохід світла всередину ока – симптоми стають помітнішими. Лікар Павленко зазначає, що при катаракті пацієнти: мають погіршення вечірнього зору;

відмічають нечіткість, туман вдень;

можуть втрачати здатність сприймати холодні кольори. Для людей із катарактою зір крізь помутнілий кришталик нагадує погляд крізь запітніле або вкрите інеєм вікно. Через таке затуманення зору може ставати складніше читати, водити автомобіль вночі або розпізнавати вираз обличчя. Катаракту видаляють за потреби, коли вона заважає життю (наприклад, погіршує зір, ускладнює керування авто тощо). Основним методом лікування є операція з видалення помутнілого кришталика з подальшою імплантацією штучного кришталика. Що бачить людина при катаракті?

Астигматизм Офтальмолог Павленко пояснює, що астигматизм не вважається хворобою. "Скоріше це недолік ока при якому промені світла фокусується в кількох точках на сітківці (сенсорі ока), а не в одній. Нечіткість та розмитість заважає і вдень, і вночі, але гірше при поганому освітленні", – каже експерт. Астигматизм спричиняє розмитість зображення, яке коригують за допомогою окулярів або контактних лінз. До його симптомів можна віднести: розмитий або нечіткий зір;

головні болі;

перенапруження очей – особливо після тривалої концентрації, наприклад, під час роботи за комп’ютером;

нечіткі контури навколо джерел світла та "спецефекти". Астигматизм зазвичай поєднується з короткозорістю або далекозорістю. Як бачать люди з астигматизмом?

Короткозорість Міопія – це медична назва для короткозорості. "При короткозорості людина добре бачить близькі предмети, але все, що знаходиться вдалині – розпливається", – консультує офтальмолог Павленко. Наприклад, при міопії дорожні знаки можуть ставати помітними лише тоді, коли ви наблизитесь дуже близько. Найчастіше короткозорість коригують за допомогою окулярів, контактних лінз або хірургічного втручання (лазерна корекція зору тощо). При міопії можуть бути помітними такі ознаки: предмети вдалині здаються розмитими або нечіткими;

ближні об’єкти чіткі;

головні болі;

перенапруження очей;

примружування;

втома під час водіння, занять спортом або при спробах роздивитися об’єкти, які знаходяться далеко. У дітей, крім переліченого, можуть бути такі прояви: скорочена тривалість концентрації уваги;

тримання предметів дуже близько до обличчя. При короткозорості людина добре бачить близькі предмети, але все, що знаходиться вдалині – розпливається. luda311/Depositphotos

Далекозорість Гіперметропія (далекозорість) – це поширене порушення зору, при якому близькі об’єкти здаються розмитими. Люди з далекозорістю: зазвичай краще бачать предмети, що знаходяться далеко (приблизно від 6 метрів і далі);

мають труднощі з фокусуванням на близьких об’єктах. "При невеликій далекозорості молода людина може бачити добре і вдалину, і близькі предмети. Проте при збільшенні "плюса" погіршуватиметься зір для близької відстані", – додає Павленко. А от при високому ступені гіперметропії розмитість може бути як на близькій, так і на далекій відстані. Все залежить від форми вашого ока, яка визначає, як око приймає й фокусує світло, щоб ви могли добре бачити. Далекозорість – поширена і виправна проблема. Для корекції можуть бути запропоновані окуляри, контактні лінзи або операція. Іноді люди з далекозорістю можуть не помічати жодних проблем із зором. Але якщо м’язи ока змушені працювати інтенсивніше, щоб допомогти бачити, можуть з’явитися такі симптоми гіперметропії: розмитість зору, особливо при розгляданні предметів близько до обличчя;

розпливчастий зір або втома очей у вечірній або нічний час;

труднощі з читанням;

двоїння під час читання;

тупий біль в оці;

перенапруження очей;

примружування під час читання. Діти з гіперметропією також можуть часто терти очі або не любити читати. Зір при далекозорості (ліворуч) та нормальний зір (праворуч). David Jueng

Кератоконус "Кератоконус є хворобою рогівки – передньої прозорої частини ока. Вона втрачає свою сферичність та стає дещо конічною, звідси й назва", – розповідає Павленко. Рогівка у формі конуса спричиняє спотворення зображення, розмитий зір, а також підвищену чутливість до світла й відблисків. Зазвичай кератоконус вражає обидва ока, хоча ступінь ураження може бути різним. Симптоми кератоконусу можуть змінюватися в міру прогресування хвороби. Ось найпоширеніші з них: розмитий або спотворений зір;

часті зміни рецепта на окуляри;

