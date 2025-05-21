Як протирання льодом може вплинути на шкіру обличчя?

Наукових доказів користі льоду для обличчя поки що мало, але це відносно безпечно, якщо використовувати лід обережно.

Лід часто прикладають до травмованих ділянок тіла, адже він зменшує біль та знімає набряк.

Але чи можна протирати льодом обличчя задля покращення стану шкіри?

Насправді необережне охолодження може бути небезпечним для обличчя та навіть спричинити опіки.

Дерматологиня доктор Дженін Дауні розвінчує міфи про те, чи варто протирати обличчя льодом.

Водночас "УП. Життя" використала джерела Healthline та Cleveland Clinic, аби дізнатися, наскільки безпечний лід для обличчя та чи може кожен його застосовувати.

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Міф 1. Протирання льодом може зменшити акне.

Хоча візуально акне може стати менш запаленим після застосування льоду, цей ефект тимчасовий. Лід звужує кровоносні судини, що допомагає зменшити приплив крові до ділянки прищика та зробити її менш червоною і набряклою на певний час. Якщо метою є досягнення довготривалого результату – потрібен комплексний підхід.

"Не розумію, чому люди використовують лід, а не звертаються до дерматолога задля правильно лікування та повноцінного плану догляду за шкірою при акне", – зазначає експертка.

Водночас у людей зі світлою шкірою навпаки з’являтимуться розширені судини при контакті з льодом. Тому обличчя з акне після такої процедури може виглядати ще червонішим через холод.

Міф 2. Ванни для обличчя з льодом допоможуть позбутися набряків під очима.

Дерматологиня погоджується, що прикладання льоду під очі може зменшити набряки. Але водночас надмірне охолодження може сприяти появі опіків від холоду – вони можуть виникнути, якщо прикладати лід безпосередньо до шкіри або занадто довго тримати його на одному місці.

Коли шкіра довго контактує з дуже низькою температурою (лід, якісь засоби з морозилки тощо), кровоносні судини звужуються та порушується кровообіг, а клітини починають пошкоджуватися. Це може призвести до:

почервоніння або блідості ділянки шкіри;

оніміння;

появи пухирців;

болю;

у важких випадках – утворення ран або тріщин.

Тому занурення точно не варто практикувати через небезпеку отримання опіків.

Також потрібно розуміти, що ефект від льоду не є постійним.

Міф 3. Лід сприяє омолодженню шкіри

Ні, лід не може зупинити процес старіння.

Старіння є природним біологічним процесом, який залежить від багатьох факторів (генетики, способу життя, харчування, впливу навколишнього середовища, стресу тощо).

Вплив льоду може тимчасово зробити шкіру візуально молодшою (зменшити набряки та звузити пори на короткий час), але не зупинить процеси старіння, такі як втрата колагену.

Дерматологиня застерігає: прикладання заморожених кубків льоду може бути небезпечним для вашого обличчя. Лід може серйозно подразнити шкіру, особливо навколо очей.

Хоча візуально акне може стати менш запаленим після застосування льоду, цей ефект тимчасовий. VGeorgiev/Depositphotos

Як лід впливає на шкіру обличчя

Лід впливає на шкіру обличчя тимчасово завдяки охолоджувальному ефекту.

Він може діяти таким чином короткостроково зменшувати набряки та звужувати пори.

Холод викликає спазм судин, через що набряки та пори виглядають меншими, а текстура шкіри – більш гладкою. Також він тонізує шкіру та тимчасово знижує активність сальних залоз.

Але застосування льоду має й можливі ризики та побічні ефекти. Це холодові опіки (якщо прикладати лід безпосередньо до шкіри або тримати надто довго) та подразнення (особливо при чутливій шкірі).

Якщо часто прикладати лід до обличчя (наприклад, щодня або кілька разів на день), це може призвести до негативних довготривалих наслідків:

пошкодження капілярів та судин;

Хронічне звуження і наступне розширення судин під впливом холоду може ослабити їх стінки. З часом це може викликати появу судинної сітки на обличчі, особливо на щоках та носі.

порушення природного захисного бар'єра шкіри;

Часте охолодження може знизити здатність шкіри утримувати вологу, викликати сухість, лущення та підвищену чутливість.

підвищення чутливості шкіри до зовнішніх факторів.

Після довготривалого прикладання льоду шкіра може почати реагувати подразненням навіть на звичайні засоби догляду або зміни температури.

Надмірне охолодження може сприяти появі опіків від холоду – вони можуть виникнути, якщо прикладати лід безпосередньо до шкіри або занадто довго тримати його на одному місці. YouTube

Коли категорично не можна протирати обличчя льодом?

При наявності чутливої шкіри або ран чи подразнень на шкірі.

У таких людей лід може спричинити подразнення та почервоніння, особливо якщо шкіра вже схильна до реакцій.

При розширених капілярах (куперозі).

Якщо під шкірою видно сітку з червоних судинок, лід може погіршити цей стан.

При розацеа та інших шкірних захворюваннях.

Лід може навпаки ускладнити симптоми.

Після косметичних процедур.

Якщо ви відновлюєтесь після операцій, лазерних процедур, хімічних пілінгів чи інших втручань, не використовуйте лід (і взагалі жодні засоби, які не призначив лікар).

Шкіра повинна заживати природним шляхом.

Не кладіть лід просто на шкіру. Завжди загортайте його в серветку або рушник. Maridav/Depositphotos

Як безпечно використовувати лід

Лід можна застосовувати при укусах комах, екземі та загальному свербінні шкіри.

Дерматологиня зазначила, що одноразове застосування льоду (до прикладу для зменшення набряків обличчя) – безпечне, якщо дотримуватися простих правил:

Не кладіть лід прямо на шкіру.

Завжди загортайте його в серветку або рушник.

Використовуйте тканинні маски з біоцелюлозою як бар’єр.

Постійно рухайте лід, не тримайте його на одному місці.

Після процедури висушіть шкіру та нанесіть зволожувальний крем.

Припиніть прикладати лід, якщо виникли дискомфорт, оніміння або біль.

Не проводьте процедуру частіше ніж 1-3 рази на тиждень.

"Наукових доказів користі льоду для обличчя поки що мало, але це відносно безпечно, якщо використовувати лід обережно. Однак прислухайтеся до своїх відчуттів: якщо з’явилися печіння, біль або неприємні відчуття – краще припинити використовувати льоду", – наголошує дерматологиня Дженін Дауні.