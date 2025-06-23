Запаморочення та нудота в транспорті, або чому виникає захитування?

Перші ознаки захитування, або хвороби руху – це запаморочення, головний біль та нудота під час подорожі автомобілем, літаком чи кораблем.

Іноді омріяна подорож автомобілем, літаком чи кораблем може супроводжуватися неприємним станом із запамороченням, холодним потом та нудотою.

Захитування, або "морська хвороба", може виникнути, коли ваше тіло перебуває в нерухомому стані, але ви рухаєтеся на транспортному засобі – наприклад, їдете в автомобілі або стоїте на палубі корабля.

Щоб дізнатися, як виникає захитування, які його симптоми та як з ним впоратися – "УП. Життя" використала джерела MSD Manual та Cleveland Clinic.

Що спричиняє захитування або "морську хворобу"?

Перші ознаки захитування, або хвороби руху – це запаморочення, головний біль та нудота під час подорожі автомобілем, літаком чи кораблем.

Захитування виникає тоді, коли мозок отримує суперечливі сигнали від органів, які відповідають за відчуття руху: очей, внутрішнього вуха, м’язів та суглобів.

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Ось приклад, як це може статися під час поїздки:

Очі бачать, як за вікном змінюються знаки, дерева та інші об’єкти та повідомляють мозку, що ви рухаєтесь.

Водночас внутрішнє вухо та рецептори в м’язах і суглобах сигналізують, що тіло нерухоме.

Мозок не може узгодити ці суперечливі дані, і ви починаєте відчувати нудоту або пітливість.

Захитування може виникнути в будь-якій ситуації, коли відчуття та сприйняття мозком не збігаються:

на атракціонах в парку розваг;

при проходженні відеогри або гри в віртуальній реальності;

під час подорожі автомобілем, літаком або кораблем.

Найчастіше захитування трапляється у дітей віком від 2 до 12 років.

Проте певні фактори впливають на більшу ймовірність проявів морської хвороби і в старшому віці:

Захитування виникає тоді, коли мозок отримує суперечливі сигнали від органів, які відповідають за відчуття руху: очей, внутрішнього вуха, м’язів та суглобів. Koldunova_Anna/Depositphotos

Які ще симптоми супроводжують захитування?

Симптоми захитування можуть з’являтися поступово або виникати раптово. Найпоширеніші з них:

нудота та блювання;

запаморочення ;

втома ;

головний біль ;

дратівливість ;

прискорене дихання або відчуття, що не вистачає повітря;

надмірне слиновиділення;

пітливість , особливо холодний піт.

У більшості людей захитування минає самостійно після припинення руху та не призводить до серйозних проблем. Але іноді симптоми (нудота, блювання) не зникають навіть без руху, що може спричинити зневоднення та зниження артеріального тиску.

Симптоми захитування можуть з’являтися поступово або виникати раптово. viki2win/Depositphotos

Як запобігати морській хворобі?

Запобігати захитуванню значно легше, ніж лікувати його після появи симптомів.

Для профілактики або вже для полегшення захитування, дотримуйтеся таких порад:

Дивіться вперед і фіксуйте погляд на віддаленому об’єкті.

Обирайте місце, де найменше відчувається рух – наприклад, переднє сидіння в авто, середина корабля ближче до рівня води або зона над крилами в літаку.

Їжте невеликі порції легкої, нежирної та прісної їжі перед подорожжю.

Пийте достатньо води .

Забезпечте доступ свіжого повітря.

Уникайте читання під час поїздки.

Не паліть та не вживайте алкоголь перед подорожжю.

Якщо у вас сильне захитування, лікар може призначити ліки, які потрібно прийняти перед поїздкою. Ті самі препарати застосовують і після появи симптомів.

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Коли звернутись до лікаря?

Захитування зазвичай не є серйозною проблемою, але варто звернутися до лікаря, якщо:

у вас постійна нудота або блювання;

ви відчуваєте симптоми морської хвороби без будь-якого руху;

у вас спостерігаються ознаки зневоднення.