раптове погіршення або "затуманення" зору. "Також пацієнти можуть відмічати підвищену чутливість до яскравого світла та відблисків, труднощі в нічний час, до прикладу, з керуванням автомобілем", – додає офтальмолог Павленко. Найчастіше хвороба проявляється у віці до 30 років. Її розвиток може тривати поступово протягом 10 років і більше. На ранніх стадіях зорові порушення можна скоригувати окулярами або м’якими контактними лінзами. Згодом може виникнути потреба у жорстких контактних лінзах. Якщо стан погіршується, може знадобитися і хірургічне втручання. Рогівка у формі конуса спричиняє спотворення зображення, розмитий зір, а також підвищену чутливість до світла й відблисків. American Optometric Association

Вікова макулярна дегенерація Це хвороба центральної частини сенсора ока, який називається сітківкою. Вона розташована в задній частині ока і відповідає за центральний зір. "Відповідно, і зміни зору будуть в центрі – спотворення зображення, розмиття, темні плями. Або ж людина не бачитиме певну частину зображення (до прикладу, не всі літери в слові)", – розповідає офтальмолог Павленко. Люди з макулодистрофією не є повністю сліпими, адже периферичний зір (з боків) у них зберігається. Лікар додає: найчастіше на такий стан страждають люди після 50 років, які вживають багато насичених жирів, мають високий холестерин, надмірну вагу, палять, або мають спадкову схильність. Часто симптоми не з’являються, поки захворювання не прогресує. Та коли зміни стають помітними, можуть виникати такі прояви: зниження здатності бачити при слабкому освітленні;

розмитий або нечіткий зір;

спотворене або змінене сприйняття кольорів;

зниження гостроти зору;

прямі лінії здаються хвилястими або викривленими

поява порожніх або темних плям у центрі поля зору. Макулодистрофія може розвиватися як в одному, так і в обох очах, причому ступінь ураження може бути різним. При віковій макулярній дегенерації зміни зору будуть в центрі – спотворення зображення, розмиття, темні плями. Tunatra/Depositphotos

Скотома Це ділянка в полі зору, в якій зір частково або повністю відсутній. Тобто скотоми – це "сліпі плями", де людина не бачить або бачить гірше, ніж в інших зонах. Вони можуть проявлятися як темні, дуже світлі, розмиті або миготливі плями. Іноді скотоми з’являються тимчасово, або залишаються назавжди. У багатьох випадках скотоми не створюють суттєвих проблем, оскільки людина має два ока, які можуть компенсувати зображенняодне одного. "Мозок може просто "домальовувати" картинку у центрі. При цьому людина не здогадуватиметься, що в неї немає частини центрального зору", – консультує офтальмолог Павленко. Бувають різні типи скотом: Відносні скотоми – людина може бачити яскраві або великі об’єкти, але не розрізняти тьмяні чи дрібні.

Абсолютні скотоми – повна втрата зору в певній ділянці, незалежно від освітлення.

Позитивна скотома – іноді виникає відчуття темної плями перед оком, яка відповідає ушкодженій ділянці сітківки. Скотоми – це "сліпі плями", де людина не бачить або бачить гірше, ніж в інших зонах. Вони можуть проявлятися як темні, дуже світлі, розмиті або миготливі плями. WebMD

Диплопія "Диплопія – це двоїння зображення перед очима. Такий стан може супроводжуватися головними болями", – розповідає офтальмолог Павленко. Лікар пояснює, що причини двоїння дуже різноманітні: порушення очей (наприклад, астигматизм чи катаракта);

порушення нервів та мʼязів, що рухають очима;

інші захворювання (міастенія, діабет);

проблеми в мозку (розсіяний склероз, аневризма, інсульт). Двоїння буває тимчасовим явищем, але іноді може сигналізувати про більш серйозні проблеми зі здоров’ям. Диплопія погіршує сприйняття відстані, через що керувати автомобілем або ходити стає складніше і потенційно небезпечніше. Окрім двоїння в очах, можуть з’явитися й інші симптоми: головний біль;

нудота ;

запаморочення;

біль в очах (особливо при рухах очима). Якщо ці симптоми виникають разом із двоїнням – обов’язково зверніться до лікаря. Диплопія – це двоїння зображення перед очима. Cleveland Clinic

Діабетичні зміни очей Діабетична ретинопатія – це ускладнення діабету, яке виникає через високий рівень цукру в крові, що пошкоджує сітківку – задню частину ока. Якщо його не виявити та не лікувати, воно може призвести до сліпоти. Зазвичай діабетична ретинопатія розвивається поступово протягом кількох років, перш ніж почне загрожувати зору. На ранніх стадіях люди, як правило, не помічають жодних симптомів, оскільки вони зазвичай відсутні або дуже непомітні. "Діабет може призводити до швидшого розвитку катаракти, підвищувати ризик глаукоми, крововиливів в око, уражати центральну ділянку сітківки та навіть призвести до сліпоти", – застерігає офтальмолог. При ускладненнях цукрового діабету, які пов’язані з очима, люди помічають темні плями, тіні та викривлення предметів (наче через пляшку з водою). Негайно зверніться до лікаря, якщо у вас є діабет та з’являються такі симптоми: поступове погіршення зору;

