"Не можу прокинутись вранці": що робити, якщо важко вставати з ліжка

Дисанія – це неспроможність цілком прокинутися та розпочати новий день.

Будильник спрацював. Ви моргаєте, ворушитеся, намагаєтеся прокинутися, але безрезультатно. Здається, що піднятися з ліжка абсолютно неможливо.

Кожному з нас іноді важко прокинутися вранці. Проте постійні проблеми з прокиданням можуть бути ознакою дисанії.

Дисанія – це неспроможність цілком прокинутися та розпочати новий день. І навіть коли вдається "здерти" себе з ліжка, все, чого хочеться – заснути знову.

Як зрозуміти, що у вас дисанія;

які причини ранкової втоми та проблем з прокиданнями;

що робити, якщо важко встати зранку?

"УП. Життя" використала джерела Healthline, WebMD, National Center for Complementary and Integrative Health та National Library of Medicine, щоб розповісти про проблему.

Що таке дисанія

Це розлад, при якому важко встати з ліжка протягом 1-2 годин після пробудження.

РЕКЛАМА:

Дисанію не варто називати медичним станом, оскільки вона не є офіційним діагнозом. Проте її прояви можуть бути наслідком інших захворювань.

Проблеми з небажанням прокидатися вранці супроводжуються такими явищами як інерція сну та втома.

Втома – це глибоке відчуття виснаження в поєднанні з відсутністю мотивації.

Інерція сну – це стан інтенсивної сонливості, який виникає після того, як ви прокинулися та навіть почали рухатися.

Це перехідний етап між сном та неспанням, під час якого людина відчуває сильне бажання повернутися до сну.

Інерція сну характерна для тих, хто часто прокидається посеред циклу сну. До цього призводять, до прикладу, нічні підйоми, спричинені повітряними тривогами.

Надмірна сонливість та відсутність мотивації, щоб прокинутися, можуть бути пов'язані з певними порушеннями здоров'я. Milkos/Depositphotos

Чому вранці важко прокинутися: причини ранкової втоми

Надмірна сонливість та відсутність мотивації, щоб прокинутися, можуть бути пов'язані з певними порушеннями здоров'я. Ось перелік захворювань та станів, які можуть спричинити такі проблеми:

Розлади сну

Існує близько 80 різних розладів сну. Будь-який з них може призвести до того, що людина буде почуватися виснаженою та не зможе встати з ліжка вранці.

Одним з поширених розладів, який викликає порушення прокидань або дисанію, є апное уві сні. Переривання дихання під час сну може призвести до занепаду сил після сну та денної сонливості.

Емоційні переживання

Для деяких людей період після важкої втрати чи іншого пережитого горя супроводжується значними емоційними наслідками: смутком, гнівом, тривогою, почуттям провини тощо. Водночас можуть виникати зміни в фізичному здоров’ї: проблеми з серцем, порушення імунної системи та розлади сну (зокрема, дисанія).

Депресія

Депресія може спричинити проблеми зі сном, а недосипання може погіршити симптоми депресії.

Одним з поширених симптомів депресії є відчуття, ніби неможливо встати з ліжка вранці. Люди з депресією можуть навіть боятися наступного дня.

Анемія

Анемія – це стан, при якому в крові мала кількість її клітин – еритроцитів або гемоглобіну. Гемоглобін – це основний білок в еритроцитах. Він переносить кисень та транспортує його по всьому тілу.

При анемії знижується рівень енергії, людина стає млявою та може мати проблеми з відсутністю сил вранці.

Синдром неспокійних ніг

При цьому розладі людина ворушить ногами навіть у стані спокою чи уві сні. Синдром неспокійних ніг також може супроводжуватися втомою та небажанням прокидатися вранці.

Захворювання щитоподібної залози

Захворювання щитоподібної залози (такі як гіпотиреоз) здатні викликати постійну втому. Без лікування відчуття виснаження може тривати місяцями або роками.

Захворювання серця

Багато захворювань, які вражають серце та судини, можуть викликати значну втому.

Якщо ви палите, маєте надмірну вагу, діабет, високий кров'яний тиск або високий рівень холестерину в крові – у вас може бути підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Синдром хронічної втоми

Люди із синдромом хронічної втоми відчувають втому незалежно від того, чи виспалися вони вночі. Цей стан часто супроводжується слабкістю та небажанням вставати з ліжка після сну.

Існує близько 80 різних розладів сну. Будь-який з них може призвести до того, що людина буде почуватися виснаженою та не зможе встати з ліжка вранці. JuraJarema/Depositphotos

Що робити, якщо важко вставати зранку

Для того, аби полегшити прокидання вранці, варто дотримуватися кількох порад.

Старайтеся спати достатню кількість годин.

Сон необхідний для вашого фізичного та психічного здоров'я.

Здоровий сон є таким же важливим як регулярні фізичні вправи та здорове харчування.

Проте занадто багато сну також може зашкодити вашому здоров'ю. Здоровим дорослим людям рекомендовано спати від 7 до 9 годин на добу. Регулярний сон довше 10 годин може призвести до збільшення ризику розвитку ожиріння, діабету, високого кров'яного тиску та серцевих захворювань.

Дослідження показало, що люди, які спали понад 10 годин на добу, частіше страждали від психічних захворювань і мали вищий індекс маси тіла.

У статті, опублікованій в Європейському кардіологічному журналі, дослідники виявили: люди, які сплять понад 10 годин на добу більше, мають на 41% вищий ризик розвитку серцевих захворювань.

Підтримуйте циркадні ритми (цикли сон-неспання) в нормі.

Для цього варто регулярно гуляти при денному світлі.

Щодня лягайте спати та прокидайтеся в один і той самий час, щоб контролювати свій біологічний годинник.

Розробіть ранкову рутину.

Оберіть для себе справи, які приноситимуть вам радість вранці. Це допоможе зменшити стрес.

Дотримуйтеся здорового способу життя.

Їжте здорову їжу та виконуйте достатню кількість фізичних вправ.

Також варто обмежити споживання кофеїну та алкоголю.

Зробіть свою кімнату сприятливою для сну.

Занадто багато світла або шуму можуть ускладнити засинання.

Тримайтеся якомога далі від екранів перед сном.

Застосування планшетів, телефонів, телевізорів, ноутбуків ввечері може негативно впливати на циркадний ритм.

Намагайтеся відмовлятися від гаджетів принаймні за 30 хвилин до сну.

Поговоріть з лікарем, якщо вас турбують значні порушення сну. Не потрібно чекати, поки стан погіршиться.

Оскільки проблеми з прокиданням можуть бути симптомом основного захворювання, важливо негайно звернутися до лікаря, якщо ви відчуваєте будь-який з цих симптомів: