Кабмін звільнив чотирьох заступників міністра освіти і науки

Кабінет міністрів звільнив чотирьох заступників міністра освіти і науки.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на народного депутата Василя Мокана.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 1 липня.

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Уряд звільнив першого заступника міністра освіти Юрія Полюховича, а також заступників міністрів Максима Ярмистого, Єгора Стадного і Петра Коржівського.

В міністерстві залишаються працювати виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет і заступник міністра освіти Любомира Мандзій і Світлана Даниленко.

Нагадаємо, заступник очільника МОН Єгор Стадний ще 25 червня заявив, що написав заяву про звільнення з посади.

Теперішній очільник МОН Сергій Шкарлет під час співбесіди з Парламентським комітетом з питань освіти, науки та інновацій зазначав, що самостійно рішення щодо команди приймати не буде:

"Буду радитися і з комітетом, буду радитися із прем’єром та з Офісом президента. Жодній особі жодну посаду я не обіцяв. Навіть резюме ні в кого не збирав".

Також Шкарлет був не проти, щоб за середню освіту в міністерстві відповідала Любомира Мандзій, яка раніше виконувала обов’язки міністра освіти і науки.

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Що відомо про Сергія Шкарлета?

він балотувався у депутати Чернігівської обласної ради від Партії регіонів;

у 2015 році на місцевих виборах балотувався до Чернігівської облради вже від Блоку Петра Порошенка, але його не обрали;

у його наукових роботах виявлено великі обсяги плагіату;

його звинувачують у корупційних "хвостах".

Наприклад, у січні 2020-го Чернігівський технологічний університет придбав за державні гроші білий пікап Volkswagen Amarok VOLCANO вартістю більше 1,5 млн грн.

Науковці та освітяни звернулися до влади та СБУ через призначення Шкарлета.

Нагадаємо, Кабмін призначив колишнього "регіонала", ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки.

Також Шкарлет не проти скасувати ЗНО для заочників.

Попри те, що група науковців виявила у роботі Шкарлета значний обсяг плагіату, під час співбесіди кандидат це заперечив.

"Кандидат у міністри також заплутався у законодавчому регулюванні питання щодо мови викладання у закладах освіти, коли сказав, що з 1 вересня буде повністю заборонено навчання російською мовою у школах (а це не так – воно буде просто скорочене)", – пише народна депутатка Інна Совсун про те, як проходила співбесіда новоспеченого міністра.

У результаті комітет не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду очільника МОН, але рекомендував ВР визначитися щодо кандидатури Шкарлета шляхом голосування.

Освітяни, науковці та інші небайдужі 18 червня вийшли на протест під Верховну Раду проти призначення Сергія Шкарлета очільником МОН.

Громадські освітні організації, батьки та небайдужі звернулися до народних депутатів, президента та прем’єра, щоб ті призначили кваліфікованого очільника Міністерства освіти і науки.

Також вони назвали критерії, яким мав би відповідати міністр.

Зокрема, освітяни вимагають людину з бездоганною професійною репутацією, системним баченням та розумінням і відданістю цінностям реформ.

Також вони склали список фаворитів, які, на їхню думку, відповідають цим критеріям:

заступниця директора з наукової роботи Інституту математики Національної академії наук України Олександра Антонюк,

ректор Київського університету ім. Бориса Гринченка Віктор Огнев’юк,

директорка Київського ліцею бізнесу Людмила Паращенко.

Представники ініціативної групи "Дисергейт", які борються із плагіатом та відстоюють академічну доброчесність, також опублікували звернення до влади.

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