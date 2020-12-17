Рада призначила Шкарлета міністром освіти і науки України

Верховна Ради підтримала кандидатуру Сергія Шкарлета на призначення міністром освіти і науки.

За його призначення проголосувало 226 парламентарів.

Народний депутат "Голосу" Інна Совсун після заявила, що за це призначення проголосували деякі нардепи "ОПЗЖ", яких фізично не було у сесійній залі парламенту.

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Присягу про вступ на посаду міністра Шкарлет складав під крики "Ганьба".

Під час попереднього обговорення його кандидатури на цю посаду депутати пригадали виконуючому обов'язки голови МОН "плагіат" у його наукових роботах, роботу на Партію регіонів та "крило" екс-міністра освіти та науки Дмитра Табачника.

Також був озвучений факт того, що профільний комітет Верховної Ради з питань освіти двічі не підтримав подання про призначення Шкарлета на посаду міністра.

Сергій Шкарлет

Нагадаємо, шо 17 листопада Верховна Рада прийняла законопроєкт, який передбачає, що тимчасове виконання обов’язків Міністра можливе лише протягом 30 днів.

Згодом з'явилася інформація про ймовірне призначення Шкарлета саме на посаду міністра МОН.

При цьому ректори виступають "за", а освітяни та науковці – "проти" призначення Шкарлета міністром МОН.

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Нещодавно деякі освітні організаціі та профспілки попросили президента Зеленського "посприяти щонайшвидшому призначенню Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України".

Зокрема, серед підписантів листа "за" призначення Шкарлета міністром – колишній ректор Київського національного університету імені Шевченка Леонід Губерський, ексочільник МОН Станіслав Ніколаєнко, ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського Михайло Згуровський та інші.

Проте згодом з’явилося два листи від науковців та освітян вже проти призначення Шкарлета та посаду міністра МОН:

Перший лист "проти" – це звернення наукової спільноти до Верховної ради України.

Другий лист "проти" – це відкрите звернення освітніх громадських організацій до президента, голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра й народних депутатів.

Звернення наукової спільноти вже підписало близько 300 українських науковців.

Звернення освітніх ГО вже підписали ГО "Смарт освіта", "БАТЬКИ SOS", "Батьківський контроль", "Центр Інноваційної освіти "Про.Світ", "Ре:Освіта", Благодійна організація "Благодійний фонд "ГОФ", ГС "Міжнародний інститут інтегрального розвитку" та ще приблизно 30 членів різних освітніх організацій, а також небайдужі батьки на вчителі.

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