раптова втрата зору;

плями або "плаваючі мушки" в полі зору;

розмитий або плямистий зір;

біль або почервоніння в очах;

труднощі з баченням у темряві. Ці симптоми не обов’язково означають наявність діабетичної ретинопатії, але дуже важливо звернутися до лікаря для обстеження. "Досить часто буває, що саме лікар-офтальмолог вперше запідозрює чи точно бачить діабетичні зміни і направляє до ендокринолога", – пояснює фахівець. Досить часто буває, що саме лікар-офтальмолог вперше запідозрює чи точно бачить діабетичні зміни і направляє до ендокринолога. oPanuwatD/Depositphotos Читайте також : 11 ознак, що ви споживаєте надто багато цукру

Відшарування сітківки Відшарування сітківки – це серйозне, проте безболісне захворювання ока. Воно виникає, коли сітківка (тонкий шар тканини в задній частині ока) відшаровується від тканин, які її підтримують. Цей стан впливає на зір та може призвести до сліпоти. "Відшарування сітківки у багатьох випадках супроводжується іскрами перед очима, мерехтінням зображення. Перед оком різко можуть зʼявитися велика кількість темних "мушок", сіра або чорна "завіса"", – розповідає офтальмолог Дмитро Павленко. Негайно зверніться до лікаря або відділення швидкої допомоги, якщо раптово помітили: багато точок або " мушок " перед очима – дрібних крапок, ниток, темних плям та хвилястих ліній, що плавають у полі зору (поява поодиноких мушок час від часу – нормальна і не є приводом для занепокоєння);

" " спалахи світла перед очима;

тінь або затемнення в полі зору (завіса). Зміни зору при відшаруванні сітківки

Як запобігти порушенням зору? На жаль, багато порушень зору важко запобігати через спадковість або інші несприятливі чинники. Проте, якщо дотримуватися кількох простих порад, можна постаратися зберегти свій зір:

Пройдіть обстеження зору. Навіть якщо у вас немає скарг чи проблем з очима, обстеження – це єдиний надійний спосіб переконатися, що з вашим зором усе гаразд. Деякі люди навіть не здогадуються, що мають якісь порушення. Огляд дозволяє виявити поширені захворювання очей на ранніх етапах.

Використовуйте захисні окуляри. Захисні окуляри запобігають травмам очей під час роботи (якщо цього потребують умови), занять спортом чи виконання дій, які можуть спричинити пошкодження. Сюди належать: захисні окуляри та маски;

щитки для очей;

спеціальні окуляри, розроблені для окремих видів діяльності. Читайте також : Чи можуть окуляри погіршити зір при тривалому використанні?

Носіть сонцезахисні окуляри. Сонцезахисні окуляри потрібні для захисту очей від ультрафіолетового (УФ) випромінювання. Обираючи окуляри, звертайте увагу на маркування – вони мають блокувати 99–100% променів UV-A та UV-B.

Робіть перерви для очей. Якщо ви довго працюєте за комп’ютером або фокусуєте зір на чомусь одному, можете забувати кліпати – це викликає перевтому та сухість очей. Спробуйте застосовувати правило : кожні 20 хвилин дивіться вдалину (приблизно на 6 метрів) протягом 20 секунд.

Дотримуйтеся гігієни при користуванні контактними лінзами. Щоб зменшити ризик інфекцій, завжди ретельно мийте руки перед тим, як вставляти або знімати контактні лінзи. Очищайте лінзи згідно з інструкціями та змінюйте їх відповідно до рекомендацій офтальмолога.

Харчуйтеся правильно. Раціон, багатий на овочі та фрукти, підтримує здоров’я очей.Усім відомо, що морква корисна для зору, але не менш важливими є темно-зелені листові овочі, як-от шпинат.Також для очей буде корисною жирна риба (лосось, тунець), яка містить омега-3 жирні кислоти.

Підтримуйте здорову вагу. Надмірна вага чи ожиріння збільшують ризик розвитку цукрового діабету 2 типу та інших хронічних хвороб, які можуть пошкодити очі.

Контролюйте рівень цукру в крові. Щоб уникнути порушень зору, людям з діабетом потрібно контролювати рівень глюкози крові, артеріального тиску та холестерину.